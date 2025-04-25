現代の IT 環境では、API ゲートウェイ とサービスメッシュは、API とマイクロサービスの管理とセキュリティ確保において、異なりますが補完的な役割を果たします。APIゲートウェイは主に外部トラフィックを処理し、APIリクエストと応答を管理しますが、サービスメッシュはマイクロサービス間の内部通信に重点を置き、信頼性、セキュリティ、可観測性を確保します。どちらのテクノロジーも共存可能であり、クラウドネイティブアプリケーションのトラフィック管理、スケーラビリティ、セキュリティのための堅牢なソリューションを提供します。

IT分野に長く携わっていれば、すでに使用しているような機能を備えた新しいテクノロジーが登場するのを目にすることになります。「これは必要か？これはすでに持っていませんか？既存のソリューションと重複するこの新しいアイデアに誰もが興奮しているのはなぜでしょうか？」と疑問に思うでしょう。残念ながら、ベンダーが騒ぎ立てることで、混乱が増幅する可能性があります。

APIゲートウェイとサービスメッシュを比較する現在の話し合いは、このカテゴリーに該当します。この2つのテクノロジーは異なりますが、収束し始めています。APIゲートウェイがある場合にサービスメッシュは必要かどうかなど、人々はさまざまな疑問を抱いています。この記事では、APIゲートウェイとサービスメッシュの類似点、違い、両方を使用する理由について説明します。