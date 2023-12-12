Zalando의 클라우드 기반 부하 테스트를 지원하는 Akamai

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부하 테스트 솔루션의 구매 필요성 제거
여러분의 옷장을 한번 살펴보세요. 유럽에 거주하고 있다면 유럽에서 가장 유명한 온라인 패션 및 라이프스타일 플랫폼 중 하나인 Zalando의 옷이나 신발이 있을지도 모릅니다. 사이버 위크 주간에 특별 가격으로 득템한 티셔츠, 재킷, 스니커즈가 있을 수도 있습니다.
소비자는 쇼핑 기간의 할인 행사가 더없이 즐겁지만, Zalando의 사이트 안정성 엔지니어링(SRE) 책임자인 하인리히 하트만(Heinrich Hartmann)에게는 매우 중대한 책임이 따릅니다. 그의 팀은 Zalando의 IT 시스템이 피크 타임에 대비해 올바르게 테스트되고 준비되었는지 확인하는 일을 담당합니다.
Zalando의 IT 인프라가 복잡해지면서 문제는 더욱 심각해졌습니다. Zalando는 25개국 5천만 활성 고객의 요구를 충족하기 위해 200개의 쿠버네티스 클러스터에서 5000개의 비즈니스 애플리케이션을 실행하고 있습니다. 하트만은 이렇게 말합니다. "사이버 위크를 준비하는 일은 4개월 동안 전사적으로 진행되는 프로젝트로, 수백 명의 엔지니어가 사이트에 고객이 집중되는 기간에 평상시보다 최대 10배 높은 부하 스파이크를 견딜 수 있도록 인프라를 준비합니다."
쇼핑할 때 중요한 것은 웹사이트 성능뿐만이 아닙니다. Zalando 플랫폼에서 하나의 요청이 발생할 때마다 회사의 전체 시스템에 수천 건의 호출이 트리거될 수 있습니다. 하트만은 이렇게 말합니다. "단순히 웹페이지 지연 시간이나 가용성의 문제가 아닙니다. 가격 업데이트 애플리케이션에서 다운스트림 물류 및 이행에 이르기까지 이벤트로 가동되는 모든 시스템이 작업을 확실히 소화하도록 해야 합니다."
클라우드를 기반으로 사이트 안정성 강화
Zalando는 과거에 오픈 소스 툴을 기반으로 사내 테스트 환경을 운영했습니다. 그러나 이러한 툴은 특히 수천 개의 데이터 세트와 테스트 고객을 대상으로 사례를 평가할 때 적합하지 않은 것으로 판명되었습니다. 하트만은 이렇게 말합니다. "과거에는 부하 테스트에 많은 노력과 리소스를 투자했습니다. 하지만 실제 비즈니스의 규모에 맞게 실용적이고 확장 가능한 테스트를 지원할 새로운 솔루션을 찾을 때가 왔습니다."
Zalando는 회사를 지원하는 Akamai 담당자로부터 클라우드 컴퓨팅의 강력한 기능을 사용해 대규모 소비자 대면 웹 및 모바일 애플리케이션을 검증하는 실시간 부하 테스트 툴인 CloudTest를 추천 받았습니다. Zalando SRE 팀은 제품 평가를 성공적으로 마친 후 Akamai Performance Engineer와 함께 CloudTest를 온디맨드 서비스로 배포했습니다.
Zalando의 사이트 안정성 부문 수석 엔지니어인 토르비욘 구르다(Thorbjörn Gruda)는 이렇게 말합니다. "Akamai를 통해 수십만 명의 가상 사용자를 대상으로 몇 분 안에 부하 테스트를 배포하고 빠른 시간 안에 탐지되는 소프트웨어 병목 현상을 최소화할 수 있습니다. 이를 실시간 애널리틱스와 결합한 결과, 사이버 주간을 안심하고 준비할 수 있었습니다."
CloudTest는 고객 성장, 특히 코로나19 봉쇄 기간에 디지털 커머스로 전환하는 과정에서도 확장 역량을 입증했습니다. "Akamai와 처음 작업을 시작할 때, 사이버 위크에 대비해 초당 수십만 건의 요청(RPS)으로 스토어 시스템을 테스트했습니다. 이 수치는 이제 평소 비즈니스 수준과 같으며, 향후 테스트는 이 수치보다 두세 배 더 높은 수준으로 증가할 것이라 예상합니다."라고 구르다는 덧붙였습니다.
SRE 팀은 모든 업계에서 수백 명의 고객에게 서비스를 제공하는 4개의 CloudTest 운영 센터를 포함한 글로벌 CloudTest 환경의 규모에도 깊은 인상을 받았습니다.
수익성 있는 미래 전망
CloudTest에 대한 확신을 얻은 Zalando는 최근 사내 라이선스에도 투자했습니다. 하트만은 이렇게 말합니다. "CloudTest는 이제 대다수의 엔지니어링 팀이 일년 내내 사용할 수 있는 임베디드 솔루션이 되었습니다."
Akamai Professional Services는 이러한 전환에서 핵심적인 역할을 담당했습니다. 하트만은 이렇게 덧붙였습니다. "중단을 최소화하면서 자체적으로 CloudTest를 실행할 수 있도록 Akamai 워크샵에 참여했습니다. 엔지니어들은 이 교육을 통해 툴을 익힐 수 있었습니다. CloudTest를 기업의 다른 곳에서 사용하고 싶을 때마다 Akamai 세션으로 지원받을 수 있습니다."
하트만은 기술 관련 문의에 대한 Akamai 팀의 빠른 대응에도 크게 감동했습니다. "Akamai 담당자가 곧바로 엔지니어 팀을 꾸리면 전화 한 통으로 즉시 조언을 받을 수 있습니다. 회사 직원들의 숙련도가 오를 뿐 아니라, 매우 복잡한 테스트 시나리오인 만큼 필요할 때 언제나 Akamai의 도움을 받을 수 있어 안심이 됩니다."
CloudTest의 장점은 다양한 시나리오와 테스트 일정에 맞춰 빠르게 조정할 수 있다는 점입니다. 구르다는 이렇게 말합니다. "CloudTest의 뛰어난 기능 덕분에 더 큰 규모의 부하 테스트를 실행할 수 있습니다. 쇼핑객이 새로운 기술과 다양한 라이프스타일에 적응함에 따라, 차세대 온라인 고객의 요구에 부합하도록 혁신을 거듭하는 Zalando 비즈니스를 더욱 광범위하게 지원할 수 있습니다."
Zalando 소개
Zalando는 유럽 최고의 패션 및 라이프스타일 온라인 플랫폼입니다. 2008년 베를린에서 설립된 이래 25개 시장, 5천만 이상의 고객에게 의류, 신발, 액세서리, 미용 제품을 공급하고 있습니다. 글로벌 기업으로서 세계적으로 유명한 브랜드에서 지역별 브랜드에 이르는 다양한 영역을 포괄하며 영감과 혁신, 상호 작용을 위한 원스톱 패션 플랫폼을 운영합니다. Zalando는 유럽에서 가장 패셔너블한 기술 회사로서 고객과 파트너, 그리고 Zalando의 스토리를 만들어 가는 소중한 모든 이들을 위해 패션의 모든 여정을 뒷받침할 디지털 솔루션을 찾고 있습니다. Zalando의 비전은 패션을 출발점으로 삼아 사람과 지구에 긍정적인 영향을 미치는 지속 가능한 플랫폼이 되는 것입니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.