AI 기반 위협 그 자체로는 새롭게 등장한 제로데이 취약점이 아닙니다. 하지만 공격자는 AI를 활용해 정찰 작업을 자동화하고, 맞춤형 사회 공학 공격을 수행하며, 숨겨진 취약점을 찾아내고, 방어 수단을 빠르게 학습해 그에 적응하는 공격을 감행할 수 있습니다. 또한 취약점을 발견한 후 이를 악용하기까지의 시간이 몇 주 또는 몇 달에서 몇 시간 또는 몇 분으로 크게 단축되었습니다. 이것이 바로 AI 시대의 진정한 리스크입니다.
AI는 인간과 에이전트가 업무를 수행하는 방법과 공격자가 보안 취약점을 활용해 신속하게 비즈니스 장애를 일으키는 방식에 영향을 미치고 있습니다.
요즘 들어, 데이터를 전송하고, API를 호출하며, 툴을 실행하고, 클라우드와 온프레미스 환경 간에 서비스를 연결할 때 AI 에이전트를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 동시에 AI는 공격자가 취약점을 더 빠르게 발견하고 악용하는 데 도움을 줍니다. AI 기반 업무가 발전함에 따라, 각 상호작용에는 강력한 보안이 필수적으로 뒷받침되어야 합니다.
Akamai AI Security는 실시간으로 적응하는 지능형 기술을 통해 AI 기반 업무 및 디지털 상호작용을 보호합니다
Akamai는 가시성, 엣지-클라이언트 간 적용, 동서 트래픽 격리 기능을 결합해 노출을 줄이고, 사용자 및 에이전트 활동을 관리하며, 애플리케이션과 API를 보호하고, 공격이 확산되기 전에 차단합니다.
공격자보다 더 빠르게 학습하는 집단 행동 인텔리전스를 활용해 공격 표면을 줄이세요
AI 기반 행동 분석과 보안 전문 인력이 새롭게 등장하는 공격 TTP, 비즈니스 로직 악용, API 위협, 봇 공격 등을 신속하게 식별합니다. 이러한 인사이트를 애플리케이션, API, AI 시스템, 사용자 상호작용, 인프라에 적용해 노출을 선제적으로 줄일 수 있습니다.
공격자보다 더 빠르게 학습하는 집단 행동 인텔리전스를 활용해 공격 표면을 줄이세요
AI 기반 행동 분석과 보안 전문 인력이 새롭게 등장하는 공격 TTP, 비즈니스 로직 악용, API 위협, 봇 공격 등을 신속하게 식별합니다. 이러한 인사이트를 애플리케이션, API, AI 시스템, 사용자 상호작용, 인프라에 적용해 노출을 선제적으로 줄일 수 있습니다.
측면 이동을 제한하고 사람과 에이전트의 모든 상호작용을 보호하세요
분산 환경에 세분화된 보안 제어를 구현하여 수평 이동을 제한하고 피해 범위를 최소화하세요.
사용자, 애플리케이션, API, AI 에이전트에서 의도, 신원, 행동을 지속적으로 검증하여 적응형 거버넌스를 구현하세요.
AI 환경의 급속히 변화와 발전에 맞춰 보안 기능을 검증하고 강화하세요
보안 정책과 제어 기능은 실시간으로 적응하고, AI 기반 환경의 변화 속에서도 지속적으로 효과를 발휘해야 합니다. 파편화된 보안은 AI 기반의 고도화된 공격에 취약할 수 있습니다. Akamai는 제어 상태를 검증하고 의도치 않은 정책 변화나 격차를 신속하게 탐지 및 해결해 보안 체계를 강화하는 데 도움을 줍니다.
AI 환경의 급속히 변화와 발전에 맞춰 보안 기능을 검증하고 강화하세요
보안 정책과 제어 기능은 실시간으로 적응하고, AI 기반 환경의 변화 속에서도 지속적으로 효과를 발휘해야 합니다. 파편화된 보안은 AI 기반의 고도화된 공격에 취약할 수 있습니다. Akamai는 제어 상태를 검증하고 의도치 않은 정책 변화나 격차를 신속하게 탐지 및 해결해 보안 체계를 강화하는 데 도움을 줍니다.
AI 기반 업무가 발전함에 따라 노출을 줄이고 공격을 차단하며 효과적인 제어 기능을 유지해 안정성을 강화하세요
예방은 여전히 중요하지만, 그것만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 기업은 일부 공격이 성공할 수 있다고 가정하고 이에 대비해 공격에 적응하고, 피해를 최소화하며, 신속하게 복구하고, 비즈니스에 미치는 영향을 줄이는 것을 목표로 보안 시스템을 설계해야 합니다. Akamai의 확장성 뛰어난 분산형 인텔리전스, 자동화 및 솔루션 포트폴리오는 AI 시대의 사이버 안정성을 위한 기반을 제공합니다.
