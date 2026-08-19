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Plataforma de redes sociales

Plataforma líder de redes sociales encuentra en Akamai un partner estratégico a largo plazo para el cloud computing

Logotipo de plataforma de redes sociales

Sector

Multimedia

Resultados clave

  • Ejecuta cargas de trabajo en el Edge
  • Reduce los costes de salida.
  • Ofrece una visión a largo plazo

Solución

Cloud Computing
Descargar como PDF

Líder del sector a la conquista del Edge

Cada vez son más las empresas de todos los sectores que tratan de cumplir las expectativas de los consumidores y usuarios en cuanto a tiempo de inactividad cero y experiencias en tiempo real. Para ello, siguen evolucionando en el uso del cloud computing con el objetivo de optimizar sus aplicaciones nativas del Edge que requieren un uso intensivo de datos. En la actualidad, las empresas del sector del contenido multimedia y el entretenimiento están aprovechando los recursos de cloud computing en el Edge para modernizar aún más sus estrategias de nube. Esto les permite ofrecer esas experiencias, basadas en aplicaciones nativas del Edge, de forma aún más eficaz y eficiente.

De acuerdo con un estudio realizado por Forrester Consulting: "Dado que el 98 % de los encuestados del sector del contenido multimedia espera que en los próximos 12 meses la mayoría de sus cargas de trabajo sean nativas de la nube, resulta fundamental encontrar al partner adecuado para una plataforma en la nube distribuida. Y, según los directivos de TI, ¿cuál es el principal requisito para esos partners? La capacidad de implementar y ejecutar desde la nube hasta el Edge".

Ese es el caso de una popular plataforma de redes sociales, que se ha convertido en el motor del sector gracias a sus continuas innovaciones. Llega a miles de millones de usuarios y mejora periódicamente sus capacidades y su infraestructura para optimizar la distribución de experiencias digitales en tiempo real. Ante la creciente demanda de sus usuarios de experiencias impecables e individualizadas, Akamai ayudó a este proveedor de plataformas a ampliar sus cargas de trabajo de cloud computing al Edge. Así se preparó el terreno para que el proveedor pudiera ofrecer la nueva generación de experiencias sociales interactivas.

Combinación de fuerzas visionarias en la nube

Este proveedor de plataformas de redes sociales, pionero del sector nativo de la nube, desafía constantemente los límites para adaptarse a la nueva generación de usuarios. En su empeño por conseguir más suscriptores y conservar los que ya tiene, recurrió a Akamai como partner de confianza para, juntos, seguir fijando nuevos estándares de referencia en las experiencias digitales. Este proveedor, atraído por nuestra visión de ampliar el cloud computing hasta el Edge, sabía que había encontrado la forma de hacer realidad su próximo avance.

No es de extrañar. Según un estudio de Forrester Consulting, la personalización es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan los proveedores del sector del contenido multimedia y el entretenimiento. Además, nuestra investigación reveló que "cuatro de cada cinco responsables de TI del sector del contenido multimedia y el entretenimiento consideran la capacidad de escalar el servicio de forma global un factor importante o crítico, lo que pone de manifiesto la necesidad de las empresas multinacionales del sector de estar más cerca de los usuarios de todo el mundo". En ese mismo estudio de Forrester, el 60 % de los proveedores del sector del contenido multimedia y el entretenimiento afirma que el edge computing mejora la experiencia del cliente.

Para materializar su visión, la empresa de redes sociales debía trasladar los recursos de cloud computing al Edge. Por eso, recurrió a numerosos proveedores de nube que le proporcionaron la infraestructura informática, pero la naturaleza centralizada de la plataforma de la empresa planteaba problemas regionales y dificultades para llegar a los mercados emergentes.

Al considerar sus opciones, la empresa vio que Akamai era el único proveedor que ofrecía una solución para aplicaciones nativas del Edge. Akamai ofrece infraestructura en más regiones que otros proveedores, recursos de cloud computing tanto en el núcleo como en el Edge, y la capacidad de potenciar y escalar globalmente aplicaciones de baja latencia y uso intensivo de datos diseñadas para responder a las preferencias regionales.

Traslado de las cargas de trabajo al Edge

Para este cliente de Akamai ya es evidente el valor estratégico de trabajar en el Edge. De hecho, ha ido trasladando las cargas de trabajo a este entorno y creando su propia plataforma para gestionar su capacidad allí. Esto corrobora nuestra propia investigación sobre los responsables de TI en el sector del contenido multimedia y el entretenimiento:

  • el 88 % tiene seis o más cargas de trabajo que deben ejecutarse en varias regiones
  • el 82 % tiene seis o más cargas de trabajo ejecutándose en el Edge
  • el 65 % tiene seis o más cargas de trabajo que deben ejecutarse en varias jurisdicciones

El proveedor de plataformas ganó un partner con una gran capacidad en el Edge y una visión vanguardista. También adquirió competencias avanzadas que van más allá de lo que permite nuestra red de distribución de contenido (CDN) y con las que puede mover el tráfico de forma eficaz a través de nuestra plataforma global en el Edge con unos costes de salida muy competitivos. 

Para demostrar nuestras capacidades de edge computing a este cliente, llevamos a cabo un programa piloto de tres meses de duración que se centró en dos casos de uso:

  • Enfoque innovador del streaming de baja latencia mediante tecnologías que no son compatibles con los servicios de CDN tradicionales.
  • Transcodificación en el Edge para garantizar una respuesta rápida al contenido generado por los usuarios. Por ejemplo, cuando un usuario sube un vídeo, el proveedor puede transcodificarlo y reenviárselo al usuario de forma más rápida y eficaz.

Gracias al programa piloto, se comprobó que las capacidades de cloud computing de Akamai proporcionan la resiliencia y escalabilidad que este proveedor global de plataformas de redes sociales necesita. Al mismo tiempo, logramos impresionar al cliente ofreciéndole un servicio de asistencia especializado y prioritario las 24 horas del día.

Su transición al Edge continúa con paso firme

A raíz del éxito de este programa piloto y de nuestra colaboración, el proveedor de plataformas de redes sociales trasladó su carga de trabajo de WebRTC a Akamai. Aunque WebRTC ofrece velocidad y capacidades en tiempo real, no está pensado para plataformas de uno a muchos que prestan servicio a miles de millones de usuarios. Con Akamai, el proveedor puede escalar el servicio sin dejar de ofrecer vídeo de alta calidad y baja latencia a usuarios de todo el mundo.

Ahora, el proveedor de plataformas está buscando nuevas formas de aprovechar nuestras capacidades de cloud computing y las ubicaciones en el Edge de las que dispone. Teniendo en cuenta la frecuencia con la que los proveedores de nube se dirigen a esta prestigiosa empresa, y conociendo sus altos estándares en materia de tecnología, para Akamai es un honor ser su partner estratégico a largo plazo en su transición al Edge.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia contra ciberamenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales en cualquier lugar. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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