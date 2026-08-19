Cada vez son más las empresas de todos los sectores que tratan de cumplir las expectativas de los consumidores y usuarios en cuanto a tiempo de inactividad cero y experiencias en tiempo real. Para ello, siguen evolucionando en el uso del cloud computing con el objetivo de optimizar sus aplicaciones nativas del Edge que requieren un uso intensivo de datos. En la actualidad, las empresas del sector del contenido multimedia y el entretenimiento están aprovechando los recursos de cloud computing en el Edge para modernizar aún más sus estrategias de nube. Esto les permite ofrecer esas experiencias, basadas en aplicaciones nativas del Edge, de forma aún más eficaz y eficiente.

De acuerdo con un estudio realizado por Forrester Consulting: "Dado que el 98 % de los encuestados del sector del contenido multimedia espera que en los próximos 12 meses la mayoría de sus cargas de trabajo sean nativas de la nube, resulta fundamental encontrar al partner adecuado para una plataforma en la nube distribuida. Y, según los directivos de TI, ¿cuál es el principal requisito para esos partners? La capacidad de implementar y ejecutar desde la nube hasta el Edge".

Ese es el caso de una popular plataforma de redes sociales, que se ha convertido en el motor del sector gracias a sus continuas innovaciones. Llega a miles de millones de usuarios y mejora periódicamente sus capacidades y su infraestructura para optimizar la distribución de experiencias digitales en tiempo real. Ante la creciente demanda de sus usuarios de experiencias impecables e individualizadas, Akamai ayudó a este proveedor de plataformas a ampliar sus cargas de trabajo de cloud computing al Edge. Así se preparó el terreno para que el proveedor pudiera ofrecer la nueva generación de experiencias sociales interactivas.