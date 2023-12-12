Akamai 助力 Zalando 顺利完成由云技术提供支持的负载测试

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无需在负载测试解决方案上货比三家
看一看您的衣柜吧。如果您住在欧洲，那么您很有可能从 Zalando 订购过衣服或鞋子，因为它是欧洲大陆上非常有名的在线时尚和生活方式平台之一。仔细看看您买的各种 T 恤、夹克和运动鞋产品，没准就会发现一款自己在网购周淘到的优惠商品。
虽然抢到节假日优惠商品可能会让消费者激动不已，但对 Zalando 的网站稳定性工程部门主管 Heinrich Hartmann 来说，这无疑是一项严肃又重要的事情。他的团队负责确保 Zalando 的 IT 系统顺利通过测试并为流量高峰期做好准备。
考虑到 Zalando 的 IT 基础架构的复杂性，所面临的挑战更加严峻。为了满足 25 个国家/地区 5000 万活跃客户的需求，Zalando 在 200 个 Kubernetes 集群中运行着 5,000 个业务应用程序。Hartmann 表示：“为网购周做好准备是一个为期 4 个月并涉及公司各个部门的大项目，不仅有数百名工程师参与其中，而且我们的基础架构也需要准备好应对负载激增，因为当客户涌入我们的网站时负载会激增至平时的 10 倍。”
但购物不仅仅是网站性能。对 Zalando 平台的每个请求都会触发对公司系统的数千次调用。Hartmann 说道：“我们所面临的不仅仅是网页延迟或可用性挑战。我们必须确保所有事件驱动系统都能圆满完成任务，包括从价格更新应用程序到下游物流和履单的方方面面。”
网站稳定性获得了由云技术提供支持的大幅提升
过去，Zalando 采用的是基于开源工具的内部测试环境。但事实证明，这极具挑战性，尤其是在评估基于数千个数据集和测试客户的案例时更是如此。Hartmann 表示：“我们过去在负载测试上投入了大量的精力和资源。现在是时候寻找另一款解决方案，一款能够为我们这种规模的企业提供实用、可扩展测试的解决方案。”
Zalando 在 Akamai 的热心联系人推荐了 CloudTest，这是一款实时负载测试工具，它使用云计算的强大功能来大规模验证面向消费者的 Web 和移动应用程序。在体验良好的试用期结束后，该公司将 CloudTest 部署为按需服务，并且 Akamai 向 Zalando SRE 团队派驻了一名性能工程师。
Zalando 的网站稳定性首席高级工程师 Thorbjörn Gruda 表示：“在 Akamai 的帮助下，只需数分钟即可部署使用数十万虚拟用户的负载测试，并且可快速找出最轻微的软件瓶颈问题。与此同时，实时分析则能够让我们的团队无比安心地迎接即将到来的网购周。”
此外，CloudTest 还证明了它能够随客户的增长进行扩展，尤其是能够很好地应对在新冠疫情封控后向数字商务转变的趋势。Gruda 表示：“首次与 Akamai 合作时，我们便针对网购周进行了每秒数十万次请求 (RPS) 的购物系统负载测试。这一数字现在对我们来说已经习以为常，我们期望未来测试的数据量达到该数字的两倍甚至三倍。”
SRE 团队对其全球 CloudTest 环境的覆盖范围同样印象深刻，该环境包含四个 CloudTest 运营中心，为来自各个垂直行业的数百家客户提供服务。
安心无忧，共创丰盈未来
Zalando 对 CloudTest 信心十足，最近投资购买了内部许可。Hartmann 表示：“CloudTest 现在是我们大部分工程团队全年都能使用的一款嵌入式解决方案。”
Akamai 的专业服务在过渡过程中发挥了核心作用。Hartmann 表示：“我们和他们一起参加了研讨会，以确保我们自己能够以尽可能小的服务中断代价接管 CloudTest。""培训使我们的工程师能够熟悉该产品。每次当他们向在公司的其他部门中使用 CloudTest 时，我们都会让他们学习 Akamai 的相关课程。”
Akamai 团队对技术咨询的响应速度也让 Hartmann 记忆犹新。“我们在 Akamai 的联系人能够随时随地召集工程师团队，而且我们可以立即致电获取他们的建议。我们自己的人员技术水平日臻纯熟，但这些是高度复杂的测试场景，因此 Akamai 能够随时随地为我们提供支持让人倍感欣慰。”
CloudTest 的优点在于，它能够快速适应不同的场景和测试时间表。Gruda 表示：“借助 CloudTest，我们可以利用它出色的特征集开展更大规模的负载测试。随着购物者适应新的技术和生活方式选择，我们可以拓展 Zalando 的业务范围，因为它在不断创新，能够满足新一代在线顾客的需求。”
Zalando 简介
Zalando 是欧洲出色的时尚和生活方式在线平台。公司于 2008 年在柏林成立，为 25 个国家/地区超过 5000 万的活跃客户提供全方位时尚产品，包括衣服、鞋类、配饰和美容产品。我们拥有的国际品牌种类繁多，从世界知名品牌到本地品牌应有尽有。我们的平台是专为灵感、创新和互动打造的一站式时尚终点站。作为欧洲最时尚的技术公司，我们致力于寻找能够满足时尚之旅各方面需求的数字解决方案：为共同书写 Zalando 传奇故事的客户、合作伙伴以及每位重要的参与者提供高品质服务。我们的愿景是引领时尚潮流，成为能够为人类和地球带来正能量的可持续平台。
Akamai 简介
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