Fournisseur de la plus grande plateforme On-Demand Distributed Computing au niveau mondial, Akamai sait que les opérateurs de réseaux cherchent à optimiser leur trafic et à générer de nouvelles sources de revenus tout en contrôlant leurs coûts et en réduisant la complexité de leur réseau. À cette fin, nous proposons plusieurs façons de collaborer avec Akamai, notamment via notre programme Partenaire Réseau Accéléré Akamai (AANP) et notre Interconnection à des infrastructures IXP.

Vous souhaitez en savoir plus sur les partenariats réseau d'Akamai ou sur la manière de devenir partenaire réseau ?

