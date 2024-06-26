Les entreprises optimisent leurs coûts liés au cloud et proposent des expériences de qualité supérieure avec Akamai
Les entreprises changent leur approche du cloud computing, en s'éloignant des ressources cloud centralisées au profit de plateformes plus ouvertes reposant sur le cloud distribué et l'edge computing. Les développeurs et les professionnels de l'informatique ont découvert les limites de l'approche centrée sur la plateforme adoptée par certains fournisseurs de cloud, qui oblige les utilisateurs à développer et déployer des charges de travail en utilisant les services d'un fournisseur de cloud unique et en construisant uniquement au sein de son écosystème.
Ces mêmes entreprises déplorent également le manque de prévisibilité ou de transparence concernant leurs coûts actuels liés au cloud computing. Elles finissent souvent par payer trop cher pour des services cloud qu'elles n'utilisent que très peu. Les entreprises du monde entier aspirent à une optimisation des coûts liés au cloud. Elles souhaitent adopter une infrastructure cloud qui leur permette de payer uniquement ce dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin.
Dans le même temps, les entreprises doivent répondre rapidement aux besoins en constante évolution de leurs clients au niveau mondial et fournir des expériences client constamment attrayantes. Elles doivent pouvoir évoluer rapidement pour étendre la portée de leurs applications cloud aux marchés mal desservis et pour prendre en charge les demandes de calcul et de stockage des applications gourmandes en données. Des entreprises issues de nombreux secteurs choisissent de plus en plus les services de cloud computing d'Akamai pour répondre à leurs besoins actuels et futurs en matière d'infrastructure cloud ouverte, flexible et abordable.
Optimisez les coûts liés au cloud et réalisez un retour sur investissement des dépenses dédiées au cloud
Bloomfield Robotics est une société innovante d'imagerie végétale qui utilise une combinaison de caméras intelligentes portables, de serveurs, d'intelligence artificielle (IA) et d'algorithmes d'apprentissage profond pour aider les agriculteurs du monde entier à mieux gérer la santé et le rendement des cultures. Les agriculteurs utilisent les informations fournies par Bloomfield pour déterminer le meilleur moment pour récolter leurs cultures et savoir quand intervenir en cas de problèmes de santé ou de performance.
Le défi pour Bloomfield, basée aux États-Unis, était de savoir comment traiter et stocker de manière rentable de grandes quantités de données provenant de nombreux clients, qui peuvent représenter de 1 à 10 téraoctets d'images et de données par jour. La société a lancé une stratégie multicloud pour aider à optimiser les coûts. Après une évaluation approfondie, Bloomfield a découvert que la mise à l'échelle de 1 000 tâches de processeur serait beaucoup moins coûteuse et plus facile que la mise à l'échelle de 100 GPU, et la société a choisi Akamai pour le traitement de ses données.
« Akamai nous permet de faire évoluer nos traitements avec des processeurs de manière efficace et rentable. »– Ryan Ernst, ingénieur logiciel principal, Bloomfield
Fournir une plateforme de cloud computing économique et flexible
La principale plateforme d'épicerie omnicanale indienne, FreshToHome, vise à fournir un guichet unique pour les aliments naturels et biologiques aux clients en Inde et au Moyen-Orient. L'entreprise s'appuie fortement sur la technologie, y compris l'IA et l'Internet des objets (IoT), pour transporter rapidement le poisson et la viande directement des sites de pêche et d'élevage vers ses entrepôts et ses centres de distribution.
FreshToHome avait besoin d'une plateforme de cloud computing flexible qui permette des opérations ininterrompues et prenne en charge une croissance continue sur de nombreux sites. La société, dont la taille a presque quadruplé au cours des dix dernières années, a choisi Akamai pour son environnement cloud.
