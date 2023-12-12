Akamai unterstützt Zalando bei cloudbasierten Lasttests

Werfen Sie einen kurzen Blick in Ihren Kleiderschrank. Wenn Sie in Europa leben, besteht die Chance, dass Sie bereits Kleidung oder Schuhe bei Zalando bestellt haben, einer der bekanntesten Onlineplattformen für Mode und Lifestyle des Kontinents. Wenn Sie etwas in Ihren T-Shirts, Jacken und Sneakern herumwühlen, finden sie sicher auch ein Schnäppchen von der Cyber Week.

Während es für Verbraucher aufregend sein mag, sich ein tolles Angebot zu sichern, ist es für Heinrich Hartmann, Head of Site Reliability Engineering (SRE) bei Zalando, ein ernstes Geschäft. Sein Team ist dafür verantwortlich, dass die IT-Systeme von Zalando ordnungsgemäß getestet werden und für Spitzenzeiten bereit sind.

Angesichts der Komplexität der IT-Infrastruktur von Zalando ist die Herausforderung immens. Um die Anforderungen von 50 Millionen aktiven Kunden in 25 Ländern zu erfüllen, führt Zalando 5.000 Geschäftsanwendungen in 200 Kubernetes-Clustern aus. Hartmann sagt: „Die Vorbereitung auf die Cyber Week ist ein viermonatiges, unternehmensweites Projekt, bei dem Hunderte von Ingenieuren unsere Infrastruktur auf Lastspitzen vorbereiten, die bis zu zehnmal höher sein können als sonst, wenn ganze Scharen an Kunden auf die Website zugreifen.“

Doch beim Shoppen geht es um mehr als nur die Website-Performance. Jede Anfrage an die Zalando-Plattform kann Tausende von Meldungen an Systeme im gesamten Unternehmen auslösen. „Es ist nicht nur eine Herausforderung für die Latenz oder die Verfügbarkeit von Webseiten“, sagt Hartmann. „Wir müssen sicherstellen, dass alle unsere ereignisgesteuerten Systeme dieser Aufgabe gewachsen sind, von Anwendungen zur Preisaktualisierung über die nachgelagerte Logistik bis hin zur Auftragsabwicklung.“