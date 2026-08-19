Depuis sa fondation en 2012, Bitmovin est à l'avant-garde du secteur du streaming. En créant le premier lecteur de streaming à débit adaptatif commercial au monde et en déployant le premier service d'encodage défini par logiciel fonctionnant sur n'importe quelle plateforme cloud, Bitmovin s'est imposé comme un fournisseur leader d'infrastructures de streaming vidéo. Aujourd'hui, ses solutions de développement vidéo haut de gamme permettent à des clients, notamment la BBC, fuboTV et Hulu, de créer des expériences digitales mémorables dans le monde entier. Partenaire d'Akamai, Bitmovin a récemment élargi son partenariat en déployant son Live Encoder sur Akamai Cloud, la plateforme la plus distribuée au monde du Cloud Computing, de la sécurité et de la diffusion de contenu.
« Notre Live Encoder améliore la diffusion live en éliminant les images et les sons de qualité inférieure, tandis que son exécution sur Akamai Cloud améliore encore davantage l'expérience de diffusion pour nos clients. »— Stefan Lederer, PDG et co-fondateur de Bitmovin
Un pionnier du streaming vidéo
Déploiement en deux semaines
La stratégie de Bitmovin est de s'intégrer à la plupart des principaux écosystèmes, infrastructures et cas d'utilisation à la pointe de la technologie. Comme l'explique Stefan Lederer, PDG et co-fondateur de Bitmovin, « Nous souhaitons notamment associer les capacités en bordure de l'Internet à nos produits pour la préparation de manifestes, de captations et bien plus encore. »
Dans cette optique, Bitmovin a choisi de déployer son Live Encoder sur Akamai Cloud. Et il y est parvenu en seulement deux semaines. « Le déploiement a été une expérience formidable, très simple, avec l'assistance pratique d'Akamai concernant la meilleure approche à adopter pour nous », poursuit Stefan Lederer.
Réduction de la latence
Bitmovin exécute Live Encoder sur le CDN d'Akamai en suivant les protocoles de captation fournis par Akamai. « Nous bénéficions de performances vraiment fluides. En effet, nous avons immédiatement constaté une réduction de la latence sur l'intégralité de notre processus Live Encoder grâce à HTTP Live Streaming et Dynamic Adaptative Streaming via HTTP, soit l'équivalent de la plupart des signaux de diffusion », explique Stefan Lederer.
À l'avenir, Stefan Lederer prévoit une réduction encore plus importante de la latence : « Nous pouvons faire encore beaucoup mieux sur l'infrastructure Akamai avec HLS et DASH standard. Un autre ordre de grandeur est possible avec HLS à faible latence et DASH à faible latence, que nous déploierons prochainement. J'ai hâte de voir tout ce que nous pouvons accomplir avec Akamai. »
Offrir une valeur ajoutée aux clients des services de streaming
En exécutant Live Encoder sur Akamai Cloud, Bitmovin permet à ses clients spécialisés dans la diffusion live de proposer des expériences de meilleure qualité au téléspectateur tout en réduisant et en contrôlant mieux les coûts. Le fait de placer et d'exécuter les fonctions de calcul essentielles de Live Encoder à la périphérie d'Akamai, soit plus près des utilisateurs finaux, peut réduire la latence lors du streaming. Dans de nombreux cas, les clients peuvent ainsi réduire leurs frais de transfert de données hors du réseau (DTO). Certaines organisations obtiennent même jusqu'à 90 % de réduction de leurs frais d'exploitation. La source d'origine des entrées de Bitmovin Live Encoder peut se trouver n'importe où. « Cependant, nous vous recommandons de placer notre Live Encoder aussi près que possible de la source de captation, qui représente ce que nous permettons d'utiliser sur Akamai Cloud », explique Stefan Lederer.
L'exécution de Bitmovin sur Akamai Cloud offre également davantage de valeur à ses clients au fil du temps. « Alors qu'Akamai continue d'étendre son empreinte mondiale dans les centres de données, nous pouvons ajouter la prise en charge de nouvelles régions pour réduire la distance entre nos points de captation et les terminaux de contribution à débit unique, qui nous envoient des signaux via SRT/RTMP ou Zixi », conclut-il.
À propos de Bitmovin
Bitmovin est le plus grand fournisseur d'infrastructure vidéo pour les entreprises et fournisseurs mondiaux de médias digitaux. L'entreprise est à l'avant-garde de l'innovation industrielle et de tous les développements majeurs dans le secteur du streaming vidéo digital. Bitmovin a construit le premier lecteur de streaming adaptatif commercial au monde et déployé le premier service d'encodage défini par logiciel qui fonctionne sur n'importe quelle plateforme cloud. Sa technologie native dans le cloud offre des solutions flexibles et évolutives d'encodage, mais aussi de lecture et d'analyse multimédia, le tout accompagné d'une portée de terminal sans précédent, d'une facilité d'intégration et d'une assistance client hors pair.
Les clients de Bitmovin bénéficient d'opérations optimisées, d'un délai de mise sur le marché réduit et de la meilleure expérience possible pour le téléspectateur. Bitmovin a son siège social à San Francisco, en Californie, et possède des bureaux importants à Vienne et Klagenfurt, en Autriche, ainsi qu'à Londres, Berlin et Denver. L'entreprise compte plus de 400 clients à travers le monde, notamment ClassPass, BBC, fuboTV, Hulu et Discovery. Pour plus d'informations, rendez-vous sur bitmovin.com.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.