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보안 권고

보안 권고: Akamai Guardicore Platform Agent의 여러 취약점 수정

최신 버전의 Guardicore Platform Agent(GPA)에서 여러 보안 취약점이 해결되었습니다. 모든 고객에게 버전 7.4 이상으로 업그레이드할 것을 권장합니다.

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CVE-2025-54142: OPTIONS와 요청 본문을 이용한 HTTP 요청 스머글링

Akamai InfoSec이 어떻게 CVE-2025-54142(본문이 있는 OPTIONS 요청에서 발생하는 HTTP 요청 스머글링 취약점)를 방어했는지 알아보세요.

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