- Les établissements de santé sont fréquemment confrontés à des incidents liés aux API, notamment les attaques ciblant l'IA. Le secteur de la santé se distingue par la fréquence des incidents liés aux API. Plus de la moitié des entreprises ayant été confrontées à des incidents liés aux API en ont signalé au moins quatre au cours des 12 derniers mois, soit l'un des taux les plus élevés tous secteurs confondus.
- La visibilité sur les flux de données sensibles des patients demeure une lacune critique. Bien que plus des trois quarts des établissements de santé déclarent disposer d'un inventaire complet de leurs API, très peu savent réellement lesquelles exposent des données sensibles.
- Les leaders du secteur de la santé accordent une priorité à la sécurité de l'IA tandis que les tests d'API et la maturité d'exécution continuent d'évoluer. Sécuriser les technologies d'IA contre les attaques est la priorité absolue en matière de cybersécurité pour les établissements de santé.
Points à retenir
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Les attaques impliquant des API liées aux technologies d'IA, telles que les applications, les agents et les grands modèles de langage (LLM), sont les plus fréquentes et représentent 41 % des incidents signalés.
Bien que 76 % des entreprises déclarent disposer d'un inventaire complet de leurs API, seules 20 % savent réellement lesquelles exposent des données sensibles, telles que les informations de santé protégées (PHI).
La principale conséquence est une perte de productivité, les applications compromises entraînant l'arrêt des processus essentiels, suivie d'une atteinte à la réputation et de coûts de résolution élevés pouvant dépasser 1 million de dollars par incident.
Seules 26 % des entreprises intègrent pleinement les tests de sécurité à chaque étape du cycle de développement logiciel (SDLC), beaucoup s'appuyant encore sur des vérifications manuelles ou des tests effectués uniquement après le déploiement.
Sécuriser les technologies d'IA contre les attaques est la priorité numéro un en matière de cybersécurité pour 40 % des établissements de santé, les injections de prompts étant la principale préoccupation spécifique pour les API liées à l'IA et aux LLM.
Les leaders doivent mettre en place une découverte continue automatisée, intégrer des tests de sécurité avancés dans les pipelines CI/CD, et utiliser une protection d'exécution dédiée pour bloquer les menaces comportementales en temps réel.