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Solutions et services de support Guardicore

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Soumettez vos demandes de support via l'Akamai Control Center. Pour accéder au portail, envoyez un e-mail à l'adresse specialist@akamai.com
États-Unis : +1 415-200-1993
Royaume-Uni : +44 118 310 0896

Offres de support

Guardicore propose plusieurs niveaux de support permettant de répondre aux différents besoins des clients.

 

Service Premium Elite
Disponibilité du support 24 h/24, 7 j/7, 365 j/an 24 h/24, 7 j/7, 365 j/an + ingénieur de réussite client dédié
Nombre illimité de dossiers    
Mises à niveau et correctifs    
Téléphone, e-mail, Slack et portail    
Analyse des causes premières    
Support régulier et réunions d'examen des activités    
Traitement prioritaire des dossiers par un ingénieur dédié    
Assistance proactive et alertes personnalisées    
Journées de consultation sur site    

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SLA de Support Akamai 2026

Présente les objectifs de temps de réponse du support, les niveaux de service et les engagements de maintenance pour les clients.

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SLA SaaS Akamai Guardicore Segmentation 2026

Présente les engagements de disponibilité, de support et de service pour Guardicore Segmentation SaaS.

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