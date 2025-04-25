APIゲートウェイとサービスメッシュの両方を使用することで、外部トラフィックと内部トラフィックの両方を効果的に管理し、セキュリティを確保できます。APIゲートウェイは外部リクエストを制御してセキュリティを確保し、サービスメッシュは内部のマイクロサービス間の通信を管理して、スケーラビリティと信頼性を向上させます。
APIゲートウェイとサービスメッシュの違い
現代の IT 環境では、API ゲートウェイ とサービスメッシュは、API とマイクロサービスの管理とセキュリティ確保において、異なりますが補完的な役割を果たします。APIゲートウェイは主に外部トラフィックを処理し、APIリクエストと応答を管理しますが、サービスメッシュはマイクロサービス間の内部通信に重点を置き、信頼性、セキュリティ、可観測性を確保します。どちらのテクノロジーも共存可能であり、クラウドネイティブアプリケーションのトラフィック管理、スケーラビリティ、セキュリティのための堅牢なソリューションを提供します。
IT分野に長く携わっていれば、すでに使用しているような機能を備えた新しいテクノロジーが登場するのを目にすることになります。「これは必要か？これはすでに持っていませんか？既存のソリューションと重複するこの新しいアイデアに誰もが興奮しているのはなぜでしょうか？」と疑問に思うでしょう。残念ながら、ベンダーが騒ぎ立てることで、混乱が増幅する可能性があります。
APIゲートウェイとサービスメッシュを比較する現在の話し合いは、このカテゴリーに該当します。この2つのテクノロジーは異なりますが、収束し始めています。APIゲートウェイがある場合にサービスメッシュは必要かどうかなど、人々はさまざまな疑問を抱いています。この記事では、APIゲートウェイとサービスメッシュの類似点、違い、両方を使用する理由について説明します。
APIとマイクロサービスの比較
APIゲートウェイとサービスメッシュの違いについて説明するためには、まずAPIとマイクロサービスの基盤テクノロジーを区別することから始めるとよいです。サービスメッシュによって通信を処理するマイクロサービスは、ある程度はAPIに似ています。しかし、それらは同じではありません。問題をさらに複雑にしているのは、マイクロサービスは他のソフトウェアアプリケーションとのインタラクションを処理するためにAPIと組み合わされることが多いことです。
簡単に言えば、APIは他のアプリケーションとやり取りするアプリケーションの一部です。アプリはAPIを使用して、機能の呼び出し、データの要求と受信、データの変更などを行うことができます。一方、マイクロサービスは、大規模なアプリケーションを「サービス」と呼ばれるコンポーネントに分割するためのソフトウェアアーキテクチャスタイルです。このようにサービスを使用して構築されたアプリケーションは、「マイクロサービスアーキテクチャ」で構成されていると言われます。
そのため、APIとマイクロサービスには表面的な類似点がありますが、互いに大きく異なります。その結果、それらの管理と通信を処理するテクノロジー（それぞれAPIゲートウェイとサービスメッシュ）も異なります。
API ゲートウェイとは
APIゲートウェイは、一連のアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）の前に配置されるソフトウェアです。API コール（API リクエストとも呼ばれます）を適切な API にルーティングし、API から API コンシューマー（API クライアントとも呼ばれます）へのデータとサービスの配信を管理します。
APIゲートウェイは、APIコールの単一エントリーポイントとして機能します。APIコール／応答トラフィックの制御センターのようなものです。APIがオンプレミス、クラウド、または別の企業体のいずれでホストされているかは関係ありません。APIコールは、ほぼどこからでも同様にAPIゲートウェイに到達できます。API ゲートウェイは通常、API 探索、API セキュリティ、 ポリシー適用などを処理する、広範な API 管理およびセキュリティソリューションの一部です。また、APIインスタンス間でトラフィックのバランスを取り、負荷分散、フェイルオーバー、およびAPIの信頼性と可用性に関連するその他の問題を処理することができます。
