Le aziende ottimizzano i costi del cloud e offrono experience di livello superiore su Akamai
Le organizzazioni stanno cambiando il loro approccio al cloud computing, abbandonando le risorse cloud centralizzate per spostarsi su piattaforme più aperte che utilizzano il cloud distribuito e l'edge computing. Sviluppatori e altri specialisti IT hanno scoperto i limiti dell'approccio incentrato sulla piattaforma adottato da alcuni provider di servizi cloud, che richiede di sviluppare e distribuire i carichi di lavoro utilizzando i servizi di un unico provider di servizi cloud e di costruire esclusivamente all'interno del suo ecosistema.
Queste organizzazioni sono anche stanche della parziale o totale assenza di prevedibilità e trasparenza dei costi del cloud computing e finiscono spesso per pagare troppo per servizi cloud mai utilizzati. Le aziende di tutto il mondo sono impazienti di ottimizzare i costi del cloud e vogliono adottare un'infrastruttura cloud con lo scopo di pagare ciò di cui hanno bisogno solo al momento necessario.
Allo stesso tempo, le organizzazioni devono rispondere rapidamente alle esigenze in continua evoluzione della loro clientela in tutto il mondo e fornire customer experience costantemente straordinarie e coinvolgenti. Inoltre, devono riuscire a scalare rapidamente per estendere la portata globale delle loro applicazioni cloud in mercati poco serviti e per supportare la domanda di computing e storage delle applicazioni ad elevato utilizzo di dati. Le aziende di vari settori scelgono sempre più i servizi di cloud computing di Akamai per soddisfare le loro esigenze attuali e future di un'infrastruttura cloud aperta, flessibile e accessibile.
Ottimizzare i costi del cloud e conseguire gli obiettivi del ROI in relazione alle spese per il cloud
Bloomfield Robotics è un'innovativa azienda di imaging delle piante che utilizza una combinazione di videocamere intelligenti portatili, server, intelligenza artificiale (AI) e algoritmi di apprendimento approfondito per aiutare gli agricoltori di tutto il mondo a gestire meglio la salute e la resa dei raccolti. Gli agricoltori utilizzano le informazioni fornite da Bloomfield per determinare il momento migliore per la raccolta delle colture e stabilire quando intervenire in caso di problemi di salute o di resa delle piante.
Per Bloomfield, con sede negli Stati Uniti, la sfida era quella di elaborare e archiviare, a costi contenuti, grandi quantità di dati provenienti da numerosi clienti, che potevano fluttuare da 1 fino a 10 terabyte di immagini e dati in un solo giorno. L'azienda ha quindi varato una strategia multicloud per ottimizzare i costi. Dopo una valutazione approfondita, Bloomfield ha scoperto che far eseguire alle CPU fino a 1000 attività sarebbe stato molto più economico e semplice che utilizzare 100 GPU e, pertanto, ha scelto Akamai per migliorare i suoi processi di elaborazione dei dati.
"Akamai ci consente di scalare in modo efficiente ed economico le nostre attività di elaborazione con le CPU".- Ryan Ernst, Principal Software Engineer, Bloomfield
Una piattaforma di cloud computing flessibile e conveniente
FreshToHome, la principale piattaforma di generi alimentari omnicanale dell'India, intende fornire ai clienti in India e nel Medio Oriente un unico punto per gli acquisti di prodotti alimentari naturali e biologici. L'azienda si affida in larga misura alla tecnologia, inclusa l'intelligenza artificiale e l'IoT (Internet of Things), per trasportare in modo tempestivo pesce e carne direttamente dai pescatori e dagli agricoltori ai propri magazzini e centri di distribuzione.
FreshToHome aveva bisogno di una piattaforma di cloud computing flessibile in grado di garantire operazioni ininterrotte e di supportare la continua crescita in varie sedi. Dopo aver quasi quadruplicato la crescita del suo business, l'azienda ha deciso di affidarsi ad Akamai per rafforzare il suo ambiente cloud.
