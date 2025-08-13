スケーリングの実現に向けた提携：Akamai と Aptum が協力してクラウドでのスピード向上を支援

オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業、Akamai Technologies（NASDAQ：AKAM）は、Aptum との新たな提携を発表しました。Aptum は、カスタマイズされたインフラの設計と実装、コンサルティング、継続的なマネージドサービスを通じて、企業が複雑な IT 課題を解決できるよう支援するマネージド・ハイブリッド・クラウドサービス・プロバイダーです。Aptum は、Akamai Partner Program のメンバーとして、Akamai Cloud を使用し、共同顧客に Day 0～2 サービスを提供します。

SMB および企業顧客は、クラウドへの回帰と持続可能なクラウド運用により注目しています。このパートナーシップにより、これらの組織はクラウド移行や変革の取り組みをより効率的に進められ、クラウドネイティブなアプリケーションの開発を加速できるほか、クラウドコストを削減する機会を特定することができます。

「Akamai と提携することで、最新のクラウドサービスに期待されるパフォーマンス、セキュリティ、経済効率を顧客に提供する能力が強化されます」と Aptum の CEO、Ian Rae 氏は述べています。「お客様が最適なプラットフォームと適切なサポートのもと、自信を持って最良の判断を下しながらインフラを運用し、ビジネスの成長に集中できるよう私たちが協力して支援します」

Aptum は、中規模市場のイノベーターから複雑なデジタルトランスフォーメーションを推進する企業まで、クラウド成熟度のあらゆる段階でビジネスをサポートします。ベンダーに依存しないワークロード優先のアプローチは、お客様が自信を持ってクラウドを選択するうえでの助けとなります。また、柔軟なコンサルティングとマネージドサービス・モデルにより、継続性と長期的な適応性が確保されます。

「Aptum と協力することで、より迅速に移行し、より多くのことを達成することができます」と、Akamai の Cloud Computing 担当 Senior Vice President、Dan Lawrence は述べています。「導入を迅速化し、クラウドコンピューティング機能の導入を拡大し、あらゆる規模の企業に新たな機会をもたらすことができます。私たちは協力して、より効果的に拡張し、さまざまな業界に真の価値を提供することができます」

Aptum と Akamai の専門知識を組み合わせることで、テクノロジー・サービス・ディストリビューター（TSD）とそのサブエージェントが利用できるサービスの幅が広がり、より包括的なクラウドソリューションをクライアントに提供できるようになります。両社は、TSD チャネルへの投資を強化しており、統合されたコンピューティング製品を通じてサブエージェントが付加価値を提供できる新たな機会を創出しています。

Akamai のパートナーエコシステムの詳細について、または Akamai と提携する主要テクノロジー企業の一員になる方法については、Akamai Technology Partner Program ページをご覧ください。

Akamai のクラウド・コンピューティング・サービスの詳細については、akamai.com でご確認いただけます。

Aptum について

Aptum は、クラウドの柔軟性とセキュリティ、パフォーマンス、コスト効率のバランスをとり、長期的な成功を収めるためのハイブリッドクラウド、インフラ、ネットワーク、コンサルティング、およびマネージドサービスを提供する企業です。25 年以上にわたって蓄積した専門知識を活用し、プラットフォームやベンダーにとらわれないアプローチを採用して、顧客に合わせてカスタマイズしたソリューションをお客様に提供しています。同社はパブリック、プライベート、エッジといったあらゆる環境を扱い、適切なワークロードを適切なプラットフォームに配置し、必要なタイミングで最適な専門知識を活用して対応します。Aptum は、DigitalBridge Group, Inc.（NYSE：DBRG）のポートフォリオ企業であり、北米、中南米、英国、ヨーロッパの顧客を対象とした事業を行っています。詳細については、www.aptum.com をご覧ください。