携手实现规模化：Akamai 与 Aptum 强强联手，助力客户加快云端发展速度

Akamai Technologies（纳斯达克股票代码：AKAM）是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。该公司宣布与 Aptum 建立新的合作伙伴关系，后者是一家托管混合云服务提供商，通过定制化基础架构设计与实施、咨询以及持续的托管服务来帮助企业解决复杂的 IT 挑战。作为 Akamai 合作伙伴计划的成员，Aptum 将为使用 Akamai Cloud 的共同客户提供全生命周期的支持服务。

中小企业与大型企业客户的关注点正逐渐转向云回迁及可持续云运营。本次合作可以帮助这些企业精简云迁移和转型计划，加快云原生应用程序开发速度，并发现降低云成本的契机。

Aptum 首席执行官 Ian Rae 表示：“与 Akamai 的合作增强了我们的交付能力，确保我们能够满足客户对现代云服务在性能、安全及经济效益方面的期待。我们携手合作，帮助客户专注于发展其业务，同时确保其基础架构运行在合适的平台上并获得专业的支持服务。这赋予了客户十足的信心，让他们能够制定最符合其自身利益的明智决策。”

无论是中端市场的创新企业，还是处于复杂的数字化转型期的大型企业，Aptum 能够为所有云成熟度阶段的客户提供支持。他们与供应商无关、工作负载优先的方法可帮助客户自信地制定云决策，同时其灵活的咨询与托管服务模式能够确保业务的连续性与长期适应性。

Akamai 云计算高级副总裁 Dan Lawrence 表示：“与 Aptum 的合作使我们能够走的更快，走得更远。他们已充分展现出加快部署速度并扩大我们云计算能力应用范围的实力，同时能为各种规模的企业发掘新的机遇。通过携手合作，我们能够更有效地实现扩展，并为众多行业带来真正的价值。”

Aptum 和 Akamai 技术专长的融合进一步丰富了面向技术服务分销商 (TSD) 及其子代理商的产品组合，使他们能够为客户交付更全面的云解决方案。两家公司都在 TSD 渠道上进行了大力投入，通过提供整合计算方案来为子代理商创造实现业务增值的新机遇。

要了解有关 Akamai 合作伙伴生态系统的更多信息，或加入与 Akamai 合作的卓越技术公司行列，请访问 Akamai 技术合作伙伴计划页面。

有关 Akamai 云计算服务的更多信息，请访问 akamai.com/zh。

Aptum 简介

Aptum 是一家混合云、基础架构、网络、咨询及托管服务提供商，帮助企业在云端灵活平衡安全性、性能与经济效益，从而取得长期成功。凭借超过 25 年的专业知识，Aptum 采取与平台和供应商无关的方法，确保为每位客户量身打造解决方案。他们的业务涵盖了公有环境、私有环境和边缘环境，能够实现工作负载与平台的精确适配，并在恰当时间提供精准的专业服务。Aptum 为北美、拉丁美洲、英国和欧洲地区的客户提供服务，是 DigitalBridge Group, Inc.（纽约证券交易所股票代码：DBRG）旗下的公司。有关更多信息，请访问 www.aptum.com。