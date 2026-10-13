Lorsque vous créez une nouvelle application distribuée, la configuration de bases de données, de files d'attente de messages, d'un maillage de services et de l'observabilité ne devrait pas prendre plusieurs mois. App Platform for LKE vous offre un espace de travail dès le premier jour : Istio y est déjà configuré, PostgreSQL et Redis peuvent être ajoutés en un clic et Tempo suit les demandes de l'ensemble des services.

Vous pouvez vous concentrer sur le codage et la distribution des fonctionnalités plutôt que sur l'infrastructure d'interconnexions entre les composants. La solution est idéale pour les applications SaaS ou en temps réel qui nécessitent une base de données, un cache, une file d'attente de messages et un suivi, le tout sans avoir à manipuler des fichiers YAML ni des outils spécifiques à un fournisseur.