Akamai aiuta Zalando con i test di carico basati su cloud

In passato, Zalando ha operato in un ambiente di test in-house basato su strumenti open source. Tuttavia, questo metodo si è rivelato difficoltoso, specialmente durante la valutazione di casi basati su migliaia di dataset e test dei clienti. "Abbiamo investito molto tempo e risorse nei test di carico in passato", afferma Hartmann. "Era tempo di cercare un'altra soluzione in grado di rendere i test pratici e scalabili per un'azienda delle nostre dimensioni".

Zalando aveva già utili contatti in Akamai che hanno consigliato CloudTest, uno strumento per i test di carico in tempo reale, che utilizza la potenza del cloud computing per provare le applicazioni mobili e web rivolte ai clienti su larga scala. Dopo una versione di prova riuscita, CloudTest è stato implementato come servizio on-demand con un Akamai Performance Engineer integrato nel team SRE di Zalando.

Thorbjörn Gruda, Senior Principal Site Reliability Engineer di Zalando, afferma. "Con Akamai, è possibile distribuire un test di carico utilizzando centinaia di migliaia di utenti virtuali in pochi minuti e identificare rapidamente il più piccolo problema legato al software. Combinata con funzionalità di analisi in tempo reale, la soluzione offre al nostro team la massima tranquillità per la gestione del Cyber Week".

CloudTest ha anche dimostrato la sua capacità di scalare in linea con l'espansione del cliente, specialmente nel passaggio al commercio digitale in seguito ai periodi di lockdown del COVID-19. "Quando abbiamo iniziato per la prima volta con Akamai, abbiamo sottoposto ai test di carico il sistema di acquisto con poche centinaia di migliaia di richieste al secondo (RPS) per la Cyber Week. Questi valori sono ora normali e prevediamo di sottoporre il sistema allo stesso carico altre due o forse tre volte in futuro", afferma Gruda.

Il team SRE è rimasto favorevolmente colpito, inoltre, dalla portata dell'ambiente CloudTest globale, che include quattro centri operativi per la gestione di centinaia di clienti che operano in tutti i settori verticali.