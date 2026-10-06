Fin dalla sua fondazione nel 2012, Bitmovin è stata all'avanguardia nel settore dello streaming. Da quando ha lanciato sul mercato il primo lettore per lo streaming adattivo al mondo e ha distribuito il primo servizio di codifica definito da software ed eseguibile su qualsiasi piattaforma cloud, questa azienda si è distinta come principale provider di infrastrutture di streaming video. Oggi, le sue soluzioni di sviluppo video all'avanguardia consentono ai clienti, tra cui possiamo annoverare la BBC, fuboTV e Hulu, di creare experience digitali memorabili in tutto il mondo. In qualità di partner di Akamai, Bitmovin ha recentemente rafforzato la partnership implementando il suo Live Encoder sull'Akamai Cloud, la piattaforma più distribuita al mondo per il cloud computing, la sicurezza e la delivery dei contenuti.
"Mentre Live Encoder migliora lo streaming live aumentando la qualità audio e delle immagini, l'utilizzo di Akamai Cloud consente di incrementare ulteriormente l'experience di streaming per i nostri clienti".- Stefan Lederer, CEO e cofondatore, Bitmovin
Un'azienda innovativa nel settore dello streaming video
Implementazione in due settimane
La strategia di Bitmovin è concepita per consentire l'adozione nella maggior parte di casi di utilizzo, infrastrutture ed ecosistemi tecnologici. Come spiega Stefan Lederer, CEO e co-fondatore di Bitmovin, "vogliamo, ad esempio, combinare le funzionalità edge con i nostri prodotti per la gestione di file manifest, per l'acquisizione di contenuti e molto altro ancora".
In linea con questa esigenza, Bitmovin ha scelto di implementare il suo Live Encoder sulla piattaforma Akamai Cloud. ed è stato in grado di farlo in sole due settimane. "L'implementazione è stata insuperabile, grazie al supporto pratico di Akamai che l'ha resa semplicissima: la soluzione ideale per noi", continua Lederer.
Riduzione della latenza
Bitmovin esegue Live Encoder sulla CDN di Akamai utilizzando i protocolli di acquisizione forniti da Akamai. "Questo ci offre performance estremamente fluide. Infatti, abbiamo subito notato una latenza ridotta nell'intero processo end-to-end di Live Encoder con i protocolli HLS (HTTP Live Streaming) e DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP), alla stregua della maggior parte dei segnali televisivi", afferma Lederer.
Per il futuro, Lederer prevede una riduzione della latenza ancora maggiore: "possiamo ottenere molti altri risultati sull'infrastruttura Akamai con i protocolli HLS e DASH standard. Puntiamo a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi utilizzando i protocolli DASH e HLS a bassa latenza, che implementeremo successivamente. Sono proprio curioso di vedere cos'altro possiamo fare con Akamai".
Un valore aggiunto per i clienti che utilizzano lo streaming
Attraverso l'esecuzione di Live Encoder sull'Akamai Cloud, Bitmovin offre ai suoi clienti di streaming live la possibilità di ottimizzare l'experience degli spettatori riducendo e controllando al contempo i costi. Posizionando ed eseguendo le funzioni di elaborazione critiche di Live Encoder più vicino agli utenti finali sulla piattaforma edge di Akamai, è possibile ridurre la latenza dello streaming. Ciò consente di ridurre, in molti casi, anche le tariffe per il trasferimento dei dati (DTO), con alcune organizzazioni che riescono ad abbattere i costi operativi fino al 90%. Gli input che vengono trasmessi a Bitmovin Live Encoder possono provenire da qualsiasi luogo. "Tuttavia, consigliamo di posizionare Live Encoder il più vicino possibile all'origine di acquisizione, cosa che è possibile fare con l'Akamai Cloud", afferma Lederer.
Inoltre, l'impiego della piattaforma Akamai Cloud consente a Bitmovin di offrire più valore ai clienti nel tempo. "In conseguenza del fatto che Akamai continua a espandere le dimensioni dei data center a livello globale, noi siamo in grado di aggiungere supporto per più aree geografiche e di ridurre la distanza tra i nostri punti di acquisizione e i dispositivi a bitrate singolo inviando segnali tramite protocolli SRT/RTMP o Zixi", conclude Lederer.
Informazioni su Bitmovin
Bitmovin è l'azienda leader nella produzione di infrastrutture video per le aziende che operano nel settore dei media digitali e i provider di servizi internazionali. L'azienda è all'avanguardia nell'innovazione e nello sviluppo delle principali tecnologie del settore dello streaming video digitale. Bitmovin ha lanciato sul mercato il primo lettore per lo streaming adattivo al mondo e ha distribuito il primo servizio di codifica definito da software ed eseguibile su qualsiasi piattaforma cloud. La sua tecnologia cloud-native offre la gamma di soluzioni di codifica, riproduzione e analisi dei media più flessibile e scalabile al mondo, con ampia portata di dispositivi, facilità di integrazione e supporto clienti di prim'ordine.
I clienti di Bitmovin possono quindi avvalersi di operazioni ottimizzate, riduzione del time-to-market e della migliore experience per gli spettatori. Bitmovin ha sede a San Francisco, California, e vanta altri importanti uffici a Vienna e Klagenfurt (Austria), Londra, Berlino e Denver. L'azienda conta oltre 400 clienti in tutto il mondo, tra cui ClassPass, BBC, fuboTV, Hulu e Discovery. Per ulteriori informazioni, visitate il sito bitmovin.com.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.