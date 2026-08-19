En exécutant Live Encoder sur Akamai Cloud, Bitmovin permet à ses clients spécialisés dans la diffusion live de proposer des expériences de meilleure qualité au téléspectateur tout en réduisant et en contrôlant mieux les coûts. Le fait de placer et d'exécuter les fonctions de calcul essentielles de Live Encoder à la périphérie d'Akamai, soit plus près des utilisateurs finaux, peut réduire la latence lors du streaming. Dans de nombreux cas, les clients peuvent ainsi réduire leurs frais de transfert de données hors du réseau (DTO). Certaines organisations obtiennent même jusqu'à 90 % de réduction de leurs frais d'exploitation. La source d'origine des entrées de Bitmovin Live Encoder peut se trouver n'importe où. « Cependant, nous vous recommandons de placer notre Live Encoder aussi près que possible de la source de captation, qui représente ce que nous permettons d'utiliser sur Akamai Cloud », explique Stefan Lederer.

L'exécution de Bitmovin sur Akamai Cloud offre également davantage de valeur à ses clients au fil du temps. « Alors qu'Akamai continue d'étendre son empreinte mondiale dans les centres de données, nous pouvons ajouter la prise en charge de nouvelles régions pour réduire la distance entre nos points de captation et les terminaux de contribution à débit unique, qui nous envoient des signaux via SRT/RTMP ou Zixi », conclut-il.