Akamai ayuda a Zalando con pruebas de carga basadas en la nube

Eche un rápido vistazo a su armario. Si vive en Europa, es muy probable que haya realizado algún pedido de ropa o zapatos a Zalando, una de las plataformas online de moda y estilo de vida más conocidas del continente. Si busca entre las camisetas, las chaquetas y las zapatillas, es probable que encuentre una ganga que haya conseguido durante la Cyber Week.

Aunque conseguir una ganga durante el periodo festivo puede ser emocionante para los consumidores, se trata de un asunto serio para Heinrich Hartmann, director de ingeniería de fiabilidad del sitio (SRE) en Zalando. Su equipo es responsable de asegurarse de que los sistemas de TI de Zalando se prueben correctamente y estén preparados para las épocas de mayor actividad.

El desafío es aún mayor dada la complejidad de la infraestructura de TI de Zalando. Para satisfacer las necesidades de 50 millones de clientes activos en 25 países, Zalando ejecuta 5000 aplicaciones empresariales en 200 clústeres de Kubernetes. Hartmann afirma que "Prepararse para la Cyber Week es un proyecto de cuatro meses que abarca toda la empresa en el que cientos de ingenieros preparan nuestra infraestructura para picos de carga que pueden ser hasta 10 veces superiores a lo habitual cuando los clientes acuden en masa al sitio".

Sin embargo, las compras van más allá del rendimiento del sitio web. Cada solicitud a la plataforma de Zalando puede activar miles de llamadas a sistemas de toda la empresa. "No se trata solo de un desafío de latencia o disponibilidad de página web", afirma Hartmann. "Debemos asegurarnos de que todos nuestros sistemas basados en eventos estén a la altura de la tarea, desde las aplicaciones de actualización de precios hasta la logística y la culminación posteriores".