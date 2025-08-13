S'associer pour se développer : Akamai et Aptum unissent leurs forces pour aider les clients à évoluer plus vite dans le cloud

Akamai Technologies (NASDAQ : AKAM), la société de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne, annonce un nouveau partenariat avec Aptum, un fournisseur de services cloud hybrides gérés qui permettent aux entreprises de relever des défis informatiques complexes, grâce à la conception et à la mise en œuvre d'infrastructures sur mesure, à des conseils et à des services gérés continus. En tant que membre du programme de partenariat d'Akamai, Aptum offrira des services « Day 0-2 » (qui couvrent les phases initiales) aux clients communs utilisant Akamai Cloud.

Les PME et les grandes entreprises se tournent de plus en plus vers la relocalisation cloud et les opérations cloud durables. Cette alliance leur permettra de rationaliser leurs projets de migration et de transformation cloud, d'accélérer le développement d'applications cloud natives et d'identifier des opportunités pour réduire les coûts liés au cloud.

« Ce partenariat avec Akamai renforce notre capacité à offrir les performances, la sécurité et la rentabilité que les clients attendent des services cloud actuels », déclare Ian Rae, PDG d'Aptum. « Ensemble, nous aidons les clients à se concentrer sur leur croissance tout en gérant leur infrastructure avec les plateformes appropriées, le soutien adéquat et la confiance nécessaire pour prendre des décisions éclairées qui servent leurs intérêts. »

Aptum accompagne les entreprises à chaque étape de leur maturité cloud, des entreprises innovantes de taille moyenne aux entreprises engagées dans des transformations digitales complexes. Son approche indépendante des fournisseurs et axée sur les charges de travail aide les clients à faire des choix cloud en toute confiance, tandis que ses modèles de services gérés et de conseil flexibles garantissent la continuité et l'adaptabilité à long terme.

« Travailler avec Aptum nous aide à aller plus vite et plus loin », affirme Dan Lawrence, Senior Vice President de la division Cloud Computing chez Akamai. « Son équipe a démontré sa capacité à accélérer les déploiements et à favoriser l'adoption de nos solutions de Cloud Computing, permettant ainsi d'identifier de nouvelles opportunités pour les entreprises de toutes tailles. Grâce à cette collaboration, nous montons en charge plus efficacement et nous apportons une réelle valeur ajoutée dans de nombreux secteurs. »

L'expertise combinée d'Aptum et d'Akamai renforce également les solutions proposées aux distributeurs de services technologiques (TSD) et à leurs sous-agents, ce qui leur permet de fournir des offres cloud plus complètes aux clients. Les deux sociétés investissent fortement dans le canal TSD, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les sous-agents d'apporter de la valeur grâce à des offres de calcul intégrées.

Pour en savoir plus sur l'écosystème de partenaires d'Akamai ou pour rejoindre les entreprises technologiques renommées qui font confiance à Akamai, rendez-vous sur la page du programme de partenariat technologique d'Akamai.

Des informations supplémentaires sur les services de Cloud Computing d'Akamai sont disponibles sur le site akamai.com.

À propos d'Aptum

Aptum est un fournisseur de services gérés, d'infrastructure, de réseau, de conseil et de cloud hybride qui aide les entreprises à trouver le juste équilibre entre la flexibilité du cloud, la sécurité, les performances et la rentabilité pour assurer leur réussite à long terme. Fort de plus de 25 ans d'expertise, Aptum adopte une approche indépendante des plateformes et des fournisseurs pour garantir des solutions sur mesure à chaque client. L'entreprise opère dans des environnements publics, privés et en bordure de l'Internet, en associant les charges de travail aux plateformes appropriées et en les soutenant avec l'expertise adéquate au bon moment. Les clients d'Aptum sont basés en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Royaume-Uni et en Europe. La société fait également partie du portefeuille de DigitalBridge Group, Inc. (NYSE : DBRG). Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.aptum.com.