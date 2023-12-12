Akamai ajuda Zalando com testes de carga com base na nuvem

Dê uma olhada rápida no seu guarda-roupa. Se você mora na Europa, há uma boa chance de que você tenha comprado roupa ou sapatos da Zalando, uma das mais conhecidas plataformas de moda e estilo de vida online do continente. Procure entre as camisetas, casacos e tênis, e você provavelmente encontrará uma pechincha que você pegou durante a Cyber Week.

Embora conseguir uma pechincha de fim de ano possa ser emocionante para os consumidores, é um negócio sério para Heinrich Hartmann, chefe de engenharia de confiabilidade de websites (SRE) na Zalando. Sua equipe é responsável por garantir que os sistemas de TI da Zalando sejam adequadamente testados e estejam prontos para os horários de pico.

O desafio é ainda maior dada a complexidade da infraestrutura de TI da Zalando. Para atender às necessidades de 50 milhões de clientes ativos em 25 países, a Zalando executa 5.000 aplicações de negócios em 200 clusters Kubernetes. Hartmann diz: "A preparação para a Cyber Week é um projeto de quatro meses para toda a empresa, com centenas de engenheiros preparando nossa infraestrutura para picos de carga que podem ser até 10 vezes mais altos do que o habitual, à medida que os clientes acessam o website em massa".

Mas há mais no que diz respeito às compras do que apenas o desempenho do website. Cada solicitação para a plataforma Zalando pode acionar milhares de chamadas para sistemas em toda a empresa. "Não se trata apenas de um desafio de latência ou de disponibilidade de páginas da web", diz Hartmann. "Temos de garantir que todos os nossos sistemas orientados por eventos estejam à altura da tarefa, desde aplicações de atualização de preços até logística e atendimento posterior."