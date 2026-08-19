Con más de 400 tiendas en los países nórdicos y un negocio de retail online en auge, para el equipo de Elkjøp, la campaña del Black Friday, que dura dos semanas, es nuestra temporada alta. Todos los años supone ponerse manos a la obra para ofrecer a los clientes una experiencia de compra fluida, rápida, segura y fiable.
Desafío empresarial
Esta temporada alta, queríamos tener aún más visibilidad de nuestro tráfico. En años anteriores, era complicado no poder ver el tráfico que llegaba a nuestros servidores de origen. Queríamos comprender mejor el tráfico que llegaba a las capas de protección y la caché de Akamai, lo que nos permite adoptar las medidas necesarias para proteger aún mejor nuestros servicios. En otras palabras, queríamos una imagen completa del tráfico que llega al Edge de Akamai. Sin una información sólida, no sabríamos qué aspectos de nuestros esfuerzos de preparación debíamos priorizar, como reforzar nuestra protección en el Edge y la protección interna de nuestros servidores de origen.
Necesitábamos una solución rentable que nos mostrara los puntos débiles y las áreas que hay que reforzar, lo cual nos permitiría mitigar los problemas antes del inicio de nuestra campaña de las semanas del Black Friday y abordar las situaciones en tiempo real. Además, teníamos que cumplir nuestro requisito de política de retención de datos a largo plazo. En ese momento, estábamos utilizando otro proveedor para nuestras aplicaciones en el back-end. Sin embargo, trasladar nuestros datos de registro de Akamai a la plataforma del proveedor habría supuesto un coste significativo.
Para alcanzar nuestros objetivos, necesitábamos una plataforma de observación que nos permitiera incorporar, consultar y retener grandes cantidades de datos durante un largo periodo de tiempo a un precio asequible. Encontramos la solución perfecta en TrafficPeak, por suerte justo a tiempo para las semanas del Black Friday y un ataque DDoS en masa.
El ataque
En 2023, Akamai nos presentó TrafficPeak en Akamai Connected Cloud, una plataforma de observación diseñada para la incorporación, la supervisión, el almacenamiento y el análisis de grandes cantidades de datos en tiempo real a un coste mucho menor que el que podríamos obtener con otros proveedores. La plataforma, que se ofrece como un servicio gestionado, parecía cumplir todos nuestros requisitos, por lo que lanzamos una prueba de concepto. En tan solo unos meses, resolvimos cinco problemas diferentes mediante TrafficPeak simplemente por el hecho de contar con visibilidad adicional y la capacidad de consultar patrones de datos. Tras una prueba de concepto satisfactoria, implementamos la herramienta en nuestro entorno de producción un mes antes de la temporada alta.
Posteriormente, durante la campaña de las semanas del Black Friday, en los picos de tráfico, sufrimos un enorme ataque DDoS que afectaba a 3000 direcciones IP en 80 países. TrafficPeak detectó el ataque inmediatamente, mientras que los servicios de seguridad de Akamai nos proporcionaron la protección necesaria para contener el ataque. Toda la respuesta, desde la detección del ataque hasta su detención, fue instantánea. Ningún sitio se quedó fuera de servicio y ninguno de nuestros clientes sufrió ningún tipo de impacto.
Con TrafficPeak, pudimos ver claramente el ataque y nos dimos cuenta de que nuestro trabajo de preparación había dado sus frutos, ya que la capa de protección de Akamai se encargó de la mayor parte del tráfico y el resto se gestionó en nuestros servidores de origen. Sin TrafficPeak, no habríamos podido detectar el ataque con esta rapidez.
TrafficPeak también nos resultó valioso a la hora de determinar la causa del ataque. Con los datos históricos recopilados por la plataforma, iniciamos una investigación en profundidad que dio lugar a correcciones en nuestras herramientas de protección, algunas de las cuales se implementaron directamente en relación con los ataques. Los datos recopilados por TrafficPeak fueron fundamentales para recomponer lo que había sucedido. Pudimos ver que varios ataques habían alcanzado a diferentes terminales intentando encontrar diferentes formas de hacer caer nuestros sitios. Analizamos los patrones de tráfico y determinamos qué acciones llevar a cabo para garantizar que no se repitiera un ataque similar.
Resultados
Además de detectar, contener y resolver un ataque DDoS masivo en muy poco tiempo sin que afecte a nuestros usuarios o se bloqueen nuestros sitios, TrafficPeak y los servicios de seguridad de Akamai nos han ayudado de otras formas valiosas.
Nuestros sitios son dinámicos. Muchos de los miembros de nuestro equipo, desde desarrolladores hasta creadores de contenido, realizan cambios desde distintos lugares de todo el mundo, lo que dificulta una visibilidad técnica completa. Cuando trabajamos con Akamai para crear nuevas reglas, TrafficPeak ayuda a garantizar que las reglas se creen correctamente.
TrafficPeak es rápido y la velocidad de consulta es excelente. Podemos confiar en que responderá con prontitud, y ha funcionado perfectamente desde el primer día.
El equipo de asistencia de TrafficPeak también ha sido muy útil y receptivo. Al principio, teníamos preguntas sobre las funciones de los paneles de control en comparación con las funciones que ofrecen otros proveedores. El equipo de asistencia de TrafficPeak nos preguntó qué nos gustaba de las funciones del panel de un proveedor determinado. Esa misma noche, recibíamos un correo electrónico con un nuevo panel que incluía muchas de las funciones que habíamos dicho que nos gustaban y que nos faltaban. Los desarrolladores crearon rápidamente un nuevo panel solo para nosotros. Quedamos muy impresionados.
TrafficPeak se ha convertido en una parte importante de nuestra caja de herramientas porque nos permite tomar mejores decisiones para reducir de forma proactiva los riesgos para el rendimiento y la seguridad, y para identificar de forma reactiva los problemas y sus causas.
Acerca de Elkjøp
Elkjøp se fundó en Noruega en 1962 y, desde entonces, ha crecido hasta convertirse en un sólido líder del mercado en electrónica de consumo y electrodomésticos en los países nórdicos. El grupo está formado por unos 11 000 empleados comprometidos que operan bajo las marcas Elkjøp y Elkjøp Phonehouse en Noruega, Elgiganten y Elgiganten Phonehouse en Suecia, Elgiganten en Dinamarca, Gigantti en Finlandia, Elko en Islandia, Elding en las Islas Feroe y Pisiffik en Groenlandia. En Noruega, Elkjøp cuenta con más de 4000 empleados y alrededor de 150 tiendas.
Elkjøp realiza una ardua labor cada día para enriquecer la vida de los consumidores a través de la tecnología, tanto online como en los establecimientos, resolviendo problemas tecnológicos y atendiendo las necesidades humanas clave en una amplia gama de áreas, que incluyen el entretenimiento, la productividad, las comunicaciones, la alimentación, la seguridad y la salud.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia contra ciberamenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales en cualquier lugar. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.