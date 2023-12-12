Akamai、クラウドベースの負荷テストでZalandoを支援

ご自身のクローゼットを見てみてください。ヨーロッパにお住まいの方なら、ヨーロッパで最も有名なファッションとライフスタイルのオンラインプラットフォームの1つであるZalandから、服や靴を購入したことがあるはずです。Tシャツ、ジャケット、スニーカーをあされば、サイバーウィーク中に手に入れたセール品が見つかるでしょう。

ホリデーシーズンのセール品の販売は、消費者にとってはワクワクすることかもしれませんが、ZalandoのHead of Site Reliability Engineering（SRE）であるHeinrich Hartmann氏にとっては重要な商機です。彼のチームは、ZalandoのITシステムが適切にテストされ、ピーク時に対応できるようにする責任を担っています。

ZalandoのITインフラは複雑であるため、この課題はより一層困難なものとなっています。Zalandoは、25か国で5,000万人のアクティブカスタマーのニーズに応えるため、200のKubernetesクラスターで5,000のビジネスアプリケーションを実行しています。Hartmann氏は次のように述べています。「サイバーウィークへの準備は、4か月間におよぶ全社的なプロジェクトです。お客様がサイトに殺到したときに負荷が最大で通常時の10倍に急増する可能性があるため、何百人ものエンジニアがインフラの準備を整えます」

しかし、ショッピングに関わるのはWebサイトのパフォーマンスだけではありません。Zalandoプラットフォームへの各リクエストが、会社全体で数千ものシステムへのコールをトリガーする可能性があります。Hartmann氏は次のように述べています。「Webページのレイテンシーや可用性面の課題だけではありません。すべてのイベント駆動型システムが、価格更新の適用、下流のロジスティクス、フルフィルメントなどのタスクを実行できるようにする必要があります」