2023년에 Akamai는 다른 공급업체보다 훨씬 저렴한 비용으로 방대한 양의 데이터를 실시간으로 수집, 모니터링, 쿼리, 저장, 분석할 수 있도록 설계된 가시성 플랫폼인 Akamai Cloud의 TrafficPeak를 소개했습니다. 매니지드 서비스로 제공되는 이 플랫폼은 Elkjøp가 원하는 모든 것을 충족하는 것으로 보여 개념 증명을 시작했습니다. Elkjøp는 TrafficPeak를 사용해 불과 몇 달 만에 데이터 패턴에 대한 추가적인 가시성과 쿼리 기능을 확보함으로써 5가지 문제를 해결했습니다. 개념 증명을 성공적으로 마친 후, 성수기 한 달 전 프로덕션 환경에 이 툴을 구축했습니다.

이후 블랙 프라이데이 위크 캠페인 기간 동안 트래픽이 가장 많은 시간대에 80개국에 걸쳐 3000개의 IP 주소가 관련된 대규모 DDoS 공격을 경험했습니다. TrafficPeak는 공격을 즉시 탐지했고 Akamai의 보안 서비스는 공격을 차단하는 데 필요한 보안 기능을 제공했습니다. 공격 탐지부터 공격 차단까지 모든 대응이 즉각적으로 이루어졌습니다. 사이트 서비스가 중단된 사이트도 없었고 고객도 전혀 영향을 받지 않았습니다.

TrafficPeak를 통해 공격을 명확하게 파악할 수 있었고, Akamai 보호 레이어가 대부분의 트래픽을 처리하고 남은 트래픽은 오리진 서버에서 처리함으로써 준비 작업이 성과를 거뒀다는 것을 깨달았습니다. TrafficPeak가 없었다면 공격을 이렇게 빨리 발견하지 못했을 것입니다.

공격의 원인을 파악하는 데도 TrafficPeak의 도움이 컸습니다. 플랫폼에서 수집한 과거 데이터를 사용해 심층적인 조사를 시작했고, 그 결과 보호 툴을 개선했으며, 그중 일부는 공격과 관련해 직접 배포되었습니다. TrafficPeak가 수집한 데이터는 무슨 일이 일어났는지 파악하는 데 중요한 역할을 했습니다. 여러 공격이 서로 다른 엔드포인트를 공격해 사이트를 다운시킬 다양한 방법을 찾으려는 것을 확인할 수 있었습니다. 트래픽 패턴을 살펴보고 유사한 공격이 다시 발생하지 않도록 조치를 취해야 할 조치를 결정했습니다.