サービスメッシュとは
サービスメッシュとは、マイクロサービスの上に配置されるインフラレイヤー（レイヤー）の形を取るテクノロジーパターンです。サービスメッシュは、マイクロサービス間の通信を処理します。メッセージの送受信をルーティングし、プロセス中のデータを保護します。サービスメッシュはこのように機能し、アーキテクチャ内のマイクロサービスの可観測性、信頼性、セキュリティを促進します。マイクロサービスアーキテクチャにはサービスメッシュが必要です。サービスメッシュがなければ、複数のマイクロサービスを管理し、マイクロサービスアプリケーションに必要な信頼性と可用性を確保するのは困難です。
APIゲートウェイとサービスメッシュにおける認証とトラフィック管理
APIゲートウェイとサービスメッシュのどちらも、トラフィック管理と認証において重要な役割を果たします。多くの場合、APIゲートウェイには認証メカニズムが組み込まれており、認証されたユーザーのみが特定のAPIにアクセスできるようにしますが、サービスメッシュはマイクロサービス間の内部トラフィックを処理し、リクエストが正しく安全にルーティングされるようにします。サービスメッシュでのトラフィック管理には、マイクロサービス全体の負荷分散やサービス障害への対応としてのトラフィックの再ルーティングなど、よりきめ細かい制御が必要とされることが多いです。これらのメカニズムは、スケーラビリティと信頼性が鍵となるクラウドネイティブ環境に不可欠です。
APIゲートウェイとサービスメッシュの主な違い
ここまでの説明で、APIゲートウェイとサービスメッシュがどのように似ているかわかり始めていると思います。どちらもリクエストとレスポンスを処理し、ネットワーク全体でデータをルーティングします。また、どちらもサービス探索と、レート制限やアクセス制御などのためのポリシー適用を処理することができます。詳細を比較すると、違いが出てきます。サービスメッシュは、マイクロサービス間のインタラクションを管理することを目的としています。API ゲートウェイは、主に API クライアントと API との間のトラフィックを管理します。
業界の中にはそれは間違いだとあざ笑う人もいますが、次のようにシンプルに考えるとわかりやすいです。APIゲートウェイは、外部エンティティからネットワークに入って出ていく「垂直方向」のトラフィックを処理します。サービスメッシュは、「水平方向」のトラフィック（内部マイクロサービス間の内部ネットワークトラフィック）を処理します。これは正しい場合もありますが、必ずしもそうとは限りません。しかし、この比較はAPIゲートウェイとサービスメッシュの本質的な違いをとらえています。区別する上での重要なポイントは次の通りです。
|
API ゲートウェイ
|
サービスメッシュ
|
|
サービス探索とは
通常、APIゲートウェイとサービスメッシュはどちらもサービス探索を提供します。サービス探索とは、API、マイクロサービス、デバイス、データソースなどのサービスをネットワーク上で自動的に検知することです。サービス探索は、API管理とサービスメッシュの運用に不可欠な要素です。サービス探索がなければ、すべてのAPIとマイクロサービスが使用前にどこにあるかを把握するのは手間のかかる手作業になります。また、サービス探索は、使用されなくなったAPIやマイクロサービスを特定するうえで重要な機能を果たします。古いAPIやマイクロサービスはリスクの原因になる可能性があります。また、マイクロサービスアーキテクチャでは、リソースが絶えず変化し（コンテナがスピンアップ／スピンダウンするなど）、サービスメッシュによって継続的な接続がシンプル化されます。
両方を使用する必要がありますか？
「APIゲートウェイとサービスメッシュの両方を使用すべきですか？」という質問に対する回答は、今後変わる可能性があります。サービスメッシュ機能を備えたAPIゲートウェイを提供する複合ソリューションがまもなく市場に登場する可能性があります。しかし、今のところは両方のテクノロジーの展開を検討する価値があります。
この方向に進む理由は、現代の企業には管理すべきAPIとマイクロサービスがある可能性が高いからです。また、おそらくマイクロサービスを公開している API がすでにあるため、それらを安全かつ効果的に機能させるためには API ゲートウェイが必要です。
