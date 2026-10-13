Stockage en mode objet

Utilisez Akamai Object Storage comme point d'origine pour la vidéo à la demande (VOD) et les flux de travail en direct, en prenant en charge le transcoding, le packaging et la diffusion mondiale. L'intégration de partenaires tels qu'Harmonic et Bitmovin au réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai facilite le stockage, le traitement et la diffusion de contenus multimédias de haute qualité à partir d'une plateforme unique hautes performances.