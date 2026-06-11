92%의 기업은 API를 컴플라이언스에 포함시킨다고 말하지만, 실제로 이를 공식적인 컴플라이언스 보고서에 포함시키는 기업은 36%에 불과해 고위급의 의도와 실제 규제 조치 간에 괴리가 존재합니다.

