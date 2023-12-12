Akamai ayuda a Zalando con pruebas de carga basadas en la nube

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No ha sido necesario comparar con otras soluciones de prueba de carga
Eche un rápido vistazo a su armario. Si vive en Europa, es muy probable que haya realizado algún pedido de ropa o zapatos a Zalando, una de las plataformas online de moda y estilo de vida más conocidas del continente. Si busca entre las camisetas, las chaquetas y las zapatillas, es probable que encuentre una ganga que haya conseguido durante la Cyber Week.
Aunque conseguir una ganga durante el periodo festivo puede ser emocionante para los consumidores, se trata de un asunto serio para Heinrich Hartmann, director de ingeniería de fiabilidad del sitio (SRE) en Zalando. Su equipo es responsable de asegurarse de que los sistemas de TI de Zalando se prueben correctamente y estén preparados para las épocas de mayor actividad.
El desafío es aún mayor dada la complejidad de la infraestructura de TI de Zalando. Para satisfacer las necesidades de 50 millones de clientes activos en 25 países, Zalando ejecuta 5000 aplicaciones empresariales en 200 clústeres de Kubernetes. Hartmann afirma que "Prepararse para la Cyber Week es un proyecto de cuatro meses que abarca toda la empresa en el que cientos de ingenieros preparan nuestra infraestructura para picos de carga que pueden ser hasta 10 veces superiores a lo habitual cuando los clientes acuden en masa al sitio".
Sin embargo, las compras van más allá del rendimiento del sitio web. Cada solicitud a la plataforma de Zalando puede activar miles de llamadas a sistemas de toda la empresa. "No se trata solo de un desafío de latencia o disponibilidad de página web", afirma Hartmann. "Debemos asegurarnos de que todos nuestros sistemas basados en eventos estén a la altura de la tarea, desde las aplicaciones de actualización de precios hasta la logística y la culminación posteriores".
La fiabilidad del sitio aumenta gracias a la nube
Anteriormente, Zalando operaba un entorno de prueba interno basado en herramientas de código abierto. Sin embargo, resultó ser todo un desafío, especialmente a la hora de evaluar casos basados en miles de conjuntos de datos y clientes de prueba. "En el pasado invertimos mucho esfuerzo y recursos en pruebas de carga", afirma Hartmann. "Era el momento de buscar otra solución que permitiera que las pruebas fueran prácticas y escalables para una empresa de nuestro tamaño".
Zalando ya tenía contactos provechosos en Akamai que recomendaron CloudTest, una herramienta de prueba de carga en tiempo real que utiliza la potencia del cloud computing para probar aplicaciones web y móviles orientadas al consumidor a escala. Después de una prueba exitosa, CloudTest se implementó como servicio bajo demanda con un ingeniero de rendimiento de Akamai integrado en el equipo de SRE de Zalando.
Thorbjörn Gruda, ingeniero jefe de fiabilidad del sitio de Zalando, afirma: "Con Akamai se puede implementar una prueba de carga con cientos de miles de usuarios virtuales en cuestión de minutos e identificar rápidamente el más leve cuello de botella en el software. Combinado con análisis en tiempo real, proporciona a nuestro equipo una enorme tranquilidad en el periodo previo a la Cyber Week".
CloudTest también ha demostrado su capacidad de escala en consonancia con el crecimiento de clientes, especialmente durante el cambio al comercio digital a raíz de los confinamientos por la COVID-19. "Cuando empezamos con Akamai, realizábamos pruebas de carga del sistema de compra con unos cientos de miles de solicitudes por segundo (RPS) para la Cyber Week. Esta cifra es ahora el volumen de negocio habitual y esperamos probar dos o incluso tres veces esta cantidad en el futuro", afirma Gruda.
El equipo de SRE también quedó impresionado por el alcance del entorno global de CloudTest, que incluye cuatro centros de operaciones de CloudTest que dan servicio a cientos de clientes de todos los sectores de la industria.
Tranquilidad para un futuro rentable
Zalando confía tanto en CloudTest que ha invertido recientemente en una licencia interna. Hartmann afirma que "CloudTest es ahora una solución integrada que la mayoría de nuestros equipos de ingeniería puede utilizar durante todo el año".
Los servicios profesionales de Akamai desempeñaron un papel fundamental en la transición. "Nos incorporamos a sus talleres para asegurarnos de que podíamos asumir CloudTest por nuestra cuenta con una interrupción mínima", afirma Hartmann. "Esta formación ayudó a los ingenieros a familiarizarse con la herramienta. Cada vez que nos indican que desean utilizar CloudTest de algún otro modo en la empresa, podemos remitirlos a las sesiones de Akamai".
Hartmann también está impresionado por la velocidad con la que el equipo de Akamai responde a las consultas técnicas. "Nuestros contactos en Akamai reúnen a un equipo de ingenieros sobre la marcha, lo que nos permite unirnos a una llamada para pedirles asesoramiento. Aunque nuestro personal es cada vez más competente, estos escenarios de prueba son muy complejos, por lo que es bueno saber que Akamai nos respaldará siempre que lo necesitemos".
Lo mejor de CloudTest es que se puede adaptar rápidamente a diferentes escenarios y plazos de pruebas. Gruda afirma: "CloudTest nos permite realizar pruebas de carga a mayor escala gracias a su excelente conjunto de funciones. A medida que los compradores se adaptan a las nuevas tecnologías y opciones de estilo de vida, podemos respaldar el aumento del negocio de Zalando mientras innova para satisfacer las necesidades de la próxima generación de clientes online".
Acerca de Zalando
Zalando es una plataforma online de moda y estilo de vida líder en Europa. Fundada en Berlín en 2008, llevamos la moda de la cabeza a los pies a más de 50 millones de clientes activos en 25 mercados, ofreciendo ropa, calzado, accesorios y productos de belleza. El surtido de marcas internacionales abarca desde nombres famosos a marcas locales. Nuestra plataforma es un destino de moda integral de inspiración, innovación e interacción. Como empresa tecnológica de moda más moderna de Europa, nos esforzamos por encontrar soluciones digitales para cada aspecto de la experiencia en moda: para nuestros clientes, partners y todos los valiosos protagonistas de la historia de Zalando. Nuestra visión es ser el punto de partida de la moda y una plataforma sostenible con un impacto neto positivo en las personas y el planeta.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia contra ciberamenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales en cualquier lugar. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.