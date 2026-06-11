In qualità di piattaforma di elaborazione on-demand distribuita più grande al mondo, Akamai riconosce che gli operatori di rete cercano di ottimizzare il proprio traffico e ottenere nuovi flussi di guadagno, controllando, al contempo, i costi e riducendo la complessità di rete. Offriamo diversi modi per collaborare con Akamai, tra cui il programma AANP (Akamai Accelerated Network Partner) e il nostro Peering Interconnection nei punti IXP.

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