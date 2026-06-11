Solutions et services de support Guardicore

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Offres de support
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|Service
|Premium
|Elite
|Disponibilité du support
|24 h/24, 7 j/7, 365 j/an
|24 h/24, 7 j/7, 365 j/an + ingénieur de réussite client dédié
|Nombre illimité de dossiers
|Mises à niveau et correctifs
|Téléphone, e-mail, Slack et portail
|Analyse des causes premières
|Support régulier et réunions d'examen des activités
|Traitement prioritaire des dossiers par un ingénieur dédié
|Assistance proactive et alertes personnalisées
|Journées de consultation sur site