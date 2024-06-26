Les entreprises optimisent leurs coûts liés au cloud et proposent des expériences de qualité supérieure avec Akamai

Les entreprises changent leur approche du cloud computing, en s'éloignant des ressources cloud centralisées au profit de plateformes plus ouvertes reposant sur le cloud distribué et l'edge computing. Les développeurs et les professionnels de l'informatique ont découvert les limites de l'approche centrée sur la plateforme adoptée par certains fournisseurs de cloud, qui oblige les utilisateurs à développer et déployer des charges de travail en utilisant les services d'un fournisseur de cloud unique et en construisant uniquement au sein de son écosystème.

Ces mêmes entreprises déplorent également le manque de prévisibilité ou de transparence concernant leurs coûts actuels liés au cloud computing. Elles finissent souvent par payer trop cher pour des services cloud qu'elles n'utilisent que très peu. Les entreprises du monde entier aspirent à une optimisation des coûts liés au cloud. Elles souhaitent adopter une infrastructure cloud qui leur permette de payer uniquement ce dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin.

Dans le même temps, les entreprises doivent répondre rapidement aux besoins en constante évolution de leurs clients au niveau mondial et fournir des expériences client constamment attrayantes. Elles doivent pouvoir évoluer rapidement pour étendre la portée de leurs applications cloud aux marchés mal desservis et pour prendre en charge les demandes de calcul et de stockage des applications gourmandes en données. Des entreprises issues de nombreux secteurs choisissent de plus en plus les services de cloud computing d'Akamai pour répondre à leurs besoins actuels et futurs en matière d'infrastructure cloud ouverte, flexible et abordable.

Optimisez les coûts liés au cloud et réalisez un retour sur investissement des dépenses dédiées au cloud

Bloomfield Robotics est une société innovante d'imagerie végétale qui utilise une combinaison de caméras intelligentes portables, de serveurs, d'intelligence artificielle (IA) et d'algorithmes d'apprentissage profond pour aider les agriculteurs du monde entier à mieux gérer la santé et le rendement des cultures. Les agriculteurs utilisent les informations fournies par Bloomfield pour déterminer le meilleur moment pour récolter leurs cultures et savoir quand intervenir en cas de problèmes de santé ou de performance.

Le défi pour Bloomfield, basée aux États-Unis, était de savoir comment traiter et stocker de manière rentable de grandes quantités de données provenant de nombreux clients, qui peuvent représenter de 1 à 10 téraoctets d'images et de données par jour. La société a lancé une stratégie multicloud pour aider à optimiser les coûts. Après une évaluation approfondie, Bloomfield a découvert que la mise à l'échelle de 1 000 tâches de processeur serait beaucoup moins coûteuse et plus facile que la mise à l'échelle de 100 GPU, et la société a choisi Akamai pour le traitement de ses données.