I team addetti alla sicurezza e allo sviluppo delle applicazioni devono verificare i controlli di sicurezza delle API prima di eseguire l'implementazione nel cloud. Apiiro utilizza un'analisi approfondita del codice e il contesto del runtime per verificare la base di codice di un'organizzazione, arricchirla del contesto e rilevare tutte le API presenti nel codice. Pertanto, gli sviluppatori possono dare priorità e mitigare i rischi prima di implementare il codice nel cloud.

Come ha spiegato Idan Plotnik, cofondatore e CEO di Apiiro, "poiché le API vengono sviluppate e rilasciate ad una velocità esponenzialmente più elevata, la superficie di attacco si sta espandendo in continuazione. Per le organizzazioni, non è sufficiente proteggere le loro API presenti nel codice. Nel caso di una violazione, le organizzazioni devono ridurre il tempo necessario per la mitigazione".