« La plateforme Akamai s'est avérée très rentable, car la clarté de sa tarification a permis d'éliminer les frais cachés liés à l'utilisation. Cela nous a permis de connaître précisément nos dépenses lors du déploiement de plusieurs instances. »— Saurabh Odhyan, Directrice technique consommateurs, FreshToHome
Offrez des expériences client inégalées sur un cloud robuste et évolutif
Plus de la moitié des 1 500 clubs de golf australiens utilisent les solutions de gestion de club de MiClub. L'éditeur de logiciels s'implante également dans d'autres régions du monde en utilisant son modèle d'abonnement pour favoriser une croissance exponentielle.
MiClub a décidé de passer d'une configuration traditionnelle, basée sur un centre de données, à une plateforme cloud pour améliorer l'évolutivité et l'expérience client. La société a reconnu la nécessité d'une infrastructure cloud flexible pour gérer les pics de demande quotidiens. La forte demande des joueurs, notamment aux heures de pointe telles que 8 heures du matin, exigeait des systèmes solides et évolutifs. La transition de MiClub vers Akamai a permis de relever ces défis, en assurant la fluidité des opérations et en améliorant la satisfaction des clients.
« Nous avons choisi Akamai en raison de sa facilité d'utilisation, de son coût et de son support optimal à la communauté Linux. »— Paul Dean, Responsable informatique, MiClub
Soutenir la satisfaction et la croissance des clients
Fournisseur de services d'hébergement Web, HostArmada souhaitait satisfaire systématiquement les attentes de ses clients à travers le monde en matière de vitesse, de sécurité et de stabilité de leur site Web, et il lui fallait donc une infrastructure cloud solide et fiable. Basée aux États-Unis, HostArmada souhaitait également continuer à étendre ses activités dans le monde entier et à travailler avec un fournisseur de cloud doté d'un vaste réseau mondial.
HostArmada a choisi Akamai après avoir mené des tests de diligence raisonnable, afin de sélectionner le fournisseur de cloud computing le mieux adapté à son activité.
« Les résultats des tests ont confirmé qu'Akamai surpassait la concurrence en termes de qualité de service, de réponses rapides et compétentes du support et de mises à jour continues, ainsi que sur d'autres facteurs. Nous étions convaincus que nous ne pouvions pas trouver un meilleur rapport qualité-prix. Nous faisons confiance à Akamai pour nous fournir cette base solide et nous permettre d'apporter la vitesse et la stabilité que nos clients recherchent. »— Simeon Mitev, Cofondateur et PDG, HostArmada
Les clients choisissent Akamai comme partenaire cloud fiable et innovant
À l'avenir, la société d'imagerie végétale Bloomfield Robotics prévoit d'utiliser l'automatisation et les GPU via l'informatique de périphérie, tout en continuant à développer le traitement à forte intensité de données. Dans le même temps, l'entreprise cherche à gérer l'infrastructure pour ses clients, dont beaucoup ne disposent pas de connexions Internet solides. L'entreprise prévoit de travailler avec Akamai dans le cadre de sa transition vers l'Edge Computing.
Nous voulons aller plus loin et nous sommes impatients de voir comment le secteur évolue, en particulier avec l'annonce d'Akamai Gecko. Nous partageons avec Akamai un voyage à la pointe de la technologie et nous sommes impatients d'évoluer ensemble. »– Ryan Ernst, ingénieur logiciel principal, Bloomfield
Pour HostArmada, Akamai a permis au fournisseur d'hébergement Web dans le cloud de proposer de nouveaux services alignés sur les cycles de vie des sites Web actuels. Akamai est un partenaire important pour HostArmada, car son infrastructure cloud mondiale contribue à soutenir la satisfaction et la croissance de la base de clients des fournisseurs d'hébergement Web cloud.
Choisir Akamai comme partenaire de Cloud Computing est sans conteste la meilleure décision que nous ayons prise pour notre entreprise. Notre partenariat avec Akamai nous permet de nous démarquer dans un secteur saturé en améliorant nos propres offres et en acquérant la liberté de concevoir des moyens innovants pour développer davantage notre activité. Tout au long de notre parcours, nous pourrons bénéficier de l'assistance clientèle et des conseils d'experts d'Akamai, qui sont les meilleurs du secteur. »— Simeon Mitev, Cofondateur et PDG, HostArmada
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