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Partnership di rete Akamai

Collabora con Akamai per fornire una qualità del servizio superiore ai tuoi utenti finali.

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In qualità di piattaforma di elaborazione on-demand distribuita più grande al mondo, Akamai riconosce che gli operatori di rete cercano di ottimizzare il proprio traffico e ottenere nuovi flussi di guadagno, controllando, al contempo, i costi e riducendo la complessità di rete. Offriamo diversi modi per collaborare con Akamai, tra cui il programma AANP (Akamai Accelerated Network Partner) e il nostro Peering Interconnection nei punti IXP.

Vuoi saperne di più sulle partnership di rete Akamai o su come diventare partner di rete Akamai?

Vantaggi

  • Aggiunta della capacità CDN alla propria rete in modo rapido e semplice attraverso l'Akamai Intelligent Edge Platform
  • Accelerazione delle performance grazie all'implementazione della tecnologia CDN all'interno della propria rete
  • Risparmio sui costi di rete su transito e dorsale mediante l'utilizzo della piattaforma e della capacità CDN di Akamai
  • Miglioramento della web experience mediante la distribuzione di contenuti multimediali, applicazioni web e contenuti software da server più vicini agli abbonati

Domande frequenti sugli Akamai Accelerated Network Partner

Il programma AANP è progettato per migliorare le online experience di utenti finali, operatori di rete e clienti di Akamai con l'intento di ridurre al minimo il transito e gli altri costi collegati attraverso la distribuzione dei server Akamai nelle strutture degli operatori.

Leggi le domande frequenti (FAQ)

Peering Interconnection

Akamai eseguirà apertamente il peering con qualsiasi rete nei punti IXP con presenza reciproca e valuterà i rapporti di interconnessione privata caso per caso.

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Risorse aggiuntive

Portale per i partner di rete

Gestisci la tua infrastruttura e monitora le metriche delle performance senza interruzioni tramite questo hub centralizzato per l’ottimizzazione della rete e la collaborazione.

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Rapporto sullo stato di Internet di Akamai

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White paper - Gli operatori dei servizi di banda larga e Pay TV adottano le strategie CDN (IDC)

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