Zalando의 클라우드 기반 부하 테스트를 지원하는 Akamai

여러분의 옷장을 한번 살펴보세요. 유럽에 거주하고 있다면 유럽에서 가장 유명한 온라인 패션 및 라이프스타일 플랫폼 중 하나인 Zalando의 옷이나 신발이 있을지도 모릅니다. 사이버 위크 주간에 특별 가격으로 득템한 티셔츠, 재킷, 스니커즈가 있을 수도 있습니다.

소비자는 쇼핑 기간의 할인 행사가 더없이 즐겁지만, Zalando의 사이트 안정성 엔지니어링(SRE) 책임자인 하인리히 하트만(Heinrich Hartmann)에게는 매우 중대한 책임이 따릅니다. 그의 팀은 Zalando의 IT 시스템이 피크 타임에 대비해 올바르게 테스트되고 준비되었는지 확인하는 일을 담당합니다.

Zalando의 IT 인프라가 복잡해지면서 문제는 더욱 심각해졌습니다. Zalando는 25개국 5천만 활성 고객의 요구를 충족하기 위해 200개의 쿠버네티스 클러스터에서 5000개의 비즈니스 애플리케이션을 실행하고 있습니다. 하트만은 이렇게 말합니다. "사이버 위크를 준비하는 일은 4개월 동안 전사적으로 진행되는 프로젝트로, 수백 명의 엔지니어가 사이트에 고객이 집중되는 기간에 평상시보다 최대 10배 높은 부하 스파이크를 견딜 수 있도록 인프라를 준비합니다."

쇼핑할 때 중요한 것은 웹사이트 성능뿐만이 아닙니다. Zalando 플랫폼에서 하나의 요청이 발생할 때마다 회사의 전체 시스템에 수천 건의 호출이 트리거될 수 있습니다. 하트만은 이렇게 말합니다. "단순히 웹페이지 지연 시간이나 가용성의 문제가 아닙니다. 가격 업데이트 애플리케이션에서 다운스트림 물류 및 이행에 이르기까지 이벤트로 가동되는 모든 시스템이 작업을 확실히 소화하도록 해야 합니다."