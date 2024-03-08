Quando o CEO Shan Kadavil inaugurou a FreshToHome, a ideia era fornecer uma versão indiana da Whole Foods, varejista global especializada em alimentos naturais e orgânicos. Isso não é tudo: ele queria fornecer as carnes e os peixes mais frescos e saudáveis.

No mercado convencional, os pescadores e agricultores normalmente vendem seus produtos a intermediários, que geralmente usam produtos químicos para preservar peixes e carnes. A FreshToHome quebra esse modelo eliminando os agentes de distribuição. Em vez de contar com produtos químicos, a empresa transporta peixes e carnes com rapidez diretamente para seus depósitos e, em seguida, para os centros de distribuição através de uma cadeia fria meticulosamente mantida. Após esse processo, os produtos chegam à porta dos clientes dentro de 24 a 36 horas após o aprovisionamento. A combinação de entrega rápida e refrigeração controlada, mantendo temperaturas entre 0 °C e 4 °C, garante que os produtos se mantenham frescos pelo máximo de tempo.

Para facilitar esse modelo inovador e garantir operações estáveis e fornecimento consistente em uma área ampla e geograficamente dispersa, a FreshToHome conta com muita tecnologia. A empresa utiliza a tecnologia patenteada e baseada em IA conhecida como Commodities Exchange, permitindo que pescadores e agricultores vendam seus produtos para a FreshToHome em formato de leilão eletrônico. No back-end, um sistema inteligente prevê a demanda de produtos e determina o preço ideal. Cada centro de distribuição opera seus próprios dispositivos de software e Internet das coisas (IoT), todos interconectados com a rede central da empresa. Além disso, mais de dois milhões de clientes fazem compras através do app da FreshToHome todos os meses.

Saurabh Odhyan, CTO do setor de consumidores da FreshToHome, afirma: "Para minimizar o desperdício, é importante garantir a rastreabilidade adequada do inventário e aplicar o modelo de previsão correto". Como uma empresa em rápido crescimento, na qual o inventário desempenha um papel crucial, a FreshToHome precisava da plataforma de computação em nuvem certa para garantir operações ininterruptas.