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Pinnacle Group ha scalato in modo più intelligente con Akamai

Stanca della complessità e dei costi dell'hyperscaler, una società indiana di servizi IT ha scelto Akamai per la sua portata globale, i rapidi tempi di onboarding e i prezzi prevedibili

The Pinnacle Group Logo

Sede

Jaipur, India
thepinnaclegroup.in

Settore

Service Providers

Vantaggi principali

  • Costi dell'infrastruttura ridotti del 60%
  • Prezzi prevedibili
  • Incremento della clientela pari al 30%

Soluzione

Cloud computing
Scarica la storia del partner

Da azienda pionieristica nei servizi di hosting a superpotenza nel settore delle infrastrutture scalabili

Fin dal 2006, Pinnacle Group ha aiutato le aziende a realizzare le loro ambizioni nel settore del digitale. Avviata originariamente per offrire servizi di hosting, la società è cresciuta costantemente espandendo le sue attività nel settore delle infrastrutture e delle soluzioni gestite e incrementando la sua clientela (soprattutto start-up) nei campi della tecnofinanza, dell'edtch e dello streaming media. Molti dei clienti più attenti di Pinnacle hanno iniziato ad adottare le architetture multicloud e ad esplorare gli hyperscaler per supportare la loro crescita. Pinnacle cercava un modo per rimanere competitiva, ridurre i costi dell'infrastruttura ed espandere i suoi servizi, il tutto senza compromettere le performance o la scalabilità.

È stato a quel punto che la società è entrata a far parte del programma Akamai Partner Connect. Questa svolta ha consentito a Pinnacle di accedere agli eccellenti servizi di cloud computing offerti da Akamai tramite la piattaforma più distribuita al mondo.

Meglio degli hyperscaler: prezzi prevedibili su scala globale

Per le start-up, la gestione dei costi dell'infrastruttura è fondamentale e una delle principali ragioni per cui Pinnacle Group si è rivolta ad Akamai. "Akamai ha una marcia in più rispetto agli hyperscaler come AWS, GCP e Azure", ha affermato Vipul Dave, Product Manager di Pinnacle Group. "Con questi hyperscaler, i costi per le start-up sono elevati".

L'efficienza dei costi di Akamai si basa sulla sua architettura distribuita a livello globale, che offre una scalabilità conveniente e performance vicine agli utenti finali. Secondo Dave, i prezzi prevedibili di Akamai offrono un notevole vantaggio ai clienti delle start-up di Pinnacle. "I nostri clienti hanno bisogno di sapere chiaramente cosa spendono. Con Akamai, possiamo scalare la loro infrastruttura senza preoccuparci di eccedere i limiti che hanno previsto per i budget".

Per un'azienda che opera al di fuori dell'India, la capacità di fatturare nella valuta locale ha reso Akamai una scelta ancora più allettante. "In tal modo, abbiamo eliminato la necessità di convertire le rupie in dollari e viceversa, il che ci consente di garantire più facilmente spese di fatturazione e costi prevedibili", ha affermato Dave.

60% di risparmi e 30% di crescita per una rapida scalabilità

Con il passaggio all'Akamai Cloud, Pinnacle ha registrato notevoli miglioramenti sui suoi margini di profitto. "Abbiamo aiutato i nostri clienti a ridurre del 60% i costi legati all'infrastruttura nel giro di tre mesi dal passaggio alla piattaforma di Akamai", ha affermato Dave.

Il passaggio ha favorito anche una crescita più rapida. "Indipendentemente dall'area in cui un cliente desidera operare, la rete distribuita di Akamai rende tutto possibile. Abbiamo migrato sull'Akamai Cloud i sistemi di cinque dei nostri clienti in due mesi, registrando un incremento della nostra clientela pari al 30% in pochissimo tempo", ha affermato.

La semplicità dell'onboarding ha influito notevolmente. "In quanto specializzata nel settore IT, la nostra azienda ha utilizzato vari hyperscaler come AWS, ma l'implementazione sulla piattaforma di Akamai è molto più semplice", ha aggiunto Dave.

Supporto delle start-up con carichi di lavoro performanti

Attualmente, Pinnacle utilizza principalmente le soluzioni di Akamai per supportare i carichi di lavoro ad elevato utilizzo della CPU dei clienti delle start-up che operano nel settore della tecnofinanza. Con i servizi di computing dinamico offerti da Akamai, la società può soddisfare le elevate esigenze in termini di performance dei suoi clienti, mantenendo, al contempo, i costi prevedibili. "Ora, la gestione dei costi dell'infrastruttura per i nostri clienti è semplicissima", ha affermato Dave.

Anche la collaborazione tecnica con Akamai è un fattore distintivo di questa partnership. In un'occasione, i tecnici di Akamai hanno aiutato Pinnacle a risolvere un problema persistente relativo al database di un cliente. "Gli esperti di Akamai ci hanno aiutato ad identificare rapidamente e a risolvere il problema, che non riuscivamo a fare da soli", ha ricordato Dave. "Ora, sappiamo di poter contare sempre su Akamai per l'assistenza tecnica o per qualsiasi altro tipo di supporto".

Maggiori livelli di fiducia, visibilità e portata con Akamai

La partnership tra le due aziende si estende anche al co-marketing. Secondo Dave, la popolarità del brand di Akamai ha aiutato Pinnacle ad incrementare la sua clientela. "La solida reputazione di Akamai nel cloud computing e nella sicurezza rafforza la nostra credibilità", ha affermato.

Quando gli è stato chiesto di riepilogare i vantaggi apportati dalla partnership tra Pinnacle Group e Akamai, Dave ha affermato senza esitazione: "Affidabilità, scalabilità e sicurezza. In un momento in cui la nostra azienda mira ad espandere le sue attività in tutto il mondo, la scalabilità globale, le soluzioni affidabili e i prezzi prevedibili offerti da Akamai saranno fondamentali per il nostro successo".

Informazioni su Pinnacle Group

Pinnacle Group è una società rinomata nei settori della trasformazione digitale e dell'innovazione cloud, che, da oltre 18 anni, offre alle aziende affidabili soluzioni di hosting web, cloud computing e IT. Supportata dalle certificazioni ISO e CMMI di livello 3, la nostra azienda vanta clienti che operano in vari settori in tutto il mondo.

Pinnacle è entusiasta del futuro che si prospetta con la trasformazione digitale, in cui il cloud, l'automazione e l'AI stanno ridefinendo il modus operandi delle aziende. Questa svolta rappresenta un'enorme opportunità per le aziende di innovarsi, semplificare le loro operazioni, ridurre i costi e realizzare ecosistemi digitali sicuri e performanti. Ogni engagement ci consente di offrire un reale impatto e aiutare i nostri clienti a conseguire più rapidamente i loro obiettivi aziendali. Pinnacle offre molto più della semplice tecnologia: fiducia, performance e vantaggi nel lungo termine. Con le sue profonde competenze tecniche, le certificazioni di settore conseguite e una mentalità incentrata sul cliente, la nostra azienda crea soluzioni personalizzate, che risultano affidabili, economiche e scalabili.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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