Una asociación para la escalabilidad: Akamai y Aptum se unen para ayudar a los clientes a moverse más rápido en la nube

Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), la empresa de ciberseguridad y cloud computing que impulsa y protege las empresas online, anunció una nueva asociación con Aptum, un proveedor de servicios de nube híbrida gestionada que ayuda a las empresas a resolver complejos desafíos de TI mediante el diseño e implementación de infraestructuras personalizadas, la consultoría y los servicios gestionados continuos. Como miembro del programa de partners de Akamai, Aptum ofrecerá servicios de día 0–2 a clientes conjuntos que utilicen Akamai Cloud.

Los clientes de pymes y empresas se centran cada vez más en la repatriación de la nube y en las operaciones sostenibles en la nube. La asociación puede ayudar a esas organizaciones a agilizar las iniciativas de migración a la nube y transformación, acelerar el desarrollo de aplicaciones nativas de la nube e identificar oportunidades para reducir los costes de la nube.

“La asociación con Akamai refuerza nuestra capacidad para ofrecer el rendimiento, la seguridad y la eficiencia económica que los clientes esperan de los servicios en la nube modernos”, afirma Ian Rae, director ejecutivo de Aptum. “Juntos, ayudamos a los clientes a centrarse en el crecimiento de su negocio mientras gestionan su infraestructura con las plataformas adecuadas, el soporte adecuado y la confianza para tomar las decisiones informadas que mejor les sirvan”.

Aptum apoya a las empresas en todas las etapas de madurez de la nube, desde empresas medianas innovadoras a grandes empresas que se enfrentan a complejas transformaciones digitales. Su enfoque independiente del proveedor y que da prioridad a las cargas de trabajo ayuda a los clientes a tomar decisiones fiables sobre la nube, mientras que sus modelos flexibles de consultoría y servicios gestionados garantizan la continuidad y la adaptabilidad a largo plazo.

“Trabajar con Aptum nos ayuda a avanzar más rápido y llegar más lejos”, afirma Dan Lawrence, vicepresidente sénior de Cloud computing de Akamai. “Han demostrado que pueden acelerar las implementaciones y ampliar la adopción de nuestras capacidades de cloud computing, así como descubrir nuevas oportunidades en empresas de todos los tamaños. Juntos, podemos ampliar de forma más eficaz y ofrecer valor real en numerosos sectores”.

La experiencia combinada de Aptum y Akamai también refuerza las ofertas disponibles para los distribuidores de servicios tecnológicos (TSD) y sus subagentes, lo que les permite ofrecer soluciones en la nube más completas a los clientes. Ambas empresas están invirtiendo de forma significativa en el canal de TSD, lo que crea nuevas oportunidades para que los subagentes añadan valor a través de ofertas informáticas integradas.

Si desea obtener más información sobre el ecosistema de partners de Akamai o unirse a las principales empresas tecnológicas asociadas con Akamai, visite la página del Programa de partners tecnológicos de Akamai.

Encontrará información adicional sobre los servicios de cloud computing de Akamai en akamai.com/es.

Acerca de Aptum

Aptum es un proveedor de nube híbrida, de infraestructura, de redes, de consultoría y de servicios gestionados que ayuda a las empresas a encontrar el equilibrio entre la flexibilidad de la nube, la seguridad, el rendimiento y la rentabilidad para alcanzar el éxito a largo plazo. Con más de 25 años de experiencia, Aptum sigue un enfoque independiente de las plataformas y los proveedores para garantizar unas soluciones que se adapten a cada cliente. Opera en entornos públicos, privados y del Edge, haciendo coincidir las cargas de trabajo con las correspondientes plataformas y respaldándolas con la experiencia adecuada en el momento justo. Aptum presta servicio a clientes de Norteamérica, Latinoamérica, Reino Unido y Europa, y es una empresa de la cartera de DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG). Para obtener más información, visite www.aptum.com.