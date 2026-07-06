Qu'est-ce que la cybercriminalité ?

Les formes de cybercriminalité les plus courantes sont les suivantes : piratage, ransomwares, campagnes d'hameçonnage et d'hameçonnage ciblé, exploitation de vulnérabilités logicielles, usurpation d'identité et programmes malveillants.
La cybercriminalité est une forme d'activité criminelle en pleine croissance qui implique l'utilisation d'ordinateurs et d'Internet pour commettre des actes illégaux. Cette page explique ce qu'est la cybercriminalité, présente ses différentes formes et montre comment vous en protéger.
L'évolution constante de la cybercriminalité
Dès l'instant où les entreprises ont commencé à exercer des activités en ligne, la cybercriminalité a affecté les équipes de sécurité informatique. À mesure de l'évolution d'Internet et des infrastructures digitales, les attaquants modifient en permanence leurs méthodes et techniques pour tirer parti des nouvelles faiblesses des stratégies technologiques et de sécurité des entreprises.
Le volume et la sophistication de la cybercriminalité ne cessent de croître chaque année, tout comme le coût de résolution de toute attaque réussie. Pour protéger sa compétitivité et sa rentabilité, votre entreprise a besoin de solutions capables de suivre efficacement l'évolution des menaces de cybersécurité et des exigences métiers.
Akamai peut vous aider. En tant que plateforme informatique la plus distribuée au monde, du cloud à la bordure de l'Internet, nous comprenons Internet et la manière dont vous l'utilisez pour développer votre entreprise. Nos fonctionnalités et notre évolutivité inégalées nous permettent de mieux comprendre comment les attaquants identifient et exploitent les vulnérabilités de votre infrastructure. Notre portefeuille complet de solutions de sécurité offre une protection contre les menaces pour tous les aspects de votre infrastructure Internet afin de faire face au volume croissant de la cybercriminalité.
Les formes de cybercriminalité les plus récentes
Vos programmes, solutions et technologies de sécurité doivent vous protéger contre de nombreuses formes de cybercriminalité visant tous les aspects de votre écosystème informatique.
- Les attaques par déni de service distribué (DDoS) d'aujourd'hui établissent constamment de nouveaux records en ce qui concerne la taille et la complexité des cyberattaques. L'innovation continue dans l'écosystème des menaces DDoS génère des risques constants et d'énormes défis en matière de protection contre ce vecteur d'attaque en pleine évolution.
- Les applications Web et les API sont confrontées à un vaste éventail de cybermenaces : botnets automatisés, attaques par injection, exploitation d'API, campagnes DDoS volumétriques, attaques Zero Day et attaques contre la logique métier des applications Web. Avec la migration vers le cloud, les pratiques de développement actuelles, ainsi que les applications et API en constante évolution, la sécurisation de ces actifs digitaux se complique.
- De nos jours, près de 80 % des violations de données impliquent des informations d'identification d'employés volées et des connexions par attaques en force. Des informations d'identification utilisateur compromises et des mots de passe peu sécurisés peuvent entraîner des piratages de compte qui permettent aux attaquants d'accéder de manière illégitime aux systèmes, puis de se déplacer latéralement pour accéder aux données et les extraire.
- Les attaques par ransomware se sont transformées en un vecteur d'attaque aux proportions ahurissantes. Les cybercriminels et les pirates informatiques utilisent des ransomwares pour pénétrer et paralyser les gouvernements fédéraux, les infrastructures mondiales, les organismes de santé et les grandes entreprises.
En outre, la nature changeante de la main-d'œuvre vient compliquer les tentatives de lutte contre la cybercriminalité. Avec le passage rapide au télétravail, les anciens outils de sécurité réseau, conçus pour créer un périmètre sécurisé, ne sont plus en phase avec les besoins actuels en matière d'accès sécurisé. Les employés, les tiers, les partenaires et les utilisateurs mobiles ayant tous besoin d'accéder aux ressources informatiques, les entreprises doivent fournir, non sans mal, un accès sécurisé à la bonne application, au bon utilisateur et au bon moment.
Akamai : un moyen plus facile pour lutter contre la cybercriminalité
Alors qu'Akamai a été fondé pour offrir une meilleure expérience en ligne aux utilisateurs, nous sommes devenus un fournisseur leader de solutions de sécurité pour surveiller, prévenir et atténuer la cybercriminalité. Notre plateforme complète fournit des défenses en profondeur qui répondent aux plus grandes menaces pesant sur les écosystèmes digitaux de nos clients.
Les clients considèrent Akamai comme un partenaire stratégique en matière de sécurité de l'information et ce, en partie grâce à la diversité et à la fiabilité de notre portefeuille, à l'étendue de notre expertise en sécurité, à l'exactitude de nos informations sur les menaces et à la capacité de montée en charge de notre plateforme. La plateforme Akamai Cloud gère plus de cinq mille milliards de requêtes et résout plus de trois mille milliards de requêtes DNS chaque jour. Nous disposons ainsi d'informations en temps réel inégalées sur le trafic Internet mondial, ce qui nous permet de fournir des informations de pointe sur les menaces.
Pour lutter contre la cybercriminalité, nous proposons des solutions de sécurité qui offrent les avantages suivants :
- Protection et performances : nous travaillons sans relâche pour aider nos clients à fournir aux utilisateurs des expériences digitales de grande qualité hautement sécurisées, quels que soient leur emplacement et les terminaux utilisés.
