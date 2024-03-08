Fundada en 2015 con solo ocho empleados, FreshToHome se ha transformado en una plataforma de comestibles omnicanal de confianza con una plantilla de 5000 trabajadores. El éxito de la empresa, cuya actividad en un principio giraba en torno al suministro de carne y pescado frescos, radica en su compromiso con la promesa de la marca: alimentos 100 % frescos, 0 % productos químicos. FreshToHome, que está presente en 160 ciudades (154 de ellas en la India y otras en Oriente Medio), ha ampliado su oferta e incluye aves de corral, carne de cordero, verduras y productos lácteos. La empresa también se adentró en el retail omnicanal por medio de tiendas físicas. Cuando la firma empezó a crecer, recurrió a la solución Cloud Computing de Akamai para garantizar la rentabilidad y fiabilidad de sus operaciones.
Solución integral para la compra de comestibles
Operaciones fluidas e ininterrumpidas
Cuando su director ejecutivo, Shan Kadavil, lanzó FreshToHome, el objetivo era convertirse en la alternativa de la India a Whole Foods, un retailer global especializado en alimentos naturales y ecológicos. Pero eso no era todo: quería ofrecer la carne y el pescado más frescos y saludables.
En el mercado convencional, los pescadores y ganaderos suelen vender sus productos a intermediarios, que a menudo utilizan productos químicos para conservar el pescado y la carne. FreshToHome revolucionó este modelo al eliminar a los intermediarios. En lugar de recurrir a productos químicos, la empresa transporta rápidamente el pescado y la carne directamente a sus almacenes y, posteriormente, a los centros de distribución a través de una cadena de frío sujeta a un riguroso mantenimiento. Tras este proceso, los productos llegan a los hogares de los clientes entre 24 y 36 horas después de su abastecimiento. Gracias a la rapidez en la entrega y a la refrigeración controlada que mantiene las temperaturas entre 0 °C y 4 °C, se garantiza la máxima frescura.
Para facilitar este modelo innovador y garantizar unas operaciones fluidas y un suministro constante en una zona amplia y geográficamente dispersa, FreshToHome depende en gran medida de la tecnología. La empresa utiliza una tecnología patentada basada en IA conocida como Commodities Exchange (bolsa de mercancías) que permite a los pescadores y ganaderos subastar sus productos de forma electrónica a FreshToHome. En el back‑end, un sistema inteligente predice la demanda del producto y determina el precio óptimo. Cada centro de distribución dispone de su propio software y dispositivos del Internet de las cosas (IoT), todos ellos interconectados con la red central de la empresa. Además, más de dos millones de clientes realizan compras a través de la aplicación de FreshToHome cada mes.
Según Saurabh Odhyan, director de tecnología de consumo de FreshToHome, "para minimizar el desperdicio, es importante garantizar una correcta trazabilidad del inventario y habilitar un modelo de predicción adecuado". Al tratarse de una empresa en rápido crecimiento en la que el inventario desempeña un papel fundamental, FreshToHome necesitaba una plataforma de cloud computing adecuada que le permitiera operar sin interrupciones.
Hacia el futuro de la mano del cloud computing
Tras casi cuadruplicar su tamaño en la última década, FreshToHome buscaba una plataforma que pudiera impulsarla hacia el futuro. Para respaldar sus sistemas de distribución masiva repartidos por numerosas ubicaciones, la empresa eligió la plataforma de Akamai Cloud Computing. Al explicar en detalle la decisión, Saurabh afirma: "La plataforma de Akamai demostró ser muy rentable, ya que gracias a su sistema de precios transparente desaparecieron las tarifas ocultas basadas en el uso. De esta forma, pudimos conocer con exactitud nuestros gastos a la hora de implementar varias instancias".
Trabajar en la nube sin limitaciones
En la actualidad, toda la infraestructura de FreshToHome se aloja a través de Akamai Cloud Computing. Según Saurabh, la plataforma de Akamai proporciona la arquitectura portátil que la empresa necesita. A modo de ejemplo, menciona el flujo de procesamiento de datos personalizado que creó FreshToHome para recopilar datos de sus aplicaciones y sus distintos sistemas operativos. La empresa agrega y procesa estos datos para generar información valiosa que ayude a FreshToHome a optimizar y ampliar su negocio.
"Sin la plataforma independiente y distribuida de Akamai, no habría sido posible acceder a los datos sin procesar de forma rápida y fluida, ni obtener información de los datos dispersos por nuestros sistemas propios", continúa.
Una empresa próspera en constante crecimiento
FreshToHome, que ya es rentable desde el punto de vista operativo, siempre está buscando oportunidades que le permitan ampliar su presencia en el mercado. Con su última ronda de financiación, espera reforzar la omnicanalidad mientras amplía aún más el negocio que ha consolidado en 160 mercados.
Para garantizar una experiencia del cliente coherente en todos los canales, la empresa estandariza la forma en que ejecuta y conecta sus sistemas operativos en la nube. De cara al futuro, FreshToHome espera encontrar otras formas de sacar partido a la plataforma de Akamai. "Nos intriga la idea de utilizar la plataforma distribuida de cloud computing de Akamai para perfeccionar aún más nuestros procesos de back‑end", concluye Saurabh.
Acerca de FreshToHome
Fundada en 2015, FreshToHome es el principal retailer basado en aplicaciones de la India dedicado a la entrega a domicilio de alimentos frescos (carne, aves de corral y pescado y marisco) sin productos químicos. Su gama completa de productos incluye pollo, pechuga de pollo, pato, huevos de pato, pato de Vigova, lechazo, cordero, chuletas de cordero, cabra y carne de cabra picada. También ofrece pescado de agua dulce y de agua salada, chutneys y rebozados. Además, la empresa dispone de una aplicación móvil que se puede descargar desde el App Store de Apple y Google Play Store.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia contra ciberamenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales en cualquier lugar. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.