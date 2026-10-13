- Lancez des applications avec des charts Helm et des modèles soigneusement sélectionnés qui définissent des chemins de déploiement standardisés et prêts pour la production
- Créez et gérez automatiquement des images de conteneurs conformes à OCI via des pipelines CI/CD intégrés et un registre privé
- Automatisez la configuration et la gestion de l'état à l'aide des flux de travail et des opérateurs GitOps pour maintenir la cohérence et la mise à jour des déploiements
- Rendez vos applications accessibles et sécurisées automatiquement, en utilisant l'ingress NGINX intégré, des règles réseau et des en-têtes ou CNAME personnalisables
- Bénéficiez d'une visibilité complète sur les builds, les déploiements et les services en exécution grâce à des journaux, indicateurs et traces unifiés
- Étendez et personnalisez le comportement de la plateforme grâce à un accès complet à l'API, des normes ouvertes et des manifestes portables
- Équipez vos équipes pour qu'ils puissent déployer de manière autonome dans des environnements multilocataires tout en maintenant la gouvernance et la cohérence
- Assurez la sécurité et la conformité, identifiez les vulnérabilités et gérez vos ressources secrètes grâce à des coffres-forts et des contrôles d'accès intégrés
- Simplifiez les opérations en automatisant la gestion du cycle de vie pour plus de 30 outils open source intégrés
Plateforme open source préconçue : intégrée et prête pour la production
App Platform for LKE est une plateforme préconçue, ce qui vous permet de transformer rapidement le code en application conteneurisée fonctionnelle. Utilisez des modèles open source, personnalisez-les librement et assurez la portabilité de votre stack sans complexité. Appropriez-vous votre stack tout en réduisant vos frais.
Épargnez-vous des mois d'intégration grâce à une plateforme extensible
Fonctionnement d'App Platform for LKE
Déployez instantanément une stack Kubernetes prête pour la production avec plus de 30 outils CNCF préintégrés, sans configuration manuelle ni YAML.
Fonctionnement d'App Platform for LKE
Déployez instantanément une stack Kubernetes prête pour la production avec plus de 30 outils CNCF préintégrés, sans configuration manuelle ni YAML.
Principales caractéristiques
Open source intégré
App Platform for LKE intègre une suite d'outils open source fiables, préconfigurés pour simplifier les opérations, la sécurité et le déploiement avec Kubernetes.
App Platform for LKE par rapport au DIY
Créer votre propre plateforme de développement prend des années. App Platform for LKE vous permet d'éviter les tâches fastidieuses, d'accélérer le déploiement et de vous concentrer sur la création de valeur.
|Capacité
|App Platform for LKE
|DIY sur Kubernetes
|Temps de configuration
|20 minutes
|Plusieurs semaines/mois/années
|Outils CNCF inclus
|Plus de 30
|0 (DIY)
|Multilocation/RBAC
|Automatisation complète
|Configuration manuelle
|Intégration GitOps
|Argo CD + Tekton
|À faire vous-même
|Analyse de sécurité
|Harbor, Falco, Kyverno, Trivy
|Module complémentaire
|Observabilité
|Stack complète incluse
|Stack à construire
|Catalogue de services
|PostgreSQL, Redis, RabbitMQ
|Aucun
|Coût total de possession
|Ressources LKE uniquement : pas de licence, pas de maintenance, mises à jour plus rapides
|Plusieurs ingénieurs, licences, maintenance et perte de temps avec les fonctionnalités
|Accès Kubernetes
|Approche progressive
|Complexité totale
Cas d'usage d'App Platform for LKE
Lorsque vous créez une nouvelle application distribuée, la configuration de bases de données, de files d'attente de messages, d'un maillage de services et de l'observabilité ne devrait pas prendre plusieurs mois. App Platform for LKE vous offre un espace de travail dès le premier jour : Istio y est déjà configuré, PostgreSQL et Redis peuvent être ajoutés en un clic et Tempo suit les demandes de l'ensemble des services.
Vous pouvez vous concentrer sur le codage et la distribution des fonctionnalités plutôt que sur l'infrastructure d'interconnexions entre les composants. La solution est idéale pour les applications SaaS ou en temps réel qui nécessitent une base de données, un cache, une file d'attente de messages et un suivi, le tout sans avoir à manipuler des fichiers YAML ni des outils spécifiques à un fournisseur.
Quand plusieurs équipes utilisent le même cluster, elles risquent de se marcher sur les pieds. Le déploiement d'une équipe peut perturber celui d'une autre, et la gestion des autorisations se transforme rapidement en véritable casse-tête.
App Platform for LKE isole chaque équipe dans son propre espace de noms et configure le contrôle des accès basé sur les rôles (RBAC) automatiquement. Les équipes front-end, back-end et de données peuvent effectuer des déploiements à partir de leurs propres modèles sans se gêner les unes les autres, tandis que les ingénieurs de plateforme gardent la main sur les règles et la gouvernance depuis un seul et même endroit. Cela maintient l'ordre et la clarté sans complexité administrative.
Créer une plateforme de développement interne (IDP) est plus difficile qu'il n'y paraît. La connexion des outils CI/CD, de sécurité et d'observabilité demande plusieurs mois, voire plusieurs années d'efforts.
App Platform for LKE fournit une base prête à l'emploi de plus de 30 outils CNCF déjà fonctionnels. Vous pouvez même l'étendre avec vos propres golden paths et API pour déployer rapidement des environnements en libre-service, sans passer des mois à connecter tous les composants vous-même.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Pas du tout. App Platform for LKE vous offre une expérience simple et rationalisée quand vous le souhaitez, mais vous bénéficiez toujours d'un accès kubectl complet et d'une visibilité totale sur tout ce qui se passe derrière. Rien n'est caché.
Absolument. Vous disposez de plus de 30 outils CNCF préintégrés prêts à l'emploi, et vous pouvez facilement ajouter vos propres outils avec Helm ou Operators. La plateforme ajoute de la flexibilité et non des restrictions.
Il n'y en a pas. Chaque composant est déployé comme une ressource Kubernetes standard, ce qui vous permet d'utiliser vos manifestes sur tout cluster conforme. Nous nous appuyons exclusivement sur des projets CNCF open source, jamais sur des solutions propriétaires.
Nous prenons en charge les aspects les plus difficiles. Notre équipe gère et teste les mises à jour pour plus de 30 outils, les prépare en toute sécurité et les déploie. Vous bénéficiez des dernières versions sans la moindre complication.
Bien sûr. Vous pouvez intégrer GitHub Actions, GitLab CI ou tout autre pipeline que vous appréciez déjà. Nous incluons également ArgoCD et Tekton si vous souhaitez des options intégrées qui fonctionnent parfaitement.
Très peu. Les développeurs disposent d'une interface facile à créer et à déployer, tandis que les ingénieurs de plateforme bénéficient d'un accès Kubernetes complet pour une configuration avancée.
App Platform for LKE offre des restaurations d'anciennes versions automatisées, et peut détecter et annuler les mises à jour défectueuses. Ainsi, vous restez protégé contre les interruptions de service tout en garantissant des déploiements rapides.