자동화된 위협으로부터 AI 상호작용, 애플리케이션, API 및 핵심 인프라를 보호하세요
Akamai의 AI 보안 솔루션은 글로벌 엣지 플랫폼과 실시간 위협 인텔리전스를 기반으로 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- 사용자 및 에이전틱 AI 간 상호작용 관리
- 비즈니스 핵심 애플리케이션, API 및 엔터프라이즈 AI 모델 보호
- AI 워크로드를 지원하고 수평적 영향을 최소화하는 안정적인 인프라 구축
자동화된 위협으로부터 AI 상호작용, 애플리케이션, API 및 핵심 인프라를 보호하세요
Akamai의 AI 보안 솔루션은 글로벌 엣지 플랫폼과 실시간 위협 인텔리전스를 기반으로 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- 사용자 및 에이전틱 AI 간 상호작용 관리
- 비즈니스 핵심 애플리케이션, API 및 엔터프라이즈 AI 모델 보호
- AI 워크로드를 지원하고 수평적 영향을 최소화하는 안정적인 인프라 구축
Akamai 솔루션을 통해 AI 상호작용, 워크로드, 애플리케이션 및 인프라를 관리 및 보호하세요
AI 기반 공격은 단 몇 분 만에 취약점을 찾아내 이를 무기로 만들고 악용할 수 있습니다. Akamai는 고객이 이러한 위협으로부터 비즈니스 운영을 보호할 수 있도록 지원합니다. 공격을 예방하고 차단하기 위한 종합 솔루션, 실시간 적응형 인텔리전스, 전문 인력을 제공합니다.
네트워크를 수평 이동으로부터 보호하고 피해 범위를 최소화하세요
제로 트러스트 보안 기능을 통해 운영 안정성을 강화하고, 기업 애플리케이션, 하이브리드 네트워크, 핵심 데이터를 보호하세요. 이를 통해 수평 이동을 제한하고 비즈니스 중단을 최소화할 수 있습니다.
마이크로세그멘테이션을 활용해 감염된 시스템의 피해 범위를 줄이고, 위협이 전체 환경으로 확산되는 상황을 방지하세요. 필요한 최소 권한만 적용하고, 인간 사용자와 에이전트 상호작용 모두에 대한 신뢰 경계를 검증하세요.
애플리케이션, API 및 AI 애플리케이션을 보호하세요
가시성, 테스트, 적응형 보호 기능을 통해 애플리케이션, API, AI 애플리케이션의 리스크를 탐지하고 줄이세요.
보안팀이 위협을 조사하고 해결하는 동안, AI 기반 탐지 기능, 엣지 보호 기능, 그리고 신속한 가상 패치 기능을 활용해 취약점을 줄이세요.
AI 기반 공격으로부터 중요 인프라를 보호하세요
분산 및 하이브리드 인프라의 보안 체계를 강화하세요. 이 솔루션은 리스크와 보안 격차를 탐지하고, 온프레미스, 클라우드, 엣지 환경에 일관된 보안 정책을 적용하는 지능형 보호 기능을 제공합니다.
DNS가 중단되면, 온라인 서비스가 중단될 수 있습니다. DNS 활동을 모니터링하고 설정 오류를 탐지하며 멀티클라우드 DNS 환경을 보호하는 동시에 속도와 적응력이 더욱 향상된 AI 기반 DDoS 공격으로부터 방어하세요.
봇, 에이전트 및 자동화된 악용을 차단하세요
악용이 확산되기 전에 사용자, 봇, 스크립트, 헤드리스 브라우저 및 AI 기반 에이전트의 요청을 식별하고 관리하세요.
진화하는 위협에 맞춰 적응하는 지능형 제어 기능을 통해 악성 자동화를 탐지하고, 디지털 경험을 보호하며, 자동화된 공격의 영향을 줄이세요.
기업의 AI 시스템을 인바운드 공격으로부터 보호하고 민감한 데이터 유출을 방지하세요
엔터프라이즈 AI 시스템은 귀중한 독점 지식과 민감한 데이터 세트를 포함하고 있기 때문에 공격자의 주요 표적이 되는 경우가 많습니다.
인바운드 및 아웃바운드 상호작용에 대한 가드레일을 적용해 AI 시스템을 보호하세요.
프롬프트 인젝션, 탈옥, 정책 위반, 민감한 데이터 노출, 안전하지 않은 모델 동작을 방지하세요.
인간과 에이전틱 AI 간의 상호작용 보호
AI 기반 시스템은 혁신을 촉진하는 수단인 동시에 기업에 새로운 리스크를 초래하기도 합니다.
