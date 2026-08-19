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Plataforma de mídia social

Uma plataforma de liderança de mídia social encontra um parceiro estratégico e de longo prazo para cloud computing com a Akamai

Logotipo da plataforma de mídia social

Setor

Mídia

Principais impactos

  • Executa workloads na edge
  • Reduz os custos de saída
  • Possibilita uma visão de longo prazo

Solução

Computação em nuvem
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Líder do setor procurando mais uma edge

À medida que mais empresas de todos os setores procuram satisfazer as expectativas dos consumidores e usuários em relação ao tempo de inatividade zero e às experiências em tempo real, elas continuam a desenvolver o uso da computação em nuvem para otimizar seus aplicativos nativos da edge com uso intensivo de dados. Hoje em dia, as empresas de mídia e entretenimento estão modernizando ainda mais suas estratégias de nuvem aproveitando os recursos de computação em nuvem na edge, possibilitando a entrega dessas experiências, acionadas por aplicativos nativos na edge, de forma ainda mais eficaz e eficiente.

Como a pesquisa da Forrester Consulting ressalta, "com 98% dos entrevistados de mídia esperando que a maioria de suas workloads seja nativa da nuvem nos próximos 12 meses, é essencial encontrar o parceiro certo para uma plataforma de nuvem distribuída. E o requisito número um para esses parceiros, de acordo com os líderes de TI? A capacidade de implantar e executar da nuvem à edge."

Esse é o caso de uma plataforma de mídia social popular que inova continuamente à medida que impulsiona o setor. Alcançando bilhões de usuários, ela aprimora regularmente os recursos e a infraestrutura para possibilitar melhor entrega de experiências digitais em tempo real. À medida que as demandas de seus usuários por experiências perfeitas e individualizadas cresceram, a Akamai permitiu que esse provedor de plataforma estendesse suas cargas de trabalho de computação em nuvem para a edge. Isso abriu o caminho para que o provedor oferecesse a última geração de experiências sociais interativas.

Combinação de forças de nuvem visionárias

Pioneira no setor nativo da nuvem, esse provedor de plataforma de mídia social está continuamente rompendo fronteiras para satisfazer a mais nova geração de usuários. Em sua busca para alcançar e reter mais assinantes, ela recorre à Akamai como um parceiro confiável, à medida que continuamos a estabelecer novas linhas de base para experiências digitais. Graças à nossa visão de estender a computação em nuvem até a edge, esse provedor sabia que havia encontrado uma maneira de alcançar sua próxima evolução.

Não é de se admirar. De acordo com um estudo da Forrester Consulting, a personalização é um dos principais desafios de workload para provedores de mídia e entretenimento. Além disso, nossa pesquisa descobriu que "quatro em cada cinco líderes de TI no setor de mídia e entretenimento disseram que a capacidade de escalar globalmente é importante ou crítica, enfatizando a necessidade das empresas multinacionais de mídia estarem mais próximas dos espectadores em todo o mundo". No mesmo estudo da Forrester, 60% dos provedores de mídia e entretenimento dizem que a edge computing melhora a experiência do cliente.

Para possibilitar sua visão, a empresa de mídia social precisava mudar os recursos de computação em nuvem para a edge. Ela envolveu vários provedores de nuvem capazes de fornecer infraestrutura de computação, mas a natureza centralizada da plataforma da empresa levou a desafios regionais e dificuldades para chegar a mercados emergentes.

Ao avaliar suas opções, a empresa percebeu que a Akamai se destacou como o único fornecedor que oferece uma solução para aplicativos nativos da edge. A Akamai fornece infraestrutura em mais regiões do que outros provedores, recursos de computação em nuvem no núcleo e na edge e a capacidade de alimentar e de escalar globalmente aplicativos de baixa latência e com uso intenso de dados projetados para satisfazer preferências regionais.

Movimentação das cargas de trabalho para a edge

Esse cliente da Akamai já compreende o valor estratégico de estar na edge. Ele tem movido cargas de trabalho para a edge e criado sua própria plataforma para gerenciar a capacidade de edge. Isso está de acordo com nossa própria pesquisa sobre líderes de TI em mídia e entretenimento:

  • 88% têm seis ou mais cargas de trabalho que precisam ser executadas em várias regiões
  • 82% têm seis ou mais cargas de trabalho em execução na edge
  • 65% têm seis ou mais cargas de trabalho que precisam ser executadas em várias jurisdições

O provedor de plataforma ganhou um parceiro com forte capacidade de edge e uma visão de longo alcance. Ele também ganhou recursos avançados além do que é habilitado por nossa rede de entrega de conteúdo (CDN), possibilitando mover o tráfego de forma eficiente por nossa plataforma global de edge a custos de saída altamente competitivos. 

Comprovamos nossos recursos de computação de ponta para esse cliente por meio de um programa piloto de três meses que se concentrou em dois casos de uso:

  • Abordagem inovadora de streaming de baixa latência usando tecnologias que não são suportadas por serviços de CDN tradicionais
  • Transcodificação na edge para permitir um rápido retorno para conteúdo gerado pelo usuário, por exemplo, quando um usuário carrega um vídeo, o provedor pode transcodificar mais rapidamente e eficientemente e enviar o vídeo de volta para o usuário

O programa piloto demonstrou que os recursos de computação em nuvem da Akamai fornecem a resiliência e a escalabilidade de que esse provedor de plataforma de mídia social global precisa. Ao mesmo tempo, impressionamos o cliente fornecendo suporte prioritário dedicado e ininterrupto.

Continuação confiante de sua jornada para a edge

Com base no sucesso deste programa piloto e da nossa parceria, o provedor de plataforma de mídia social acionou sua carga de trabalho WebRTC na Akamai. Embora o WebRTC permita velocidade e recursos em tempo real, ele não foi criado para plataformas de um para muitos que atendem bilhões de usuários. A Akamai possibilita que o provedor escale e continue a fornecer vídeos de alta qualidade e de baixa latência para usuários em todo o mundo.

Agora, o provedor de plataforma está explorando formas adicionais de aproveitar nossos recursos de computação em nuvem e locais de edge adicionais. Considerando a frequência com que essa empresa de alto perfil é abordada por provedores de nuvem, e conhecendo seus altos padrões de tecnologia, a Akamai está muito feliz em ser considerada uma parceira de estratégia de longo prazo em sua jornada de edge contínua.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios on-line. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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