CVE-2025-54142：ボディ付きOPTIONSリクエストによるHTTPリクエストスマグリング

一部のRFC非準拠オリジンスタックは、Akamaiのプロキシサーバーから転送されたリクエストボディを正しく消費しません。その結果、プロキシとオリジンサーバー間の永続接続にペイロードが残留する可能性があります。



その後、この残留データに、同じオリジンに送られた後続の通常のHTTPリクエストが付加されると、オリジンサーバーはそのスマグリングされたリクエストを解釈してしまうことがあります。



これにより、オリジンサーバーの設定によっては、攻撃者はキャッシュポイズニングやその他のセキュリティ関連の脅威を実行することができてしまいます。