Qu'est-ce que la cybercriminalité ?

Dès l'instant où les entreprises ont commencé à exercer des activités en ligne, la cybercriminalité a affecté les équipes de sécurité informatique. À mesure de l'évolution d'Internet et des infrastructures digitales, les attaquants modifient en permanence leurs méthodes et techniques pour tirer parti des nouvelles faiblesses des stratégies technologiques et de sécurité des entreprises.



Le volume et la sophistication de la cybercriminalité ne cessent de croître chaque année, tout comme le coût de résolution de toute attaque réussie. Pour protéger sa compétitivité et sa rentabilité, votre entreprise a besoin de solutions capables de suivre efficacement l'évolution des menaces de cybersécurité et des exigences métiers.

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