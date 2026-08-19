Im Jahr 2023 stellte Akamai TrafficPeak auf der Akamai Connected Cloud vor. TrafficPeak ist eine Transparenzplattform, die für die Erfassung, Überwachung, Abfrage, Speicherung und Analyse großer Datenmengen in Echtzeit zu wesentlich geringeren Kosten als bei anderen Anbietern entwickelt wurde. Die Plattform, die als Managed Service bereitgestellt wird, schien alle unsere Kriterien zu erfüllen, also haben wir einen Machbarkeitsnachweis (Proof of Concept) durchgeführt. Innerhalb weniger Monate konnten wir mit TrafficPeak fünf verschiedene Probleme lösen. Dazu genügte bereits die zusätzliche Transparenz und die Möglichkeit, Datenmuster abzufragen. Nach einem erfolgreichen Machbarkeitsnachweis implementierten wir das Tool einen Monat vor der Hauptsaison in unserer Produktionsumgebung.

Während der Black Friday Weeks kam es zu einer enormen DDoS-Angriffswelle mit 3.000 IP-Adressen aus 80 Ländern. TrafficPeak entdeckte den Angriff sofort und die Akamai-Sicherheitsservices sorgten für den nötigen Schutz, sodass wir den Angriff eindämmen konnten. Die gesamte Reaktion, vom Aufspüren bis zum Aufhalten des Angriffs, geschah völlig ohne Verzögerung. Keine Website wurde außer Betrieb genommen und für keinen unserer Kunden gab es irgendwelche Auswirkungen.

Mit TrafficPeak konnten wir den Angriff ganz deutlich sehen. Es wurde uns bewusst, dass sich unsere Vorbereitung ausgezahlt hatte, da die Schutzschicht von Akamai den größten Teil des Traffics und die Überreste, die von unseren Ursprungsservern verarbeitet werden, übernommen hat. Ohne TrafficPeak hätten wir den Angriff nicht so früh entdeckt.

TrafficPeak ermöglichte uns auch, die Ursache des Angriffs zu ermitteln. Anhand der von der Plattform gesammelten Verlaufsdaten begannen wir eine eingehende Untersuchung. Im Zuge derer nahmen wir Korrekturen an unseren Schutztools vor, von denen einige direkt im Zusammenhang mit den Angriffen bereitgestellt wurden. Die von TrafficPeak gesammelten Daten waren entscheidend dafür, das Geschehene zu rekonstruieren. Wir konnten sehen, dass mehrere Angriffe verschiedene Endpunkte getroffen haben, um unsere Websites auf verschiedenen Wegen zum Erliegen zu bringen. Wir haben uns die Traffic-Muster genau angesehen. Daraufhin haben wir dann die Maßnahmen entschieden, damit ein ähnlicher Angriff nicht erneut geschehen würde.