Akamai 助力 Zalando 顺利完成由云技术提供支持的负载测试

看一看您的衣柜吧。如果您住在欧洲，那么您很有可能从 Zalando 订购过衣服或鞋子，因为它是欧洲大陆上非常有名的在线时尚和生活方式平台之一。仔细看看您买的各种 T 恤、夹克和运动鞋产品，没准就会发现一款自己在网购周淘到的优惠商品。

虽然抢到节假日优惠商品可能会让消费者激动不已，但对 Zalando 的网站稳定性工程部门主管 Heinrich Hartmann 来说，这无疑是一项严肃又重要的事情。他的团队负责确保 Zalando 的 IT 系统顺利通过测试并为流量高峰期做好准备。

考虑到 Zalando 的 IT 基础架构的复杂性，所面临的挑战更加严峻。为了满足 25 个国家/地区 5000 万活跃客户的需求，Zalando 在 200 个 Kubernetes 集群中运行着 5,000 个业务应用程序。Hartmann 表示：“为网购周做好准备是一个为期 4 个月并涉及公司各个部门的大项目，不仅有数百名工程师参与其中，而且我们的基础架构也需要准备好应对负载激增，因为当客户涌入我们的网站时负载会激增至平时的 10 倍。”

但购物不仅仅是网站性能。对 Zalando 平台的每个请求都会触发对公司系统的数千次调用。Hartmann 说道：“我们所面临的不仅仅是网页延迟或可用性挑战。我们必须确保所有事件驱动系统都能圆满完成任务，包括从价格更新应用程序到下游物流和履单的方方面面。”