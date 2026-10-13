Stockage en mode objet

- Stockez jusqu'à 5 Po et 10 milliards d'objets par compartiment pour prendre en charge des applications cloud à grande échelle et riches en données
- Utilisez des API compatibles Amazon S3 pour simplifier l'intégration avec vos outils et flux de travail existants
- Passez à l'échelle en toute fluidité, du gigaoctet au pétaoctet, sans avoir à reconfigurer ou redéployer votre infrastructure
- Obtenez jusqu'à 20 000 requêtes par seconde et par compartiment avec un débit élevé pour vos charges de travail
- Évitez de dépendre d'un seul fournisseur grâce à une architecture ouverte et à la prise en charge d'outils et de clients tiers
- Anticipez les coûts grâce à un stockage à taux fixe et à une tarification transparente, même pour les charges de travail à l'échelle de l'entreprise
Stockage d'objets hautes performances et économique compatible avec Amazon S3
Répondez aux besoins de stockage de vos charges de travail grâce à un stockage d'objets durable, évolutif et économique. Stockez d'énormes quantités de données non structurées, diffusez du contenu à l'échelle mondiale et procédez à une intégration fluide avec des outils existants à l'aide des API compatibles avec Amazon S3.
Stockez davantage. Montez en charge plus vite. Diffusion dans le monde entier.
Caractéristiques
Cas d'utilisation d'Object Storage
Bénéficiez d'un stockage flexible pour une large gamme d'applications évolutives, de streaming, d'analyses et de sauvegardes.
Utilisez Akamai Object Storage comme point d'origine pour la vidéo à la demande (VOD) et les flux de travail en direct, en prenant en charge le transcoding, le packaging et la diffusion mondiale. L'intégration de partenaires tels qu'Harmonic et Bitmovin au réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai facilite le stockage, le traitement et la diffusion de contenus multimédias de haute qualité à partir d'une plateforme unique hautes performances.
Stockez les journaux d'observabilité d'Akamai TrafficPeak, la télémétrie de DataStream, les échantillons d'entraînement de l'IA, le contenu multimédia et les sauvegardes système, le tout dans un seul et même endroit. Akamai Object Storage prend en charge la rétention à long terme, un accès rapide et une capacité évolutive pour les workflows d'analyse, d'automatisation et de conformité.
Akamai Object Storage offre un stockage durable et économique pour les sauvegardes de bases de données et les sauvegardes de bibliothèques multimédia. Grâce à la réplication régionale et au fait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des machines virtuelles, cette solution s'avère fiable pour les sauvegardes planifiées, les règles de rétention à long terme, la reprise après sinistre et les restaurations rapides lorsque cela est nécessaire.
Stockez et diffusez des ressources de technologie publicitaire, des fichiers JavaScript, CSS et multimédias pour les sites Web actuels. Grâce à la prise en charge d'Image & Video Manager, le contenu est dimensionné et formaté de manière dynamique pour des performances optimales. L'accès basé sur la périphérie garantit des temps de chargement rapides pour toutes les audiences internationales.
Akamai Object Storage prend en charge la diffusion évolutive de ressources téléchargeables telles que les applications, les DLL et les binaires. Grâce à un RPS par compartiment élevé et à l'intégration avec le CDN d'Akamai, vous pouvez distribuer du contenu à l'échelle mondiale tout en réduisant la latence et en simplifiant la gestion des ressources via un seul serveur d'origine compatible avec Amazon S3.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Le stockage en mode objet stocke les données sous forme d'unités discrètes (objets), et non dans des fichiers ou des blocs. Chaque objet contient les données elles-mêmes, les métadonnées et un identifiant unique, idéal pour les données non structurées telles que les médias, les journaux et les sauvegardes.
Grâce à une durabilité élevée, vos données restent accessibles même en cas de panne matérielle ou d'interruption du réseau. Pour cela, Akamai s'appuie sur une technologie appelée « codage d'effacement » (EC), qui divise les objets en plusieurs parties et les stocke sur plusieurs serveurs au sein d'un cluster. Les algorithmes EC garantissent la disponibilité d'un plus grand nombre de pièces que nécessaire pour reconstruire un objet, assurant ainsi un accès continu sans temps d'arrêt.
Si Akamai Object Storage offre une haute disponibilité, c'est du fait de sa conception pour un accès distribué à la périphérie. Les données sont répliquées sur plusieurs nœuds au sein de l'infrastructure cloud d'Akamai, ce qui permet d'accéder au contenu et d'exécuter les applications, même si un serveur est hors ligne.
Akamai Object Storage peut être utilisé comme origine d'un CDN. Cependant, dans la plupart des cas, il est préférable d'ajouter une solution comme Akamai Cloud Wrapper comme pont pour améliorer l'efficacité.
Certains types de terminaux prennent en charge les sites statiques, mais nous vous recommandons d'utiliser le CDN d'Akamai pour la diffusion de contenu statique.
Étapes suivantes
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