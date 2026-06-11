Risques liés à la sécurité des API dans le secteur de la santé

Découvrez pourquoi 84 % des établissements de santé ont été confrontés à des incidents liés aux API. Obtenez des informations sur les menaces liées à l'IA, les mauvaises configurations et les stratégies, pour renforcer la confiance des patients et la résilience de l'IA.