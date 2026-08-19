En cette période de pointe, nous voulions encore plus de visibilité sur notre trafic. Les années précédentes, il était difficile de voir le trafic qui arrivait sur nos serveurs d'origine. Nous souhaitions mieux comprendre quel trafic atteint les niveaux de cache et de protection d'Akamai, ce qui nous permettrait de prendre les mesures nécessaires pour protéger encore mieux nos services. Nous voulions ainsi avoir un aperçu complet du trafic arrivant en bordure d'Akamai. Sans informations solides, nous ne saurions pas sur quels aspects de nos efforts de préparation nous devons miser, notamment le renforcement de notre protection en bordure et le renforcement de la protection interne de nos serveurs d'origine.

Nous avions besoin d'une solution efficace capable de nous indiquer les points faibles et les éléments à renforcer, ce qui nous permettrait de limiter les problèmes avant le début de notre campagne « Black Friday Weeks » et de faire face aux situations en temps réel. En outre, il fallait répondre aux exigences de notre politique de conservation des données sur le long terme. À l'époque, nous utilisions les services d'un autre fournisseur pour nos applications en arrière-plan. Toutefois, le transfert de nos données de connexion d'Akamai vers la plateforme du fournisseur aurait entraîné des coûts importants.

Pour atteindre nos objectifs, nous avions besoin d'une plateforme d'observabilité qui nous permette d'intégrer, d'interroger et de conserver de grandes quantités de données pendant une longue période, à un prix abordable. Nous avons trouvé la solution parfaite avec TrafficPeak, juste à temps pour les semaines du Black Friday et pour faire face à une attaque DDoS attack massive.