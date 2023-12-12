Akamai aide Zalando à réaliser des tests de charge basés sur le cloud

Jetez un coup d'œil à votre garde-robe. Si vous vivez en Europe, il y a de fortes chances pour que vous ayez commandé des vêtements ou des chaussures chez Zalando, l'une des plateformes de mode en ligne les plus connues du continent. Regardez parmi vos tee-shirts, vestes et baskets, et vous trouverez probablement une bonne affaire que vous avez réalisée pendant la Cyber Week.

Si cette période de l'année est intéressante pour les consommateurs en quête de bonnes affaires, pour Heinrich Hartmann, responsable de l'ingénierie de la fiabilité de site (SRE) chez Zalando, c'est un moment intense. Son équipe est chargée de s'assurer que les systèmes informatiques de Zalando sont correctement testés et prêts pour les périodes de pointe.

Le défi est encore plus grand compte tenu de la complexité de l'infrastructure informatique de Zalando. Pour répondre aux besoins de 50 millions de clients actifs dans 25 pays, Zalando gère 5 000 applications métiers dans 200 clusters Kubernetes. Hartmann déclare : « À l'échelle de l'entreprise, il faut quatre mois de préparation avant la Cyber Week. Des centaines d'ingénieurs préparent notre infrastructure à des pics de charge qui peuvent être jusqu'à dix fois plus élevés que d'habitude lorsque les clients affluent sur le site. »

Mais le shopping ne se limite pas à la simple performance du site Web. Chaque demande à la plateforme Zalando peut déclencher des milliers d'appels vers les systèmes de l'entreprise. « Il ne s'agit pas seulement d'un problème de latence ou de disponibilité des pages Web », explique Hartmann. « Nous devons nous assurer que tous nos systèmes événementiels sont à la hauteur de la tâche, des applications de mise à jour des prix à la logistique en aval et à l'exécution des commandes. »