76%의 기업이 완전한 API 인벤토리를 보유하고 있다고 주장하지만, 실제로 그중 어떤 API가 보호 대상 건강 정보(PHI)와 같은 민감한 데이터를 반환하는지 알고 있는 기업은 20%에 불과합니다.

