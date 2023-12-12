Akamai aide Zalando à réaliser des tests de charge basés sur le cloud

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Pas besoin de rechercher une solution de test de charge
Jetez un coup d'œil à votre garde-robe. Si vous vivez en Europe, il y a de fortes chances pour que vous ayez commandé des vêtements ou des chaussures chez Zalando, l'une des plateformes de mode en ligne les plus connues du continent. Regardez parmi vos tee-shirts, vestes et baskets, et vous trouverez probablement une bonne affaire que vous avez réalisée pendant la Cyber Week.
Si cette période de l'année est intéressante pour les consommateurs en quête de bonnes affaires, pour Heinrich Hartmann, responsable de l'ingénierie de la fiabilité de site (SRE) chez Zalando, c'est un moment intense. Son équipe est chargée de s'assurer que les systèmes informatiques de Zalando sont correctement testés et prêts pour les périodes de pointe.
Le défi est encore plus grand compte tenu de la complexité de l'infrastructure informatique de Zalando. Pour répondre aux besoins de 50 millions de clients actifs dans 25 pays, Zalando gère 5 000 applications métiers dans 200 clusters Kubernetes. Hartmann déclare : « À l'échelle de l'entreprise, il faut quatre mois de préparation avant la Cyber Week. Des centaines d'ingénieurs préparent notre infrastructure à des pics de charge qui peuvent être jusqu'à dix fois plus élevés que d'habitude lorsque les clients affluent sur le site. »
Mais le shopping ne se limite pas à la simple performance du site Web. Chaque demande à la plateforme Zalando peut déclencher des milliers d'appels vers les systèmes de l'entreprise. « Il ne s'agit pas seulement d'un problème de latence ou de disponibilité des pages Web », explique Hartmann. « Nous devons nous assurer que tous nos systèmes événementiels sont à la hauteur de la tâche, des applications de mise à jour des prix à la logistique en aval et à l'exécution des commandes. »
La fiabilité du site est renforcée par le cloud
Dans le passé, Zalando exploitait un environnement de test interne basé sur des outils open source. Mais cela s'est avéré difficile, en particulier lors de l'évaluation de cas basés sur des milliers de jeux de données et de clients de test. « Nous avons investi beaucoup d'efforts et de ressources dans les tests de charge par le passé », explique Hartmann. « Il était temps de chercher une autre solution capable de rendre les tests pratiques et évolutifs pour une entreprise de notre taille. »
Zalando avait déjà des contacts utiles chez Akamai qui lui ont recommandé CloudTest, un outil de test de charge en temps réel, qui utilise la puissance du Cloud Computing pour éprouver à grande échelle les applications Web et applications pour mobile destinées aux consommateurs. Après un essai réussi, CloudTest a été déployé en tant que service à la demande, avec un ingénieur de performance Akamai intégré à l'équipe SRE de Zalando.
Thorbjörn Gruda, ingénieur principal de la fiabilité des sites chez Zalando, déclare : « avec Akamai, vous pouvez déployer un test de charge employant des centaines de milliers d'utilisateurs virtuels en quelques minutes et identifier rapidement le moindre goulot d'étranglement logiciel. Combiné à des analyses en temps réel, il procure à notre équipe une immense tranquillité d'esprit à l'approche de la Cyber Week. »
CloudTest a également prouvé sa capacité à évoluer en fonction de la croissance de la clientèle, en particulier le passage au commerce digital à la suite des confinements liés à la COVID-19. « Lorsque nous avons commencé avec Akamai, nous testions la charge du système de la boutique avec quelques centaines de milliers de requêtes par seconde (RPS) pour la Cyber Week. Ce chiffre est maintenant habituel, et nous prévoyons de tester deux ou même trois fois cette quantité à l'avenir », explique Thorbjörn Gruda.
L'équipe SRE a également été impressionnée par la portée de son environnement mondial CloudTest, qui comprend quatre centres d'opérations CloudTest desservant des centaines de clients de tous les segments de marché.
Tranquillité d'esprit pour un avenir rentable
Zalando a tellement confiance en CloudTest que l'entreprise a récemment investi dans une licence interne. Hartmann déclare : « CloudTest est désormais une solution embarquée qui peut être utilisée toute l'année par la majorité de nos équipes d'ingénierie. »
Les services professionnels d'Akamai ont joué un rôle central dans cette transition. « Nous les avons rejoints dans des ateliers pour nous assurer que nous pourrions reprendre CloudTest nous-mêmes avec un minimum de perturbations », explique Hartmann. « La formation a aidé les ingénieurs à se familiariser avec l'outil. Chaque fois qu'ils souhaitent utiliser CloudTest ailleurs dans l'entreprise, nous pouvons les orienter vers des sessions Akamai. »
Hartmann est également impressionné par la rapidité avec laquelle l'équipe d'Akamai répond aux questions techniques. « Nos contacts chez Akamai sont capables de monter une équipe d'ingénieurs à tout moment et nous pouvons simplement passer un appel pour obtenir leurs conseils. Nos collaborateurs sont de plus en plus compétents, mais il s'agit de scénarios de test extrêmement complexes, il est donc bon de savoir qu'Akamai est là pour nous soutenir chaque fois que nous en avons besoin. »
Ce qui est beau dans solution CloudTest, c'est qu'elle peut être adaptée rapidement à différents scénarios et délais de test. Gruda déclare : « Grâce à ses fonctionnalités exceptionnelles, CloudTest nous permet de réaliser des tests de charge à plus grande échelle. À mesure que les acheteurs s'adaptent aux nouvelles technologies et aux choix de style de vie, nous pouvons soutenir l'ensemble de l'entreprise Zalando en innovant pour répondre aux besoins de la prochaine génération de clients en ligne. »
À propos de Zalando
Zalando est une plateforme européenne leader de mode en ligne. Fondés à Berlin en 2008, nous proposons de la mode de la tête aux pieds à plus de 50 millions de clients actifs sur 25 marchés, avec des vêtements, des chaussures, des accessoires et des produits de beauté. Notre portefeuille de marques internationales compte des noms de renommée mondiale comme des labels locaux. Notre plateforme est une destination de mode unique pour l'inspiration, l'innovation et l'interaction. En tant que société technologique la plus à la mode d'Europe, nous ne ménageons pas nos efforts pour trouver des solutions digitales pour tous les aspects du parcours de la mode : pour nos clients, nos partenaires et tous les acteurs importants de l'histoire de Zalando. Notre vision consiste à être le point de départ de la mode et une plateforme durable avec un impact net positif pour les gens et la planète.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances optimales à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.