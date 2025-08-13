Partnerschaft zur Skalierung: Akamai und Aptum arbeiten zusammen, um Kunden zu helfen, schneller in der Cloud zu arbeiten

Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt, gab eine neue Partnerschaft mit Aptum bekannt, einem Anbieter von verwalteten Hybrid-Cloud-Diensten, der Unternehmen bei der Lösung komplexer IT-Herausforderungen durch maßgeschneiderte Infrastrukturgestaltung und -Implementierung, Beratung und fortlaufende verwaltete Dienste unterstützt. Als Mitglied des Akamai-Partnerprogramms bietet Aptum gemeinsamen Kunden, die die Akamai Cloud nutzen, Dienstleistungen für Day 0 bis Day 2 an.

KMU- und Unternehmenskunden konzentrieren sich zunehmend auf die Cloudrückführung und nachhaltige Cloudabläufe. Die Partnerschaft kann diesen Unternehmen helfen, Cloud-Migrations- und Transformationsinitiativen zu optimieren, die Entwicklung nativer Cloud-Anwendungen zu beschleunigen und Möglichkeiten zur Senkung der Cloud-Kosten zu identifizieren.

„Durch die Partnerschaft mit Akamai können wir die Leistung, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit verbessern, die Kunden von modernen Cloud-Services erwarten“, so Ian Rae, CEO von Aptum. „Gemeinsam helfen wir unseren Kunden, sich auf das Wachstum ihres Geschäfts zu konzentrieren und gleichzeitig ihre Infrastruktur mit den richtigen Plattformen, dem richtigen Support und dem Vertrauen zu betreiben, um fundierte Entscheidungen zu treffen, aus denen sie die größten Vorteile ziehen können.“

Aptum unterstützt Unternehmen in jeder Phase der Cloudreife, von Innovatoren im mittleren Marktsegment bis hin zu Unternehmen, die komplexe digitale Transformationen bewältigen. Der anbieterunabhängige Ansatz, der auf die Workload zugeschnitten ist, unterstützt Kunden dabei, zuverlässige Cloudentscheidungen zu treffen. Durch ihre flexible Beratung und Managed-Service-Modelle können sie Kontinuität und langfristige Anpassungsfähigkeit gewährleisten.

„Durch die Zusammenarbeit mit Aptum können wir schneller arbeiten und unsere Reichweite vergrößern“, so Dan Lawrence, Senior Vice President, Cloud Computing, Akamai. „Sie haben gezeigt, dass sie die Implementierung beschleunigen und die Akzeptanz unserer Cloud-Computing-Funktionen erweitern können und neue Chancen für Unternehmen aller Größen aufdecken können. Gemeinsam sind wir in der Lage, effektiver zu skalieren und echten Mehrwert in zahlreichen Branchen zu liefern.“

Die kombinierte Expertise von Aptum und Akamai stärkt auch die Angebote von Vertriebspartnern für Technlogiedienste (Technology Services Distributors, TSDs) und ihren Subagenten, sodass sie Kunden umfassendere Cloudlösungen bereitstellen können. Beide Unternehmen investieren in erheblichem Maße in den TSD-Kanal und schaffen so neue Möglichkeiten für Subagenten, durch integrierte Computing-Angebote Mehrwert zu schaffen.

Wenn Sie weitere Informationen zum Partner-Ökosystem von Akamai haben oder wie andere führende Technologieunternehmen Partner von Akamai werden möchten, besuchen Sie das Akamai Technology Partner-Programm.

Weitere Informationen zu den Cloud-Computing-Diensten von Akamai finden Sie unter akamai.com.

Über Aptum

Aptum ist ein Hybrid-Cloud-, Infrastruktur-. Netzwerk-, Beraungs- und Managed-Services-Anbieter, der Unternehmen dabei unterstützt, die Flexibilität der Cloud mit Sicherheit, Performance und Kosteneffizienz in Einklang zu bringen, um langfristig erfolgreich zu sein. Mit über 25 Jahren Erfahrung verfolgt Aptum einen plattform- und anbieterunabhängigen Ansatz, um maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden zu gewährleisten. Das Unternehmen ist in Public-Cloud-, Private-Cloud- und Edge-Umgebungen tätig, verbindet Workloads mit den passenden Plattformen und stärkt Kunden zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Fachwissen. Aptum bedient Kunden in Nordamerika, Lateinamerika, Großbritannien und Europa und ist ein Portfoliounternehmen der DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG). Weitere Informationen finden Sie unter www.aptum.com.​