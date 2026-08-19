Avec plus de 400 magasins dans les pays nordiques et une activité de vente en ligne en plein essor, pour l'équipe de Elkjøp, la campagne des semaines du Black Friday, qui s'étend sur deux semaines, constitue notre période de pointe. Chaque année, tout le monde est sur le pont pour offrir aux clients une expérience d'achat optimale, rapide, sécurisée et fiable.
Défis
En cette période de pointe, nous voulions encore plus de visibilité sur notre trafic. Les années précédentes, il était difficile de voir le trafic qui arrivait sur nos serveurs d'origine. Nous souhaitions mieux comprendre quel trafic atteint les niveaux de cache et de protection d'Akamai, ce qui nous permettrait de prendre les mesures nécessaires pour protéger encore mieux nos services. Nous voulions ainsi avoir un aperçu complet du trafic arrivant en bordure d'Akamai. Sans informations solides, nous ne saurions pas sur quels aspects de nos efforts de préparation nous devons miser, notamment le renforcement de notre protection en bordure et le renforcement de la protection interne de nos serveurs d'origine.
Nous avions besoin d'une solution efficace capable de nous indiquer les points faibles et les éléments à renforcer, ce qui nous permettrait de limiter les problèmes avant le début de notre campagne « Black Friday Weeks » et de faire face aux situations en temps réel. En outre, il fallait répondre aux exigences de notre politique de conservation des données sur le long terme. À l'époque, nous utilisions les services d'un autre fournisseur pour nos applications en arrière-plan. Toutefois, le transfert de nos données de connexion d'Akamai vers la plateforme du fournisseur aurait entraîné des coûts importants.
Pour atteindre nos objectifs, nous avions besoin d'une plateforme d'observabilité qui nous permette d'intégrer, d'interroger et de conserver de grandes quantités de données pendant une longue période, à un prix abordable. Nous avons trouvé la solution parfaite avec TrafficPeak, juste à temps pour les semaines du Black Friday et pour faire face à une attaque DDoS attack massive.
L'attaque
En 2023, Akamai nous a présenté TrafficPeak sur Akamai Connected Cloud, une plateforme d'observabilité conçue pour intégrer, surveiller, interroger, stocker et analyser des quantités massives de données en temps réel à un coût bien inférieur à celui que nous pourrions obtenir auprès d'autres fournisseurs. La plateforme, qui est fournie sous forme de service géré, semblait répondre à toutes nos attentes ; nous avons donc lancé une démonstration de faisabilité. En l'espace de quelques mois, nous avons résolu cinq problèmes différents en utilisant TrafficPeak, simplement grâce à la visibilité supplémentaire et à la possibilité d'effectuer des requêtes sur des modèles de données. Après une validation réussie du concept, nous avons mis en œuvre l'outil dans notre environnement de production un mois avant la période de pointe.
Ensuite, pendant la campagne des Black Friday Weeks, au moment du pic de trafic, nous avons subi une énorme attaque DDoS impliquant 3 000 adresses IP réparties dans 80 pays. TrafficPeak a immédiatement repéré l'attaque et les services de sécurité d'Akamai nous ont fourni la protection nécessaire pour la déjouer. La réaction, depuis la détection de l'attaque jusqu'à son arrêt, a été instantanée. Aucun site n'a été mis hors service et aucun de nos clients n'a été affecté.
Grâce à TrafficPeak, nous avons pu détecter précisément l'attaque et nous avons réalisé que notre travail de préparation avait porté ses fruits : le niveau de protection fourni par Akamai a traité la majeure partie du trafic et le reste a été géré par nos serveurs d'origine. Sans TrafficPeak, nous n'aurions pas repéré l'attaque aussi tôt.
TrafficPeak nous a également été très utile pour déterminer la cause de l'attaque. En utilisant les données historiques recueillies par la plateforme, nous avons lancé une enquête approfondie qui a conduit à des procédures d'optimisation de nos outils de protection, dont certaines ont été déployées directement suite aux attaques. Les données collectées par TrafficPeak ont permis de comprendre ce qui s'était passé. Nous avons pu constater que plusieurs attaques avaient touché différents points de terminaison, dans l'objectif de perturber, voire de supprimer, nos sites. Nous avons analysé les types de trafic et déterminé les mesures à prendre pour éviter qu'une attaque similaire ne se reproduise.
Résultats
En plus de trouver, contenir et déjouer une attaque DDoS massive dans un délai très court sans aucun impact sur nos utilisateurs ou sur nos sites, les services de sécurité de TrafficPeak et d'Akamai nous ont aidés d'autres manières précieuses.
Nos sites sont dynamiques. De nombreux membres de notre équipe, qu'il s'agisse de développeurs ou de créateurs de contenu, effectuent des modifications dans le monde entier, ce qui rend difficile la visibilité technique sur l'ensemble des éléments. Lorsque nous travaillons avec Akamai pour établir de nouvelles règles, TrafficPeak nous aide à nous assurer que les règles sont créées correctement.
TrafficPeak est rapide et la vitesse de recherche est optimale. Nous pouvons compter sur cet outil pour réagir rapidement ; il fonctionne parfaitement depuis son installation.
L'équipe d'assistance de TrafficPeak a également été très utile et réactive. Au début, nous avions des questions sur les fonctionnalités des tableaux de bord par rapport à celles offertes par d'autres fournisseurs. L'équipe d'assistance de TrafficPeak nous a demandé ce que nous appréciions dans les fonctions du tableau de bord d'un certain fournisseur. Le soir même, nous avons reçu un e-mail contenant un nouveau tableau de bord qui incluait de nombreuses fonctionnalités que nous avions appréciées et qui nous manquaient. Les développeurs ont rapidement créé un nouveau tableau de bord, sur mesure. Nous avons été très impressionnés.
TrafficPeak est devenu un élément important de notre boîte à outils, car il nous permet de prendre de meilleures décisions pour réduire de manière proactive les risques en termes de performance et de sécurité et pour identifier de manière réactive les problèmes et leurs causes.
À propos d'Elkjøp
Elkjøp a été fondée en Norvège en 1962 et est devenue un leader important du marché de l'électronique et des appareils électroménagers grand public dans les pays nordiques. Le groupe compte environ 11 000 employés dévoués qui travaillent sous les marques Elkjøp et Elkjøp Phonehouse en Norvège, Elgiganten et Elgiganten Phonehouse en Suède, Elgiganten au Danemark, Gigantti en Finlande, Elko en Islande, Elding dans les îles Féroé et Pisiffik au Groenland. En Norvège, Elkjøp emploie plus de 4 000 personnes et compte environ 150 magasins.
Elkjøp s'efforce chaque jour d'améliorer la vie des consommateurs grâce à la technologie, que ce soit en ligne ou en magasin, en répondant aux besoins de produits de haute technologie ainsi qu'aux besoins humains essentiels dans différents domaines, notamment le divertissement, la productivité, les communications, l'alimentation, la sécurité et la santé.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances optimales à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.