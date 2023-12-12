Akamai ajuda Zalando com testes de carga com base na nuvem

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Não há necessidade de procurar uma solução de teste de carga
Dê uma olhada rápida no seu guarda-roupa. Se você mora na Europa, há uma boa chance de que você tenha comprado roupa ou sapatos da Zalando, uma das mais conhecidas plataformas de moda e estilo de vida online do continente. Procure entre as camisetas, casacos e tênis, e você provavelmente encontrará uma pechincha que você pegou durante a Cyber Week.
Embora conseguir uma pechincha de fim de ano possa ser emocionante para os consumidores, é um negócio sério para Heinrich Hartmann, chefe de engenharia de confiabilidade de websites (SRE) na Zalando. Sua equipe é responsável por garantir que os sistemas de TI da Zalando sejam adequadamente testados e estejam prontos para os horários de pico.
O desafio é ainda maior dada a complexidade da infraestrutura de TI da Zalando. Para atender às necessidades de 50 milhões de clientes ativos em 25 países, a Zalando executa 5.000 aplicações de negócios em 200 clusters Kubernetes. Hartmann diz: "A preparação para a Cyber Week é um projeto de quatro meses para toda a empresa, com centenas de engenheiros preparando nossa infraestrutura para picos de carga que podem ser até 10 vezes mais altos do que o habitual, à medida que os clientes acessam o website em massa".
Mas há mais no que diz respeito às compras do que apenas o desempenho do website. Cada solicitação para a plataforma Zalando pode acionar milhares de chamadas para sistemas em toda a empresa. "Não se trata apenas de um desafio de latência ou de disponibilidade de páginas da web", diz Hartmann. "Temos de garantir que todos os nossos sistemas orientados por eventos estejam à altura da tarefa, desde aplicações de atualização de preços até logística e atendimento posterior."
A confiabilidade do website tem um impulso potencializado pela nuvem
No passado, a Zalando operava um ambiente de testes interno baseado em ferramentas de código aberto. Mas isso se mostrou desafiador, especialmente ao avaliar casos com base em milhares de conjuntos de dados e clientes de teste. "Investimos muito esforço e recursos em testes de carga no passado", diz Hartmann. "Era a hora de procurar outra solução que tornasse os testes práticos e escaláveis para uma empresa do nosso tamanho."
A Zalando já tinha contatos úteis na Akamai que recomendaram o CloudTest, uma ferramenta de teste de carga em tempo real, que usa o poder da computação em nuvem para comprovar aplicações móveis e da web voltadas para o consumidor em escala. Após uma avaliação bem-sucedida, o CloudTest foi implantado como um serviço sob demanda, com um engenheiro de desempenho da Akamai incorporado à equipe de SRE da Zalando.
Thorbjörn Gruda, engenheiro principal sênior de confiabilidade de websites da Zalando, diz: "Com a Akamai, você pode implantar um teste de carga usando centenas de milhares de usuários virtuais em minutos e identificar rapidamente até o menor gargalo de software. Combinado com análises em tempo real, proporciona à nossa equipe uma enorme tranquilidade na preparação para a Cyber Week".
O CloudTest também comprovou sua capacidade de escalar de acordo com o crescimento dos clientes, especialmente a transição para o comércio digital após os lockdowns da COVID-19. "Quando começamos pela primeira vez com a Akamai, testamos o sistema de compras com algumas centenas de milhares de solicitações por segundo (RPS) para a Cyber Week. Esse número é agora habitual, e esperamos testar duas ou até três vezes essa quantidade no futuro", diz Gruda.
A equipe de SRE também ficou impressionada com o alcance do seu ambiente global do CloudTest, que inclui quatro centros de operações do CloudTest que atendem a centenas de clientes de todos os setores da indústria.
Tranquilidade para um futuro lucrativo
A Zalando tem tanta confiança no CloudTest que investiu recentemente em uma licença interna. Hartmann afirma: "O CloudTest é agora uma solução integrada que pode ser usada durante todo o ano pela maioria de nossas equipes de engenharia."
Os serviços profissionais da Akamai desempenharam um papel central na transição. "Participamos de oficinas com eles para garantir que pudéssemos assumir o CloudTest com o mínimo de interrupção", diz Hartmann. "O treinamento ajudou os engenheiros a se familiarizar com a ferramenta. Sempre que eles querem usar o CloudTest em outros lugares da empresa, podemos direcioná-los para as sessões da Akamai."
Hartmann também está impressionado com a velocidade com a qual a equipe da Akamai responde a consultas técnicas. "Nossos contatos na Akamai reúnem uma equipe de engenheiros imediatamente conforme solicitado, e podemos fazer uma chamada para obter orientação. Nossa própria equipe está cada vez mais eficiente, mas trata-se de cenários de testes altamente complexos, por isso é bom saber que podemos contar com a Akamai sempre que precisarmos."
A vantagem do CloudTest é que ele pode ser adaptado rapidamente a diferentes cenários e cronogramas de testes. Gruda afirma: "O CloudTest nos permite fazer testes de carga em uma escala maior devido ao seu excelente conjunto de recursos. Com a adaptação dos compradores a novas tecnologias e opções de estilo de vida, podemos oferecer suporte aos negócios mais amplos da Zalando à medida que a empresa inova para atender às necessidades da última geração de clientes online".
Sobre a Zalando
A Zalando é uma plataforma online europeia líder de moda e estilo de vida. Fundada em Berlim em 2008, trazemos moda dos pés à cabeça para mais de 50 milhões de clientes ativos em 25 mercados, oferecendo roupas, calçados, acessórios e produtos de beleza. A gama de marcas internacionais varia de nomes mundialmente famosos a comércios locais. Nossa plataforma é um destino completo para inspiração, inovação e interação no mundo da moda. Como a empresa tecnológica mais moderna da Europa, trabalhamos arduamente para encontrar soluções digitais para todos os aspectos da trajetória da moda: para os nossos clientes, parceiros e cada indivíduo de valor na história da Zalando. Nossa visão é ser o ponto de partida para a moda e oferecer uma plataforma sustentável com um impacto líquido positivo para as pessoas e o planeta.
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