상호작용 레이어에서 실시간 가시성, 중앙 집중식 정책 관리, 클라우드 인텔리전스 및 적응형 적용 기능을 통해 AI 시스템, SaaS, 웹 및 데스크톱 애플리케이션에서 프롬프트, 응답, 에이전트 동작 및 데이터 교환을 제어하세요.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
CISO와 기업 보안 리더들은 AI를 무분별하게 실험하거나 전면적으로 금지하기 보다는 체계적인 방식으로 도입해야 합니다. 이를 위해서는 승인된 AI 도구와 사용 사례를 정의하는 전사적 정책을 수립하고, AI 에이전트나 AI 기반 소프트웨어가 민감한 데이터에 접속할 때 제로 트러스트 보안 원칙을 적용하며, 엔터프라이즈 AI 모델을 악의적인 프롬프트 공격으로부터 보호하고, 각 사용 사례의 잠재적 비즈니스 및 규제 영향을 고려해 통제 조치를 조정해야 합니다.
AI 기반 공격에 악용될 수 있는 몇 가지 영역은 다음과 같습니다.
- 충분히 보호되지 않은 공격 표면. 예를 들어, 의도치 않은 정책 변화나 API, DNS, 애플리케이션, 네트워크 서브넷에 대한 보안 미비로 인해 AI에 기반한 악용에 노출될 수 있습니다.
- AI 에이전트가 API를 호출하거나, 민감한 데이터를 검색하거나, 코드를 실행해 최고 수준의 권한으로 작동할 수 있도록 허용하는 부적절한 세그멘테이션 및 제로 트러스트 정책. 또한 이러한 정책은 AI를 활용한 공격자가 기업 네트워크에 침투할 경우 그들의 수평 이동을 제한할 수 없습니다.
- 직원의 섀도 AI 무단 사용.
AI 시스템 그 자체는 공격 수단이 아닙니다. 이는 숨겨진 취약점을 빠르게 발견하고, 적응형 공격을 창출하는 추론 레이어로 운영되며 흔적을 남기지 않습니다. 어떤 보안 솔루션 공급업체도 모든 AI 기반 사이버 공격을 막을 수 있다고 주장할 수 없습니다.
하지만 Akamai는 기업이 취약점을 사전에 탐지하고, 노출을 줄이며, 수평 이동을 방지하고, 에이전트 상호작용을 관리 및 보호하며, 강력한 보안 체계를 구축할 수 있는 종합 AI 보안 솔루션을 제공합니다. Akamai의 글로벌 규모, 분산형 엣지 용량, 실시간 적응형 인텔리전스, 그리고 보안 전문 인력으로 구성된 글로벌 팀이 AI 기반 위협에 대한 가장 효과적인 보안 솔루션을 고객에게 제공합니다.
Akamai는 전용 LLM 방화벽을 제공해 기업이 인바운드 공격으로부터 AI 시스템을 보호하고 민감한 데이터 유출을 방지할 수 있도록 지원합니다. Akamai의 솔루션은 프롬프트 인젝션, 탈옥, 민감한 정보 또는 개인 식별 정보의 유출을 적극적으로 차단합니다. 이 솔루션은 컴플라이언스를 유지하고 업계 표준에 부합하기 위해 필요한 감사 추적 및 모델 거버넌스 기능도 제공합니다.
효과적인 AI 보안 솔루션은 AI가 사용되는 위치를 파악하고, AI 애플리케이션과 API를 보호하며, 모델 및 데이터에 대한 접속을 제어하고, 악의적이거나 비정상적인 활동을 탐지하며, AI 시스템이 무단으로 동작하는 것을 방지해야 합니다.
AI 보안 솔루션은 독립적인 제어 영역을 구축하는 대신, 기업의 기존 보안 시스템과 통합되어 작동합니다. 이 솔루션은 특정 모델에 구애받지 않아야 하며, 하이브리드 환경과 온프레미스 시스템을 포함한 디지털 자산 영역 전체를 보호해야 합니다.
마지막으로, 가장 효과적인 AI 보안 솔루션은 엣지에서 실시간으로 정보를 수집하고, 엣지 단에서 실시간으로 보안을 적용할 수 있는 글로벌 분산 인프라를 기반으로 하며, 자동화된 신호를 보완하기 위해 인간의 보안 전문성을 함께 활용합니다.
리소스
AI 기반 리스크에 대비해 방어 체계를 준비하세요
공격자는 고급 AI 기술을 통해 팀이 대응하기도 전에 발견, 탐지, 악용을 가속할 수 있습니다. Akamai에 문의하여 다음 방법에 대해 알아보십시오.
- 노출된 애플리케이션, API 및 공격 경로 식별
- 측면 이동 차단 및 피해 범위 축소
- 봇, 에이전트 및 자동화된 정찰 행위 차단
- 취약점 보완 조치가 진행되는 동안 애플리케이션 및 API 보호
- AI로 가속화되는 위협에 대응하는 계층형 방어 체계 강화