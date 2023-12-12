Akamai aiuta Zalando con i test di carico basati su cloud

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Non c'è bisogno di acquistare una soluzione per i test di carico
Guarda un attimo nel tuo armadio. Se abiti in Europa, probabilmente avrai già ordinato abiti o scarpe su Zalando, una delle piattaforme di moda e lifestyle più conosciute del continente. Guarda le T-shirt, le giacche e le sneaker: probabilmente, troverai qualcosa che ti sei accaparrato a prezzi scontati durante la Cyber Week.
Anche se scovare un affare può risultare entusiasmante per i consumatori, la cosa è seria per Heinrich Hartmann, responsabile del reparto Site Reliability Engineering (SRE) di Zalando. Il suo team deve garantire che i sistemi IT di Zalando vengano sottoposti correttamente ai test necessari e che sia pronti ad affrontare i periodi di picco.
La sfida è ancora maggiore se si considera la complessità dell'infrastruttura IT di Zalando. Per soddisfare le esigenze di 50 milioni di clienti attivi in 25 paesi, Zalando gestisce 5.000 applicazioni aziendali in 200 cluster Kubernetes. Hartmann afferma: "Prepararsi per la Cyber Week è un progetto che coinvolge tutta l'azienda per quattro mesi, in cui centinaia di tecnici predispongono la nostra infrastruttura per gestire i picchi di carico che possono risultare 10 volte più elevati del solito quando i clienti si riversano sul sito".
Ma lo shopping non si ferma alle performance del sito web. Ogni richiesta effettuata sulla piattaforma di Zalando può attivare migliaia di chiamate ai sistemi dell'azienda. "Non si tratta solo di latenza delle pagine web o di problemi di disponibilità", afferma Hartmann. "Dobbiamo garantire che tutti i nostri sistemi basati sugli eventi siano all'altezza del compito, dalle applicazioni di aggiornamento dei prezzi alla logistica fino ai servizi".
L'affidabilità del sito potenziata dal cloud
In passato, Zalando ha operato in un ambiente di test in-house basato su strumenti open source. Tuttavia, questo metodo si è rivelato difficoltoso, specialmente durante la valutazione di casi basati su migliaia di dataset e test dei clienti. "Abbiamo investito molto tempo e risorse nei test di carico in passato", afferma Hartmann. "Era tempo di cercare un'altra soluzione in grado di rendere i test pratici e scalabili per un'azienda delle nostre dimensioni".
Zalando aveva già utili contatti in Akamai che hanno consigliato CloudTest, uno strumento per i test di carico in tempo reale, che utilizza la potenza del cloud computing per provare le applicazioni mobili e web rivolte ai clienti su larga scala. Dopo una versione di prova riuscita, CloudTest è stato implementato come servizio on-demand con un Akamai Performance Engineer integrato nel team SRE di Zalando.
Thorbjörn Gruda, Senior Principal Site Reliability Engineer di Zalando, afferma. "Con Akamai, è possibile distribuire un test di carico utilizzando centinaia di migliaia di utenti virtuali in pochi minuti e identificare rapidamente il più piccolo problema legato al software. Combinata con funzionalità di analisi in tempo reale, la soluzione offre al nostro team la massima tranquillità per la gestione del Cyber Week".
CloudTest ha anche dimostrato la sua capacità di scalare in linea con l'espansione del cliente, specialmente nel passaggio al commercio digitale in seguito ai periodi di lockdown del COVID-19. "Quando abbiamo iniziato per la prima volta con Akamai, abbiamo sottoposto ai test di carico il sistema di acquisto con poche centinaia di migliaia di richieste al secondo (RPS) per la Cyber Week. Questi valori sono ora normali e prevediamo di sottoporre il sistema allo stesso carico altre due o forse tre volte in futuro", afferma Gruda.
Il team SRE è rimasto favorevolmente colpito, inoltre, dalla portata dell'ambiente CloudTest globale, che include quattro centri operativi per la gestione di centinaia di clienti che operano in tutti i settori verticali.
La massima tranquillità per un futuro redditizio
Zalando pone talmente tanta fiducia in CloudTest che recentemente ha acquistato una licenza in-house. Hartmann afferma: "CloudTest è ora una soluzione integrata nell'azienda che può essere usata tutto l'anno dalla maggior parte dei nostri team di tecnici".
Il team Akamai Professional Services ha svolto un ruolo centrale nella transizione. "Abbiamo partecipato a vari workshop per poter implementare CloudTest senza alcuna interruzione", afferma Hartmann. "La formazione ha aiutato i tecnici a familiarizzare con lo strumento. Ogni volta che desiderano usare CloudTest altrove nell'azienda, possiamo indirizzarli a seguire le sessioni di Akamai".
Hartmann è rimasto colpito anche dalla velocità con cui il team Akamai risponde alle domande tecniche. "I nostri contatti in Akamai mettono insieme un team di tecnici nel momento in cui viene effettuata la richiesta e possiamo chiamarli rapidamente per sentire i loro consigli. I nostri dipendenti sono sempre più efficienti, ma poiché si tratta di casi di test molto complessi, è bene sapere che abbiamo il supporto di Akamai ogni volta che ci serve".
La bellezza di CloudTest consiste nella sua capacità di adattarsi rapidamente a diversi scenari e tempistiche di test. Gruda afferma: "CloudTest ci consente di effettuare test di carico su una scala più vasta grazie alle sue funzioni straordinarie. Mentre gli acquirenti si adattano alle nuove opzioni di lifestyle e tecnologie disponibili, possiamo supportare la maggiore attività aziendale di Zalando nel suo processo di innovazione volto a soddisfare le esigenze della nuova generazione di clienti online".
Informazioni su Zalando
Zalando è un'importante piattaforma di moda e lifestyle online. Fondata a Berlino nel 2008, propone articoli di moda ad oltre 50 milioni di clienti attivi in 25 mercato, che includono abbigliamento, scarpe, accessori e prodotti di bellezza. L'assortimento dei brand internazionali varia dai nomi più famosi a livello globale fino ai marchi locali. La nostra piattaforma è una destinazione one-stop per trovare ispirazione, innovazione e interazione nel settore della moda. Zalando, l'azienda tecnologica più importante del settore, si impegna nell'intento di trovare le soluzioni digitali adatte per ogni aspetto delle experience di shopping offerte: per i suoi clienti e partner, nonché per tutte le persone che svolgono un ruolo prezioso nella storia dell'azienda. La visione dell'azienda è quella di essere il punto di partenza nel settore della moda e offrire una piattaforma sostenibile con un impatto totalmente positivo sulle persone e sul pianeta.
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