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CVE-2025-54142: OPTIONS와 요청 본문을 이용한 HTTP 요청 스머글링

August 28, 2025 By: Akamai InfoSec

Akamai는 일부 오리진 서버가 요청 본문이 포함된 OPTIONS 요청을 처리하는 방식으로 인해 발생하는 잠재적인 HTTP 요청 스머글링 취약점(CVE-2025-54142)을 제거했습니다.

RFC 9110에 설명된 HTTP OPTIONS 요청 메서드는 클라이언트가 서버의 특정 URL에 허용되는 옵션을 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 주요 용도는 교차 오리진 리소스 공유(CORS)의 맥락에서 브라우저가 실제 요청을 실행하기 전에 멱등성 방식으로 요청을 '프리플라이트'할 수 있도록 하는 것입니다.

실제로는 드물지만, OPTIONS 메서드는 엔티티 본문을 함께 전달할 수 있습니다.RFC 9110에 따르면 이러한 요청에 대한 알려진 유효한 사용 사례는 없으며, 알려진 브라우저나 모바일 클라이언트는 일반적으로 이러한 종류의 요청을 실행하지 않습니다.

방어

2025년 7월 21일에 배포한 WAF Rapid Rule로 이 특정 요청 스머글링 기법을 차단한 것 외에도, 본문이 포함된 모든 OPTIONS 요청에 대해 오리진 및 클라이언트와의 연결을 종료해 이 공격은 물론 이와 유사한 공격 기법을 제거하는 플랫폼 전체 변경 사항을 별도로 구현했습니다. 이 변경 사항은 2025년 8월 11일에 완전히 배포되었습니다.

세부 사항

RFC를 준수하지 않는 특정 오리진 스택은 Akamai 프록시 서버에서 요청 본문을 전달할 때 해당 본문을 제대로 처리하지 못해 프록시와 오리진 서버 간의 지속적 연결에 페이로드가 남아 있을 수 있습니다.

이후 동일한 오리진에 대한 일반 HTTP 요청을 추가하면 오리진이 스머글링 요청을 해석하도록 트리거할 수 있습니다.

이는 오리진 서버의 구성에 따라 공격자에게 캐시 포이즈닝 또는 기타 보안 관련 위협을 가할 수 있는 기회를 제공했습니다.

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