- Innovation en matière de sécurité : du premier pare-feu d'application Web dans le cloud au premier service de protection contre les attaques DDoS, nous sommes connus pour avoir développé des solutions innovantes qui ont protégé nos clients contre certaines des attaques les plus redoutables jamais lancées.
- Investissement continu : nous nous engageons à procéder aux investissements nécessaires pour développer et déployer des outils et des règles capables de détecter, d'orchestrer et d'atténuer les attaques d'aujourd'hui et de demain.
- La plateforme de diffusion dans le cloud la plus importante et la plus fiable : Akamai Cloud est le choix des 10 principaux services de streaming vidéo, des 10 plus grandes sociétés de logiciels, de 16 des 20 plus grandes entreprises de commerce de détail et de 16 des 20 plus grandes banques.
Solutions de sécurité complètes
Notre portefeuille de solutions de sécurité est conçu pour bloquer les cyberattaques, sans ralentir vos activités.
- Sécurité des applications et des API : Akamai App & API Protector protège les applications Web et les API avec des défenses adaptées aux applications et menaces les plus récentes (attaques par injection et Zero Day, par exemple). Akamai Edge DNS empêche les pannes DNS et offre l'assurance d'une disponibilité DNS totale permanente et garantie par un accord de niveau de service (SLA). La solution Client-side Protection & Compliance d'Akamai élimine les menaces insidieuses et cachées côté client en exposant les codes malveillants et les failles de sécurité.
- Protection contre le piratage de compte : Akamai Account Protector lutte contre le piratage de compte, les fermes de captcha et d'autres types de fraude en comprenant le comportement typique des utilisateurs et en identifiant les anomalies qui peuvent démasquer des imposteurs. Akamai Identity Cloud offre une expérience client fluide et sécurisée en simplifiant et fluidifiant les processus d'inscription, d'authentification et de connexion de vos clients. Akamai Bot Manager bloque les bots les plus dangereux et les plus sournois avant qu'ils n'érodent la confiance des clients.
- Protection contre les attaques DDoS : Akamai Prolexic offre une protection haute capacité contre les attaques DDoS les plus importantes, réduisant ainsi de manière proactive votre surface d'attaque en arrêtant aussitôt les attaques via un accord de niveau de service (SLA) instantané.
- Managed Security Service (MSS) vous permet d'accéder à des analystes en sécurité expérimentés et à des mécanismes de cyberdéfense éprouvés afin de renforcer votre sécurité. Notre solution de sécurité entièrement gérée intègre une surveillance proactive, des rapports consultatifs, une détection des menaces, une réponse rapide aux incidents, un réglage périodique et des experts en sécurité dédiés dans un service capable de protéger votre entreprise contre les menaces les plus importantes et les plus sophistiquées, et contre les vecteurs d'attaque les plus récents.
- Microsegmentation : Akamai Guardicore Segmentation est une solution de segmentation logicielle qui applique les principes Zero Trust et réduit les risques globaux en empêchant tout mouvement latéral non autorisé à l'intérieur du réseau.
- Informations sur les menaces et recherche. Akamai Guardiore segmentation vous aide à détecter et à neutraliser les risques de sécurité les plus évasifs au sein de votre environnement. Propulsée par les analyses et les renseignements sur les menaces de premier plan d'Akamai, cette solution offre la visibilité réseau approfondie nécessaire pour traquer les menaces de manière proactive, appliquer des correctifs virtuels aux vulnérabilités et durcir votre infrastructure. »
- Sécurité Zero Trust : Enterprise Application Access permet d'offrir plus facilement à vos collaborateurs distants un accès rapide et sécurisé grâce à la technologie Zero Trust Network Access. Akamai MFA empêche le piratage des comptes des employés et les violations de données grâce à une authentification multifactorielle FIDO2 anti-hameçonnage pratique. Akamai Secure Internet Access permet aux terminaux et utilisateurs distants de se connecter en toute sécurité à Internet via une passerelle Web sécurisée basée sur le cloud et facile à déployer.
Foire aux questions (FAQ)
La cybercriminalité est une activité criminelle qui cible généralement le réseau informatique, les ordinateurs, les terminaux et d'autres ressources informatiques d'une entreprise.
Généralement, la cybercriminalité vise à voler de l'argent, des informations sensibles ou des droits de propriété intellectuelle, à perturber les opérations d'une entreprise ou à nuire à la réputation d'une entreprise.
SOC est l'acronyme de Security Operations Center, qui signifie « centre d'opérations de sécurité ». Il s'agit d'une équipe de sécurité centralisée, chargée de surveiller les incidents de sécurité au sein d'une entreprise et de réagir en conséquence. Le SOC surveille l'infrastructure, les systèmes et les réseaux informatiques pour détecter toute menace et vulnérabilité de sécurité.
La sécurité Zero Trust est un cadre de sécurité informatique qui souligne l'importance de vérifier, d'authentifier et d'autoriser chaque tentative d'accès aux données et ressources de l'entreprise, que l'utilisateur y accède depuis l'intérieur ou l'extérieur du réseau de l'entreprise. Ce cadre repose sur le principe qu'aucun utilisateur ne doit être considéré comme fiable par défaut, quel que soit son emplacement physique ou son statut. Il exige également que l'identité, l'authentification et l'autorisation de l'utilisateur soient en permanence vérifiées et validées.
Pourquoi les clients choisissent-ils Akamai ?
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité.