Cuando su director ejecutivo, Shan Kadavil, lanzó FreshToHome, el objetivo era convertirse en la alternativa de la India a Whole Foods, un retailer global especializado en alimentos naturales y ecológicos. Pero eso no era todo: quería ofrecer la carne y el pescado más frescos y saludables.

En el mercado convencional, los pescadores y ganaderos suelen vender sus productos a intermediarios, que a menudo utilizan productos químicos para conservar el pescado y la carne. FreshToHome revolucionó este modelo al eliminar a los intermediarios. En lugar de recurrir a productos químicos, la empresa transporta rápidamente el pescado y la carne directamente a sus almacenes y, posteriormente, a los centros de distribución a través de una cadena de frío sujeta a un riguroso mantenimiento. Tras este proceso, los productos llegan a los hogares de los clientes entre 24 y 36 horas después de su abastecimiento. Gracias a la rapidez en la entrega y a la refrigeración controlada que mantiene las temperaturas entre 0 °C y 4 °C, se garantiza la máxima frescura.

Para facilitar este modelo innovador y garantizar unas operaciones fluidas y un suministro constante en una zona amplia y geográficamente dispersa, FreshToHome depende en gran medida de la tecnología. La empresa utiliza una tecnología patentada basada en IA conocida como Commodities Exchange (bolsa de mercancías) que permite a los pescadores y ganaderos subastar sus productos de forma electrónica a FreshToHome. En el back‑end, un sistema inteligente predice la demanda del producto y determina el precio óptimo. Cada centro de distribución dispone de su propio software y dispositivos del Internet de las cosas (IoT), todos ellos interconectados con la red central de la empresa. Además, más de dos millones de clientes realizan compras a través de la aplicación de FreshToHome cada mes.

Según Saurabh Odhyan, director de tecnología de consumo de FreshToHome, "para minimizar el desperdicio, es importante garantizar una correcta trazabilidad del inventario y habilitar un modelo de predicción adecuado". Al tratarse de una empresa en rápido crecimiento en la que el inventario desempeña un papel fundamental, FreshToHome necesitaba una plataforma de cloud computing adecuada que le permitiera operar sin interrupciones.