Akamai e Aptum collaborano per aiutare i clienti a spostarsi più velocemente nel cloud

Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online, ha annunciato una nuova partnership con Aptum, un provider di servizi gestiti nel cloud ibrido che aiuta le aziende a risolvere complesse sfide IT attraverso la progettazione e l'implementazione di infrastrutture personalizzate, la consulenza e i servizi gestiti in modo continuo. In qualità di membro del programma per i partner di Akamai, Aptum offrirà servizi per 2 giorni ai clienti comuni che utilizzano l'Akamai Cloud.

Le PMI e i clienti aziendali si concentrano sempre più sul rimpatrio del cloud e sulle operazioni cloud sostenibili. La partnership può aiutare queste organizzazioni a semplificare le iniziative di migrazione e trasformazione del cloud, accelerare lo sviluppo delle applicazioni cloud-native e identificare le opportunità in grado di ridurre i costi del cloud.

"La partnership con Akamai rafforza la nostra capacità di offrire le performance, la sicurezza e l'efficienza economica che i clienti si aspettano dai moderni servizi cloud", ha affermato Ian Rae, CEO di Aptum. "Insieme, aiutiamo i clienti a concentrarsi sulla crescita delle loro attività aziendali e a gestire la loro infrastruttura con le piattaforme giuste, il supporto appropriato e la fiducia necessaria per prendere decisioni informate in grado di soddisfare al meglio le loro esigenze".

Aptum supporta le aziende in ogni fase della maturità del cloud, dalle società innovative di medie dimensioni alle aziende che si trovano a dover affrontare trasformazioni digitali complesse. L'approccio indipendente dal fornitore e basato sui carichi di lavoro aiuta i clienti a prendere decisioni affidabili sul cloud, mentre i modelli di consulenza flessibile e servizi gestiti garantiscono continuità e adattabilità a lungo termine.

"Lavorare con Aptum ci aiuta a progredire più velocemente e a raggiungere ulteriori obiettivi", ha affermato Dan Lawrence, Senior Vice President, Cloud Computing, Akamai. "L'azienda ha dimostrato di essere in grado di accelerare le implementazioni, espandere l'adozione delle nostre funzionalità di cloud computing e offrire nuove opportunità per le aziende di tutte le dimensioni. Insieme, siamo in grado di scalare in modo più efficace e offrire un valore reale in numerosi settori".

La combinazione delle competenze di Aptum e Akamai rafforza anche le soluzioni disponibili per i distributori di servizi tecnologici (TSD) e i loro sub-agenti, consentendo loro di offrire ai clienti soluzioni cloud più complete. Entrambe le società stanno investendo in modo significativo nel canale TSD, creando nuove opportunità per i sub-agenti di aggiungere valore attraverso soluzioni di computing integrate.

Per ulteriori informazioni sull'ecosistema dei partner di Akamai o per unirvi alle principali aziende tecnologiche che già collaborano con Akamai, visitate la pagina del programma per i partner tecnologici di Akamai.

Ulteriori informazioni sui servizi di cloud computing di Akamai sono disponibili all'indirizzo akamai.com/it.

Informazioni su Aptum

Aptum è un provider di servizi gestiti, infrastrutture, rete, consulenza e cloud ibrido che aiuta le aziende a bilanciare la flessibilità del cloud con la sicurezza, le performance e la convenienza per un successo duraturo. Con oltre 25 anni di esperienza alle spalle, Aptum adotta un approccio indipendente dalla piattaforma e dal vendor per offrire soluzioni personalizzate a ciascun cliente. L'azienda opera in ambienti pubblici, privati e sull'edge, associando i carichi di lavoro alle giuste piattaforme e supportandoli con le competenze appropriate al momento opportuno. Aptum offre i propri servizi a clienti in Nord America, America Latina, Regno Unito ed Europa ed è una società partecipata di DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG). Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito www.aptum.com.