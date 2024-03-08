Fundada em 2015 com apenas oito funcionários, a FreshToHome se transformou em uma plataforma de alimentos frescos omnicanal confiável com uma equipe de 5.000 pessoas. Originalmente focada em fornecer carnes e peixes frescos, o sucesso da empresa está atrelado ao seu compromisso com a promessa da marca: tudo fresco, nada de insumos químicos. Operando em 160 cidades, sendo 154 na Índia e outras no Oriente Médio, a FreshToHome expandiu sua oferta de produtos, incluindo hoje aves, carneiro, vegetais e laticínios. A empresa também se aventurou no varejo omnicanal por meio de lojas físicas. Com o crescimento da empresa, ela passou a usar a Akamai Cloud Computing para garantir operações confiáveis e econômicas.
Loja completa de alimentos frescos
Garantia de operações estáveis e ininterruptas
Quando o CEO Shan Kadavil inaugurou a FreshToHome, a ideia era fornecer uma versão indiana da Whole Foods, varejista global especializada em alimentos naturais e orgânicos. Isso não é tudo: ele queria fornecer as carnes e os peixes mais frescos e saudáveis.
No mercado convencional, os pescadores e agricultores normalmente vendem seus produtos a intermediários, que geralmente usam produtos químicos para preservar peixes e carnes. A FreshToHome quebra esse modelo eliminando os agentes de distribuição. Em vez de contar com produtos químicos, a empresa transporta peixes e carnes com rapidez diretamente para seus depósitos e, em seguida, para os centros de distribuição através de uma cadeia fria meticulosamente mantida. Após esse processo, os produtos chegam à porta dos clientes dentro de 24 a 36 horas após o aprovisionamento. A combinação de entrega rápida e refrigeração controlada, mantendo temperaturas entre 0 °C e 4 °C, garante que os produtos se mantenham frescos pelo máximo de tempo.
Para facilitar esse modelo inovador e garantir operações estáveis e fornecimento consistente em uma área ampla e geograficamente dispersa, a FreshToHome conta com muita tecnologia. A empresa utiliza a tecnologia patenteada e baseada em IA conhecida como Commodities Exchange, permitindo que pescadores e agricultores vendam seus produtos para a FreshToHome em formato de leilão eletrônico. No back-end, um sistema inteligente prevê a demanda de produtos e determina o preço ideal. Cada centro de distribuição opera seus próprios dispositivos de software e Internet das coisas (IoT), todos interconectados com a rede central da empresa. Além disso, mais de dois milhões de clientes fazem compras através do app da FreshToHome todos os meses.
Saurabh Odhyan, CTO do setor de consumidores da FreshToHome, afirma: "Para minimizar o desperdício, é importante garantir a rastreabilidade adequada do inventário e aplicar o modelo de previsão correto". Como uma empresa em rápido crescimento, na qual o inventário desempenha um papel crucial, a FreshToHome precisava da plataforma de computação em nuvem certa para garantir operações ininterruptas.
Rumo ao futuro com a computação em nuvem
Com um crescimento quase quatro vezes maior na última década, a FreshToHome buscou uma plataforma que pudesse impulsioná-la para o futuro. Para dar suporte a seus sistemas distribuídos em grande escala em vários locais, a empresa escolheu a plataforma Akamai Cloud Computing. Explicando a decisão, Odhyan conta: "A plataforma da Akamai mostrou-se altamente econômica, pois os preços transparentes eliminaram as taxas ocultas com base no uso. Isso nos permitiu conhecer com precisão nossas despesas ao implantar várias instâncias."
Operações na nuvem sem restrições
Agora, toda a infraestrutura da FreshToHome é hospedada por meio da Akamai Cloud Computing. De acordo com Odhyan, a plataforma da Akamai fornece a arquitetura portátil de que a empresa precisa. Como exemplo, ele cita o pipeline de dados personalizado que a FreshToHome criou para coletar os dados de seus apps e vários sistemas operacionais. A empresa agrega e processa esses dados para gerar insights valiosos que ajudam a FreshToHome a otimizar e expandir seus negócios.
"Sem a plataforma independente e distribuída da Akamai, talvez não tivesse sido possível acessar dados brutos de forma rápida e contínua e obter insights dos dados espalhados por nossos sistemas próprios", ele continua.
Ainda mais expansão para uma empresa bem-sucedida
Já lucrativa no quesito operacional, a FreshToHome busca expandir continuamente sua presença no mercado. Com sua última rodada de financiamento, ela espera impulsionar sua abordagem omnicanal enquanto expande ainda mais os negócios que estabeleceu em 160 mercados.
Para garantir uma experiência consistente aos clientes em todos os canais, a empresa padroniza a forma como executa e conecta seus sistemas operacionais na nuvem. Olhando para o futuro, a FreshToHome prevê outras formas de usar a plataforma da Akamai. "Estamos pensando em usar a plataforma de computação em nuvem distribuída da Akamai para potencializar ainda mais nossos processos de back-end", conclui Odhyan.
Sobre a FreshToHome
Fundada em 2015, a FreshToHome é a principal varejista indiana de frutos do mar, aves e carnes frescos e sem produtos químicos, entregues em casa via app. A sua gama completa de produtos inclui frango, peito de frango, pato, ovo de pato, pato Vigova, carneiro, cordeiro, costeletas de carneiro, cabra e carne de cabra moída. Ela também oferece peixes de água doce, peixes marinhos, chutneys e massas. A empresa também tem uma aplicação móvel disponível para download na Apple App Store e na Google Play Store.
Sobre a Akamai
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