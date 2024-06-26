Le aziende ottimizzano i costi del cloud e offrono experience di livello superiore su Akamai

Le organizzazioni stanno cambiando il loro approccio al cloud computing, abbandonando le risorse cloud centralizzate per spostarsi su piattaforme più aperte che utilizzano il cloud distribuito e l'edge computing. Sviluppatori e altri specialisti IT hanno scoperto i limiti dell'approccio incentrato sulla piattaforma adottato da alcuni provider di servizi cloud, che richiede di sviluppare e distribuire i carichi di lavoro utilizzando i servizi di un unico provider di servizi cloud e di costruire esclusivamente all'interno del suo ecosistema.

Queste organizzazioni sono anche stanche della parziale o totale assenza di prevedibilità e trasparenza dei costi del cloud computing e finiscono spesso per pagare troppo per servizi cloud mai utilizzati. Le aziende di tutto il mondo sono impazienti di ottimizzare i costi del cloud e vogliono adottare un'infrastruttura cloud con lo scopo di pagare ciò di cui hanno bisogno solo al momento necessario.

Allo stesso tempo, le organizzazioni devono rispondere rapidamente alle esigenze in continua evoluzione della loro clientela in tutto il mondo e fornire customer experience costantemente straordinarie e coinvolgenti. Inoltre, devono riuscire a scalare rapidamente per estendere la portata globale delle loro applicazioni cloud in mercati poco serviti e per supportare la domanda di computing e storage delle applicazioni ad elevato utilizzo di dati. Le aziende di vari settori scelgono sempre più i servizi di cloud computing di Akamai per soddisfare le loro esigenze attuali e future di un'infrastruttura cloud aperta, flessibile e accessibile.

Ottimizzare i costi del cloud e conseguire gli obiettivi del ROI in relazione alle spese per il cloud

Bloomfield Robotics è un'innovativa azienda di imaging delle piante che utilizza una combinazione di videocamere intelligenti portatili, server, intelligenza artificiale (AI) e algoritmi di apprendimento approfondito per aiutare gli agricoltori di tutto il mondo a gestire meglio la salute e la resa dei raccolti. Gli agricoltori utilizzano le informazioni fornite da Bloomfield per determinare il momento migliore per la raccolta delle colture e stabilire quando intervenire in caso di problemi di salute o di resa delle piante.

Per Bloomfield, con sede negli Stati Uniti, la sfida era quella di elaborare e archiviare, a costi contenuti, grandi quantità di dati provenienti da numerosi clienti, che potevano fluttuare da 1 fino a 10 terabyte di immagini e dati in un solo giorno. L'azienda ha quindi varato una strategia multicloud per ottimizzare i costi. Dopo una valutazione approfondita, Bloomfield ha scoperto che far eseguire alle CPU fino a 1000 attività sarebbe stato molto più economico e semplice che utilizzare 100 GPU e, pertanto, ha scelto Akamai per migliorare i suoi processi di elaborazione dei dati.