92 % der Unternehmen geben an, dass sie APIs bei der Einhaltung von Compliance-Richtlinien berücksichtigen, aber nur 36 % nehmen sie tatsächlich in die formale Compliance-Berichterstattung auf. Dies führt zu einer Kluft zwischen den strategischen Absichten und den konkreten regulatorischen Maßnahmen in der Praxis.