スケーラビリティも、APIゲートウェイとサービスメッシュの両方を使用する理由の1つです。サービスメッシュにより、サービス間の接続性が向上し、マイクロサービスのスケーラビリティが向上します。API ゲートウェイは、API と API クライアントの中央連絡窓口として機能し、同様に API のスケーラビリティを向上させます。マイクロサービスとAPIの増加が予想される場合は、両方のソリューションを利用すればうまくいくでしょう。
APIゲートウェイとサービスメッシュの両方を社内で稼働させることで、開発者やアーキテクトがイノベーションを容易に行えるようになります。APIとAPIクライアントをマイクロサービスベースのアプリケーションとともに展開できることは、成功の秘訣です。この2つのテクノロジーが連携することで、デジタルトランスフォーメーションを促進する疎結合された柔軟なアプリケーションが実現します。
クラウドネイティブおよびDevOpsプラクティスとの統合
企業がますますクラウドネイティブアーキテクチャとDevOpsプラクティスを採用するにつれ、APIゲートウェイとサービスメッシュの統合がさらに重要になっています。たとえば、Kubernetes環境では、サービスメッシュがコンテナ間の内部通信を管理し、APIゲートウェイがアプリケーションへの外部リクエストを管理します。この2層アプローチは、継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー（CI／CD）パイプラインのために堅牢なトラフィック管理とセキュリティ対策を必要とするDevOpsの手法と一致しています。また、APIゲートウェイとサービスメッシュの両方から収集された指標は、アプリケーションのパフォーマンスとセキュリティに関する貴重な知見を提供し、チームがクラウドネイティブアプリケーションを最適化するのに役立ちます。
よくある質問（FAQ）
API ゲートウェイは主に外部トラフィックを処理し、API クライアントと API の間のAPI リクエストと応答を管理します。一方、サービスメッシュは、マイクロサービスアーキテクチャ内のマイクロサービス間の内部トラフィックを管理し、安全で信頼性の高い通信を確保します。
多くの場合、APIゲートウェイには、外部APIリクエストを検証して許可するための認証メカニズムが組み込まれています。サービスメッシュは、マイクロサービス間の認証を内部で管理し、許可されたサービスのみが相互に通信できるようにします。
APIゲートウェイは、APIに出入りするトラフィックを管理し、負荷分散やレート制限などのタスクを処理します。サービスメッシュは、マイクロサービスアーキテクチャ内のトラフィックを管理して、マイクロサービス間の負荷分散を処理し、サービス障害が発生した場合にトラフィックを再ルーティングします。
はい、サービスメッシュはKubernetesやその他のクラウドネイティブ環境との高い適合性を持っています。通信、トラフィック管理、セキュリティを処理することで、これらの環境において動的な性質のあるマイクロサービスを管理し、アプリケーションのスケーリングと管理を容易にします。
APIゲートウェイとサービスメッシュのどちらの実装においても、パフォーマンス、セキュリティ、信頼性を監視するために、指標が不可欠です。APIゲートウェイでは、指標はAPIの使用状況を追跡し、潜在的な問題を検知するのに役立ちます。サービスメッシュでは、指標はマイクロサービスの健全性とパフォーマンスに関する知見をもたらし、トラフィックの最適化とリソースの効果的な管理に役立ちます。
はい、APIゲートウェイとサービスメッシュの両方で、いくつかのオープンソースオプションを利用できます。たとえば、Kong と Ambassador はオープンソースの API ゲートウェイとして人気があり、Istio と Linkerd はオープンソースのサービスメッシュとして広く使用されています。
Akamai が選ばれる理由
Akamai は、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、そして世界中の運用チームが、あらゆるところで企業のデータとアプリケーションを多層防御で守ります。Akamai のフルスタック・クラウドコンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散されたプラットフォーム上で、パフォーマンスと手頃な価格を両立します。安心してビジネスを展開できる業界トップクラスの信頼性、スケール、専門知識の提供により、Akamai は、あらゆる業界のグローバル企業から信頼を獲得しています。