"La piattaforma di Akamai si è dimostrata altamente vantaggiosa grazie ai suoi prezzi trasparenti, che, eliminando i costi nascosti basati sull'utilizzo, ci hanno consentito di conoscere con precisione le nostre spese senza dover implementare più istanze".- Saurabh Odhyan, Consumer CTO, FreshToHome
Offrire eccellenti customer experience su un cloud solido e scalabile
Più della metà dei 1.500 circoli di golf presenti in Australia utilizza le soluzioni di gestione dei circoli e del gioco del golf di MiClub. La società di sviluppo software si sta facendo strada anche in altre aree geografiche in tutto il mondo utilizzando il suo modello basato su abbonamento per aiutare a supportare una crescita esponenziale.
MiClub aveva deciso di passare da una configurazione tradizionale di data center a una piattaforma cloud per migliorare la scalabilità e le customer experience. L'azienda si rendeva conto di aver bisogno di un'infrastruttura cloud flessibile per gestire i picchi quotidiani della domanda. L'intensa domanda dei giocatori, in particolare negli orari di punta, come le 8 di mattina, richiedeva sistemi solidi e scalabili. Con la transizione ad Akamai, MiClub ha risolto queste sfide, garantendo operazioni fluide e migliorando la soddisfazione dei clienti.
"Abbiamo scelto Akamai per la sua facilità d'uso, i suoi costi e il suo enorme supporto della community di Linux".- Paul Dean, IT Manager, MiClub
Supportare la soddisfazione e la crescita dei clienti
HostArmada , un provider di servizi di hosting web, desiderava soddisfare in modo costante le aspettative dei suoi clienti globali in termini di velocità, sicurezza e stabilità del sito web, pertanto aveva bisogno di un'infrastruttura cloud solida e affidabile. HostArmada, con sede negli Stati Uniti, intendeva, inoltre, continuare ad espandere la propria attività in tutto il mondo e a collaborare con un provider di servizi cloud che disponesse di un'ampia rete globale.
Dopo aver condotto verifiche di due diligence per scegliere il provider di cloud computing ottimale, HostArmada ha scelto Akamai.
"I risultati dei test hanno confermato che Akamai ha surclassato la concorrenza in termini di qualità del servizio, rapidità e competenza nelle risposte di assistenza e aggiornamenti continui, tra gli altri fattori. Eravamo convinti che non avremmo potuto trovare un rapporto qualità-prezzo migliore di quello offerto da Akamai. Siamo sicuri che Akamai possa fornirci le solide basi di cui abbiamo bisogno e ci consenta di offrire la velocità e la stabilità tanto apprezzate dai nostri clienti".- Simeon Mitev, cofondatore e CEO, HostArmada
I clienti scelgono Akamai come partner di servizi cloud affidabile e innovativo
Trovandosi nella continua necessità di scalare elaborazioni ad alta intensità di dati, in futuro l'azienda di imaging delle piante Bloomfield Robotics prevede di utilizzare l'automazione e le GPU tramite l'edge computing. Bloomfield sta anche cercando di gestire l’infrastruttura per i suoi clienti, molti dei quali non dispongono di solide connessioni Internet. L'azienda prevede di collaborare con Akamai per il passaggio all'edge computing.
"Vogliamo spingerci oltre e siamo entusiasti di vedere come si evolve il settore, in particolare con l'annuncio di Akamai Gecko. Stiamo intraprendendo un percorso di condivisione dell'edge con Akamai e non vediamo l'ora di evolvere insieme a loro".- Ryan Ernst, Principal Software Engineer, Bloomfield
Per HostArmada, Akamai ha consentito al provider di hosting web nel cloud di introdurre nuovi servizi allineati con il ciclo di vita dei siti web moderni. Akamai è un partner importante per HostArmada, poiché la sua infrastruttura cloud globale contribuisce a supportare la soddisfazione e la crescita della clientela del provider di hosting web nel cloud.
Scegliere Akamai come partner di cloud computing è senza dubbio la migliore decisione che abbiamo mai preso per la nostra azienda. Collaborando con Akamai, possiamo distinguerci in un mercato di nicchia sovraffollato, migliorando le nostre soluzioni con la libertà di ideare modi innovativi per espandere ulteriormente le attività aziendali. Inoltre, durante tutto il nostro percorso, possiamo trarre vantaggio da un servizio di assistenza clienti leader del settore e dalla consulenza degli esperti di Akamai".- Simeon Mitev, cofondatore e CEO, HostArmada
Ulteriori informazioni
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