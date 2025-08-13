Parceria para dimensionar: Akamai e a Aptum se unem para ajudar os clientes a se moverem mais rapidamente na nuvem

A Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege os negócios online, anunciou uma nova parceria com a Aptum, um provedor de serviços de nuvem híbrida gerenciada que ajuda as empresas a resolver desafios complexos de TI por meio de design e implementação de infraestrutura sob medida, consultoria e serviços gerenciados contínuos. Como membro do Programa de parceria da Akamai, a Aptum oferecerá serviços de dia 0 a 2 para clientes conjuntos usando a Akamai Cloud.

Os clientes de PMEs e empresas estão cada vez mais focados na repatriação e nas operações sustentáveis da nuvem. A parceria pode ajudar essas organizações a simplificar as iniciativas de migração e transformação da nuvem, acelerar o desenvolvimento de aplicativos nativos da nuvem e identificar oportunidades para reduzir os custos da nuvem.

"A parceria com a Akamai fortalece nossa capacidade de oferecer o desempenho, a segurança e a eficiência econômica que os clientes esperam dos serviços na nuvem modernos", comentou Ian Rae, CEO da Aptum. "Juntos, ajudamos os clientes a se concentrarem no crescimento de seus negócios enquanto administram sua infraestrutura com as plataformas certas, o suporte certo e a confiança para tomar decisões informadas que melhor atendam às suas necessidades."

A Aptum apoia as empresas em todos os estágios de maturidade da nuvem, desde inovadores de médio porte até empresas que navegam por transformações digitais complexas. Sua abordagem independente do fornecedor e que prioriza o workload ajuda os clientes a tomar decisões de nuvem confiantes, enquanto seus modelos flexíveis de consultoria e serviços gerenciados garantem continuidade e adaptabilidade a longo prazo.

"Trabalhar com a Aptum nos ajuda a avançar mais rapidamente", disse Dan Lawrence, vice-presidente sênior de computação em nuvem da Akamai. "Eles mostraram que podem acelerar implantações e expandir a adoção de nossos recursos de computação em nuvem e descobrir novas oportunidades em empresas de todos os tamanhos. Juntos, somos capazes de dimensionar de forma mais eficaz e oferecer valor real em vários setores."

A experiência combinada da Aptum e da Akamai também fortalece as ofertas disponíveis para distribuidores de serviços de tecnologia (technology services distributors, TSDs) e seus subagentes, permitindo que eles forneçam soluções de nuvem mais abrangentes aos clientes. Ambas as empresas estão investindo significativamente no canal TSD, criando novas oportunidades para os subagentes agregarem valor por meio de ofertas de computação integradas.

Para saber mais sobre o ecossistema de parceiros da Akamai ou para se juntar às empresas de tecnologia líderes que são parceiras da empresa, visite a página do Programa de parceria de tecnologia da Akamai.

Mais informações sobre os serviços de computação em nuvem da Akamai estão disponíveis em akamai.com.

Sobre a Aptum

A Aptum é uma provedora de nuvem híbrida, infraestrutura, network, consultoria e serviços gerenciados, que ajuda as empresas a equilibrar a flexibilidade da nuvem com segurança, desempenho e eficiência de custos para um sucesso de longo prazo. Com mais de 25 anos de experiência, a Aptum adota uma abordagem independente de plataforma e fornecedor para garantir soluções personalizadas a cada cliente. Eles operam em ambientes públicos, privados e na edge, combinando os workloads certos com as plataformas certas e reforçando-as com a experiência certa no momento certo. A Aptum atende clientes na América do Norte, América Latina, Reino Unido e Europa, e é uma empresa de portfólio da DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG). Para obter mais informações, acesse www.aptum.com.​