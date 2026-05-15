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Partenariats réseau d'Akamai

Collaborez avec Akamai pour offrir un service de qualité supérieure à vos utilisateurs finaux.

Devenez partenaire réseau

Fournisseur de la plus grande plateforme On-Demand Distributed Computing au niveau mondial, Akamai sait que les opérateurs de réseaux cherchent à optimiser leur trafic et à générer de nouvelles sources de revenus tout en contrôlant leurs coûts et en réduisant la complexité de leur réseau. À cette fin, nous proposons plusieurs façons de collaborer avec Akamai, notamment via notre programme Partenaire Réseau Accéléré Akamai (AANP) et notre Interconnection à des infrastructures IXP.

Vous souhaitez en savoir plus sur les partenariats réseau d'Akamai ou sur la manière de devenir partenaire réseau ?

Avantages

  • Ajouter rapidement et facilement la capacité du réseau de diffusion de contenu à votre réseau à l'aide d'Akamai Intelligent Edge Platform
  • Améliorer les performances en déployant la technologie CDN au sein de votre réseau
  • Réduire les coûts du réseau au niveau de la transmission et de l'infrastructure en exploitant les capacités de la plateforme CDN d'Akamai
  • Améliorer l'expérience Web en fournissant des applications Web, des contenus multimédias et du contenu logiciel encore plus adaptés à vos abonnés

FAQ sur le programme Partenaire Réseau Accéléré Akamai

Ce programme a été créé dans le but d'optimiser l'expérience en ligne des utilisateurs finaux et d'aider les opérateurs de réseaux ainsi que les clients d'Akamai tout en réduisant, entre autres, les coûts de transmission grâce au déploiement des serveurs Akamai au sein même des sites des opérateurs.

Consultez la FAQ

Interconnexion de peering

Akamai échangera de manière ouverte avec tout type de réseau dans des infrastructures IXP mutuellement présentes et étudiera les relations d'interconnexion privées au cas par cas.

Explorer l'interconnexion de peering

Ressources supplémentaires

Portail des partenaires réseau

Gérez votre infrastructure et suivez les indicateurs de performance en toute simplicité grâce à ce hub centralisé dédié à l'optimisation du réseau et à la collaboration.

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Rapport État des lieux d'Internet d'Akamai

Bénéficiez d'analyses d'experts sur l'évolution de l'écosystème des menaces grâce à des études fondées sur les données, qui portent sur les tendances mondiales en cybersécurité, le trafic de bots pilotés par l'IA et les vulnérabilités des API.

Explorer les rapports SOTI

Livre blanc : Les services à large bande et les distributeurs de télévision payante adoptent les stratégies CDN (IDC)

Découvrez comment les principaux opérateurs exploitent des stratégies CDN pour améliorer la qualité de diffusion en streaming, réduire les coûts réseau et renforcer durablement la fidélité des abonnés.

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