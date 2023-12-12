Akamai、クラウドベースの負荷テストでZalandoを支援

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負荷テストソリューションを探し回る必要がない
ご自身のクローゼットを見てみてください。ヨーロッパにお住まいの方なら、ヨーロッパで最も有名なファッションとライフスタイルのオンラインプラットフォームの1つであるZalandから、服や靴を購入したことがあるはずです。Tシャツ、ジャケット、スニーカーをあされば、サイバーウィーク中に手に入れたセール品が見つかるでしょう。
ホリデーシーズンのセール品の販売は、消費者にとってはワクワクすることかもしれませんが、ZalandoのHead of Site Reliability Engineering（SRE）であるHeinrich Hartmann氏にとっては重要な商機です。彼のチームは、ZalandoのITシステムが適切にテストされ、ピーク時に対応できるようにする責任を担っています。
ZalandoのITインフラは複雑であるため、この課題はより一層困難なものとなっています。Zalandoは、25か国で5,000万人のアクティブカスタマーのニーズに応えるため、200のKubernetesクラスターで5,000のビジネスアプリケーションを実行しています。Hartmann氏は次のように述べています。「サイバーウィークへの準備は、4か月間におよぶ全社的なプロジェクトです。お客様がサイトに殺到したときに負荷が最大で通常時の10倍に急増する可能性があるため、何百人ものエンジニアがインフラの準備を整えます」
しかし、ショッピングに関わるのはWebサイトのパフォーマンスだけではありません。Zalandoプラットフォームへの各リクエストが、会社全体で数千ものシステムへのコールをトリガーする可能性があります。Hartmann氏は次のように述べています。「Webページのレイテンシーや可用性面の課題だけではありません。すべてのイベント駆動型システムが、価格更新の適用、下流のロジスティクス、フルフィルメントなどのタスクを実行できるようにする必要があります」
クラウドを活用してサイトの信頼性を強化
これまで、Zalandoはオープン・ソース・ツールをベースとした自社開発のテスト環境を運用していました。しかし、特に数千のデータセットとテスト顧客に基づいてケースを評価する場合には困難であることがわかりました。Hartmann氏は次のように述べています。「私たちはこれまで、負荷テストに多くの労力とリソースを投じてきました。そしてついに、弊社のビジネス規模に適した実用的でスケーラブルなテストソリューションを新たに探すときが来たのです」
ZalandoはすでにAkamaiに問い合わせて、CloudTestを推奨されていました。CloudTestは、クラウドコンピューティングの力を活用して、消費者向けのWebおよびモバイルアプリケーションを大規模に検証する、リアルタイムの負荷テストツールです。トライアルの成功後、CloudTestがオンデマンドサービスとして展開され、Akamai Performance EngineerがZalando SREチームに組み込まれました。
ZalandoのSenior Principal Site Reliability EngineerであるThorbjörn Gruda氏は次のように述べています。「Akamaiを利用すれば、数十万人の仮想ユーザーを使用して数分で負荷テストを展開し、ソフトウェアのボトルネックを迅速に特定できます。リアルタイム分析と組み合わせることで、サイバーウィークを前にチームは大きな安心感を得ることができます」
また、特にコロナ禍のロックダウン直後にデジタルコマースへの移行が進んだ際に、CloudTestは顧客の増加に合わせてスケーリングできることが証明されています。「Akamaiを使用し始めたばかりのとき、サイバーウィークに向けて、数十万リクエスト／秒（RPS）で店舗システムの負荷テストを行いました。現在はこの数字が通常ですが、今後はその2倍または3倍のテストを行う予定です」とGruda氏は述べています。
SREチームはさらに、グローバルなCloudTest環境の範囲にも感銘を受けました。これには、あらゆる業界の何百ものお客様にサービスを提供する4つのCloudTest Operations Centerが含まれています。
安心して未来の収益を追求
ZalandoはCloudTestを非常に信頼しており、最近は社内ライセンスに投資しました。Hartmann氏は次のように述べています。「CloudTestは今では組み込みソリューションとなっており、弊社のエンジニアリングチームの大半が年間を通じて使用できます」
Akamai Professional Servicesは、移行において中心的な役割を担いました。同氏は次のように述べています。「Akamai Professional Servicesをワークショップに招き、中断を最小限に抑えながらCloudTestを引き継ぐことができるようにしました。トレーニングは、エンジニアがツールに慣れるうえで役立ちました。CloudTestをビジネスの他の領域で使用したい場合は、いつでもAkamaiのセッションを参照できます」
また、HartmannはAkamaiチームの技術的な問い合わせへの対応スピードにも感銘を受けています。「Akamaiの担当者が即座にエンジニアチームを集めてくれるため、弊社はすぐに通話してアドバイスを受けることができます。弊社の従業員の熟練度は高まっていますが、非常に複雑なテストシナリオであるため、必要なときにいつでもAkamaiが支援してくれるとわかっていれば安心できます」
CloudTestの長所は、さまざまなシナリオやテストタイムラインに迅速に適応できることです。Gruda氏は次のように述べています。「CloudTestは優れた機能セットを備えているため、大規模な負荷テストを実行できます。買い物客が新しいテクノロジーやライフスタイルに適応するのに合わせて、私たちは次世代のオンライン顧客のニーズに応えるためにイノベーションを起こすZalandoの幅広いビジネスをサポートすることができます」
Zalandoについて
Zalandoはヨーロッパをリードするファッションとライフスタイルのオンラインプラットフォームです。2008年にベルリンで設立され、25か国で5,000万人以上のアクティブカスタマーに衣料品、靴、アクセサリー、美容品を提供しています。世界的に有名なブランドから地元のレーベルまで、世界中のブランドの商品を揃えています。Zalandoのプラットフォームは、インスピレーション、イノベーション、インタラクションをもたらすワンストップのファッションスポットです。ヨーロッパで最もファッショナブルなテクノロジー企業として、ファッション事業のあらゆる側面（お客様、パートナー、そしてZalandoの事業に関わるかけがえのないすべての関係者）に対応するデジタルソリューションを探し出すために懸命に取り組んでいます。Zalandoのビジョンは、ファッションの出発点となり、人と地球に良い影響を与える持続可能なプラットフォームとなることです。
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