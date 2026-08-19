En 2023, Akamai nos presentó TrafficPeak en Akamai Connected Cloud, una plataforma de observación diseñada para la incorporación, la supervisión, el almacenamiento y el análisis de grandes cantidades de datos en tiempo real a un coste mucho menor que el que podríamos obtener con otros proveedores. La plataforma, que se ofrece como un servicio gestionado, parecía cumplir todos nuestros requisitos, por lo que lanzamos una prueba de concepto. En tan solo unos meses, resolvimos cinco problemas diferentes mediante TrafficPeak simplemente por el hecho de contar con visibilidad adicional y la capacidad de consultar patrones de datos. Tras una prueba de concepto satisfactoria, implementamos la herramienta en nuestro entorno de producción un mes antes de la temporada alta.

Posteriormente, durante la campaña de las semanas del Black Friday, en los picos de tráfico, sufrimos un enorme ataque DDoS que afectaba a 3000 direcciones IP en 80 países. TrafficPeak detectó el ataque inmediatamente, mientras que los servicios de seguridad de Akamai nos proporcionaron la protección necesaria para contener el ataque. Toda la respuesta, desde la detección del ataque hasta su detención, fue instantánea. Ningún sitio se quedó fuera de servicio y ninguno de nuestros clientes sufrió ningún tipo de impacto.

Con TrafficPeak, pudimos ver claramente el ataque y nos dimos cuenta de que nuestro trabajo de preparación había dado sus frutos, ya que la capa de protección de Akamai se encargó de la mayor parte del tráfico y el resto se gestionó en nuestros servidores de origen. Sin TrafficPeak, no habríamos podido detectar el ataque con esta rapidez.

TrafficPeak también nos resultó valioso a la hora de determinar la causa del ataque. Con los datos históricos recopilados por la plataforma, iniciamos una investigación en profundidad que dio lugar a correcciones en nuestras herramientas de protección, algunas de las cuales se implementaron directamente en relación con los ataques. Los datos recopilados por TrafficPeak fueron fundamentales para recomponer lo que había sucedido. Pudimos ver que varios ataques habían alcanzado a diferentes terminales intentando encontrar diferentes formas de hacer caer nuestros sitios. Analizamos los patrones de tráfico y determinamos qué acciones llevar a cabo para garantizar que no se repitiera un ataque similar.