À medida que mais empresas de todos os setores procuram satisfazer as expectativas dos consumidores e usuários em relação ao tempo de inatividade zero e às experiências em tempo real, elas continuam a desenvolver o uso da computação em nuvem para otimizar seus aplicativos nativos da edge com uso intensivo de dados. Hoje em dia, as empresas de mídia e entretenimento estão modernizando ainda mais suas estratégias de nuvem aproveitando os recursos de computação em nuvem na edge, possibilitando a entrega dessas experiências, acionadas por aplicativos nativos na edge, de forma ainda mais eficaz e eficiente.

Como a pesquisa da Forrester Consulting ressalta, "com 98% dos entrevistados de mídia esperando que a maioria de suas workloads seja nativa da nuvem nos próximos 12 meses, é essencial encontrar o parceiro certo para uma plataforma de nuvem distribuída. E o requisito número um para esses parceiros, de acordo com os líderes de TI? A capacidade de implantar e executar da nuvem à edge."

Esse é o caso de uma plataforma de mídia social popular que inova continuamente à medida que impulsiona o setor. Alcançando bilhões de usuários, ela aprimora regularmente os recursos e a infraestrutura para possibilitar melhor entrega de experiências digitais em tempo real. À medida que as demandas de seus usuários por experiências perfeitas e individualizadas cresceram, a Akamai permitiu que esse provedor de plataforma estendesse suas cargas de trabalho de computação em nuvem para a edge. Isso abriu o caminho para que o provedor oferecesse a última geração de experiências sociais interativas.