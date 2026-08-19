Em 2023, a Akamai nos apresentou ao TrafficPeak na Akamai Connected Cloud, uma plataforma de observação projetada para ingerir, monitorar, consultar, armazenar e analisar grandes quantidades de dados em tempo real a um custo muito menor do que o que poderíamos obter de outros provedores. A plataforma, que é entregue como um serviço gerenciado, parecia atender todas as nossas necessidades, então lançamos uma prova de conceito. Em apenas alguns meses, resolvemos cinco problemas diferentes usando o TrafficPeak simplesmente com a visibilidade extra e a capacidade de consultar padrões de dados. Depois de uma prova de conceito bem-sucedida, implementamos a ferramenta em nosso ambiente de produção um mês antes da alta temporada.

Em seguida, durante a campanha Black Friday Weeks, no pico do tráfego, tivemos um enorme ataque DDoS envolvendo 3.000 endereços IP em 80 países. O TrafficPeak detectou o ataque imediatamente, enquanto os serviços de segurança da Akamai nos deram a proteção necessária para conter o ataque. Toda a resposta, desde a identificação do ataque até sua interrupção, foi instantânea. Nenhum site ficou fora de serviço e nenhum de nossos clientes sofreu qualquer tipo de impacto.

Com o TrafficPeak, pudemos ver claramente o ataque e percebemos que nosso trabalho de preparação havia valido a pena, com a camada de proteção da Akamai absorvendo a maior parte do tráfego e as sobras sendo tratadas por nossos servidores de origem. Sem o TrafficPeak, não teríamos detectado o ataque logo no início.

O TrafficPeak também foi valioso para nós em determinar a causa do ataque. Usando os dados históricos coletados pela plataforma, iniciamos uma investigação aprofundada que levou a correções em nossas ferramentas de proteção, algumas das quais foram implantadas diretamente em conexão com os ataques. Os dados que o TrafficPeak coletou foram fundamentais para entender o que havia acontecido. Pudemos ver que vários ataques atingiram pontos de extremidade diferentes, tentando encontrar maneiras diferentes de derrubar nossos sites. Analisamos os padrões de tráfego e determinamos as ações a serem tomadas para garantir que um ataque semelhante não ocorra novamente.