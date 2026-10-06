네트워크를 수평 이동으로부터 보호하고 피해 범위를 최소화하세요

제로 트러스트 보안 기능을 통해 운영 안정성을 강화하고, 기업 애플리케이션, 하이브리드 네트워크, 핵심 데이터를 보호하세요. 이를 통해 수평 이동을 제한하고 비즈니스 중단을 최소화할 수 있습니다.

마이크로세그멘테이션을 활용해 감염된 시스템의 피해 범위를 줄이고, 위협이 전체 환경으로 확산되는 상황을 방지하세요. 필요한 최소 권한만 적용하고, 인간 사용자와 에이전트 상호작용 모두에 대한 신뢰 경계를 검증하세요.