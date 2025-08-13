확장을 위한 파트너십: Akamai와 Aptum, 클라우드에서 고객의 속도와 민첩성 강화를 위해 협력

온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업 Akamai Technologies(NASDAQ: AKAM)는 맞춤형 인프라 설계 및 구축, 컨설팅, 지속적인 매니지드 서비스를 통해 기업이 복잡한 IT 문제를 해결하도록 지원하는 매니지드 하이브리드 클라우드 서비스의 공급업체인 Aptum과의 새로운 파트너십을 발표했다. Akamai 파트너 프로그램 회원사인 Aptum은 Akamai Cloud를 사용하는 공동의 고객에게 0~2일 차 서비스를 제공한다.

중소기업과 엔터프라이즈 고객은 클라우드 송환과 지속 가능한 클라우드 운영에 점점 더 집중하고 있다. 이번 파트너십은 이러한 기업이 클라우드 전환과 혁신 이니셔티브를 간소화하고, 클라우드 네이티브 애플리케이션 개발을 가속화하며, 클라우드 비용을 절감할 수 있는 기회를 발굴하는 데 도움을 준다.

Aptum의 CEO 이언 레이(Ian Rae)는 다음과 같이 말한다. "Akamai 와의 파트너십은 최신 클라우드 서비스에서 고객이 기대하는 성능, 보안, 그리고 경제적 효율성을 제공할 수 있는 우리의 역량을 더욱 강화한다. 이번 협력을 통해 고객이 올바른 플랫폼과 적절한 지원을 기반으로, 최상의 결과를 도출하는 정확한 정보에 입각해 의사 결정을 내리고 비즈니스 성장에 집중할 수 있도록 돕고 있다."

Aptum은 중견 시장의 혁신 기업부터 복잡한 디지털 혁신을 추진하는 대기업에 이르기까지, 클라우드 성숙도의 모든 단계에서 기업을 지원한다. 벤더에 종속되지 않는 워크로드 중심 접근 방식은 고객이 자신 있게 클라우드 전략을 수립할 수 있도록 돕고, 유연한 컨설팅 및 매니지드 서비스 모델을 통해 운영의 연속성과 장기적인 적응력을 보장한다.

Akamai의 클라우드 컴퓨팅 부문 수석 부사장 댄 로렌스(Dan Lawrence)는 다음과 같이 이야기한다. "Aptum과 협력함으로써 더 빠르게 움직이고 더 넓은 시장으로 확장할 수 있었다. Aptum은 구축 속도를 가속화하고 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 역량 도입을 확대하는 한편, 모든 규모의 기업에서 새로운 기회를 발굴할 수 있음을 입증해 왔다. 양사가 힘을 합치면 더 효과적으로 확장하고, 다양한 업계에 실질적인 가치를 제공할 수 있을 것이다."

Apptum과 Akamai의 전문성이 결합되어 기술 서비스 유통업체(TSD)와 그 하위 에이전트에게 제공되는 솔루션 역량 또한 강화한다. 이를 통해 고객에게 보다 포괄적인 클라우드 솔루션을 제공할 수 있다. 양사는 TSD 채널에 대한 투자를 지속적으로 확대해 하위 에이전트가 통합 컴퓨팅 서비스 기반의 새로운 부가가치를 창출할 수 있는 기회를 마련하고 있다.

Akamai 기술 파트너 프로그램 페이지에서 Akamai의 파트너 생태계에 대해 자세히 알아보거나 Akamai와 협력하는 전 세계의 대표적인 기술 기업에 합류할 수 있다.

Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스에 대한 자세한 내용은 akamai.com에서 확인할 수 있다.

Aptum 소개

하이브리드 클라우드, 인프라, 네트워킹, 컨설팅, 매니지드 서비스 공급업체인 Aptum은 기업이 클라우드의 유연성과 보안, 성능, 비용 효율성 사이에서 균형을 이루어 장기적인 성공을 달성할 수 있도록 지원합니다. 25년 이상의 전문성을 바탕으로, 특정 플랫폼이나 벤더사에 종속되지 않는 독립적인 접근 방식을 통해 각 고객에 최적화된 맞춤형 솔루션을 지원합니다. 또한 퍼블릭, 프라이빗, 엣지 환경 전반에서 운영하며, 해당 워크로드를 적합한 플랫폼에 배치하고 필요한 시점에 적절한 전문성으로 워크로드를 강화합니다. Aptum은 북미, 라틴 아메리카, 영국, 유럽의 고객에게 서비스를 제공하고 있으며, DigitalBridge Group, Inc.(NYSE: DBRG)의 포트폴리오 기업입니다. 자세한 내용은 www.aptum.com에서 확인하시기 바랍니다.