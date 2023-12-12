Akamai unterstützt Zalando bei cloudbasierten Lasttests

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Kein Grund, sich weiter nach der besten Lasttestlösung umzusehen
Werfen Sie einen kurzen Blick in Ihren Kleiderschrank. Wenn Sie in Europa leben, besteht die Chance, dass Sie bereits Kleidung oder Schuhe bei Zalando bestellt haben, einer der bekanntesten Onlineplattformen für Mode und Lifestyle des Kontinents. Wenn Sie etwas in Ihren T-Shirts, Jacken und Sneakern herumwühlen, finden sie sicher auch ein Schnäppchen von der Cyber Week.
Während es für Verbraucher aufregend sein mag, sich ein tolles Angebot zu sichern, ist es für Heinrich Hartmann, Head of Site Reliability Engineering (SRE) bei Zalando, ein ernstes Geschäft. Sein Team ist dafür verantwortlich, dass die IT-Systeme von Zalando ordnungsgemäß getestet werden und für Spitzenzeiten bereit sind.
Angesichts der Komplexität der IT-Infrastruktur von Zalando ist die Herausforderung immens. Um die Anforderungen von 50 Millionen aktiven Kunden in 25 Ländern zu erfüllen, führt Zalando 5.000 Geschäftsanwendungen in 200 Kubernetes-Clustern aus. Hartmann sagt: „Die Vorbereitung auf die Cyber Week ist ein viermonatiges, unternehmensweites Projekt, bei dem Hunderte von Ingenieuren unsere Infrastruktur auf Lastspitzen vorbereiten, die bis zu zehnmal höher sein können als sonst, wenn ganze Scharen an Kunden auf die Website zugreifen.“
Doch beim Shoppen geht es um mehr als nur die Website-Performance. Jede Anfrage an die Zalando-Plattform kann Tausende von Meldungen an Systeme im gesamten Unternehmen auslösen. „Es ist nicht nur eine Herausforderung für die Latenz oder die Verfügbarkeit von Webseiten“, sagt Hartmann. „Wir müssen sicherstellen, dass alle unsere ereignisgesteuerten Systeme dieser Aufgabe gewachsen sind, von Anwendungen zur Preisaktualisierung über die nachgelagerte Logistik bis hin zur Auftragsabwicklung.“
Zuverlässigere Website dank Cloudunterstützung
In der Vergangenheit betrieb Zalando eine interne Testumgebung, die auf Open-Source-Tools basierte. Dies erwies sich jedoch als schwierig, insbesondere bei der Bewertung von Fällen, die auf Tausenden von Datensätzen und Testkunden basierten. „Wir haben in der Vergangenheit viel Mühe und Ressourcen in Lasttests investiert“, sagt Hartmann. „Es war an der Zeit, nach einer anderen Lösung zu suchen, die Tests für ein Unternehmen unserer Größe praktischer und skalierbar machte.“
Zalando hatte bereits produktive Gespräche mit Akamai geführt, in denen CloudTest empfohlen wurde. Das Tool für Lasttests in Echtzeit nutzt Cloud Computing, um Webanwendungen und Apps für Verbraucher schnell und in großem Umfang zu testen. Nach einer erfolgreichen Testphase wurde CloudTest als On-Demand-Service mit einem Akamai Performance Engineer in das SRE-Team von Zalando integriert.
Thorbjörn Gruda, Senior Principal Site Reliability Engineer bei Zalando, sagt: „Mit Akamai können wir in wenigen Minuten einen Lasttest mit Hunderttausenden virtuellen Nutzern durchführen und so selbst den kleinsten Softwareengpass schnell erkennen. In Kombination mit Echtzeitanalysen gibt es unserem Team im Vorfeld der Cyber Week enorme Sicherheit.“
CloudTest hat auch bewiesen, dass es mit dem Kundenwachstum skaliert werden kann, insbesondere während der COVID-19-Lockdowns, als der Handel sich beinahe vollständig in die digitale Welt verlagerte. „Als wir die Zusammenarbeit mit Akamai begannen, haben wir das Shopsystem mit einigen Hunderttausend Anfragen pro Sekunde (RPS) für die Cyber Week getestet. Diese Zahlen erreichen wir inzwischen an einem ganz normalen Tag, und wir gehen davon aus, dass wir in Zukunft zwei- oder sogar dreimal so viel testen werden“, sagt Gruda.
Das SRE‑Team war auch von der Reichweite seiner globalen CloudTest-Umgebung beeindruckt, zu der vier CloudTest Operations Center gehören, die Hunderte von Kunden aus allen Branchen bedienen können.
Sicherheit für eine erfolgreiche Zukunft
Zalando hat so viel Vertrauen in CloudTest, dass es kürzlich in eine interne Lizenz investiert hat. Hartmann sagt: „CloudTest ist jetzt eine integrierte Lösung, die das ganze Jahr über von der Mehrheit unserer Engineering-Teams verwendet werden kann.“
Akamai Professional Services spielten eine zentrale Rolle bei der Umstellung. „Wir haben an Workshops teilgenommen, um sicherzustellen, dass wir CloudTest selbst mit minimaler Unterbrechung übernehmen können“, sagt Hartmann. „Dank der Schulungen konnten unsere Ingenieuren sich mit dem Tool vertraut machen. Jedes Mal, wenn sie CloudTest an einem anderen Ort im Unternehmen nutzen möchten, können wir sie auf das Schulungsmaterial von Akamai verweisen.“
Hartmann ist auch von der Geschwindigkeit beeindruckt, mit der das Akamai-Team auf technische Fragen reagiert. „Unsere Ansprechpartner bei Akamai stellen bei Bedarf sofort ein Team von Ingenieuren zusammen, das wir kontaktieren können, um uns Ratschläge einzuholen. Unsere eigenen Mitarbeiter werden immer sicherer im Umgang mit dem Tool, doch wir arbeiten mit hochkomplexen Testszenarien. Daher ist es gut zu wissen, dass Akamai uns bei Bedarf unterstützt.“
Das Schöne an CloudTest ist, dass es schnell an verschiedene Szenarien und Testzeitpläne angepasst werden kann. Gruda sagt: „Mit seinen großartigen Funktionen ermöglicht CloudTest es uns, Lasttests in größerem Maßstab durchzuführen. Käufer setzen stetig auf neue Technologien und passen sich an neue Lebenssituationen an – und wir sind in der Lage, das gesamte Zalando-Geschäft bei Innovationen unterstützen, um die Anforderungen der nächsten Generation von Online-Kunden zu erfüllen.“
Über Zalando
Zalando ist eine führende europäische Onlineplattform für Mode und Lifestyle. Seit der Gründung im Jahr 2008 in Berlin haben wir über 50 Millionen aktiven Kunden in 25 Ländern Artikel aus den Bereichen Mode, Schuhe, Accessoires und Beauty geliefert. Das Sortiment internationaler Marken reicht von weltberühmten Namen bis hin zu regionalen Labels. Unsere Plattform ist ein zentraler Anlaufpunkt für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Technologieunternehmen arbeiten wir intensiv daran, digitale Lösungen für jeden Aspekt des Modeerlebnisses zu finden: für unsere Kunden, unsere Partner und jeden anderen wertvollen Akteur in der Geschichte von Zalando. Unsere Vision ist es, die primäre Anlaufstelle für Mode zu sein und eine nachhaltige Plattform zu bieten, die sich positiv auf Menschen und den Planeten auswirkt.
Über Akamai
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.