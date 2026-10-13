Fin dal 2006, Pinnacle Group ha aiutato le aziende a realizzare le loro ambizioni nel settore del digitale. Avviata originariamente per offrire servizi di hosting, la società è cresciuta costantemente espandendo le sue attività nel settore delle infrastrutture e delle soluzioni gestite e incrementando la sua clientela (soprattutto start-up) nei campi della tecnofinanza, dell'edtch e dello streaming media. Molti dei clienti più attenti di Pinnacle hanno iniziato ad adottare le architetture multicloud e ad esplorare gli hyperscaler per supportare la loro crescita. Pinnacle cercava un modo per rimanere competitiva, ridurre i costi dell'infrastruttura ed espandere i suoi servizi, il tutto senza compromettere le performance o la scalabilità.

È stato a quel punto che la società è entrata a far parte del programma Akamai Partner Connect. Questa svolta ha consentito a Pinnacle di accedere agli eccellenti servizi di cloud computing offerti da Akamai tramite la piattaforma più distribuita al mondo.