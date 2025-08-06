취약점의 세부 내용은 다음과 같습니다.



특정 상황에서 클라이언트가 Expect: 100-continue 헤더를 포함한 HTTP/1.x OPTIONS 요청을 전송하고 Obsolete Line Folding을 사용할 경우, 요청 경로상의 두 Akamai 서버가 해당 요청을 서로 다르게 해석하는 문제가 발생할 수 있었습니다. Akamai가 Expect: 100-continue 헤더를 처리하는 방식에서 두 가지 문제가 결합되면서 이 취약점이 발생했습니다.

요청에 HTTP Obsolete Line Folding 기능(즉, 헤더가 두 줄에 걸쳐 작성되는 방식)을 사용하는 Expect: 100-continue 헤더가 포함된 경우, 요청을 처음 수신한 Akamai Edge 서버는 전달 전에 줄 접기를 제거하도록 헤더를 올바르게 재작성했습니다. 그러나 소프트웨어 결함으로 인해 해당 서버는 Expect: 100-continue 헤더를 자체적으로 처리하지 못했습니다. 또한 OPTIONS 요청 처리에만 해당하는 구축 결함으로 인해 Akamai 서버는 본문 섹션을 포함한 OPTIONS 요청을 올바르게 전달하지 못할 수 있었습니다.

이러한 문제가 결합되면서 트래픽 경로상의 두 Akamai 서버가 동일한 요청을 서로 다르게 해석하게 되었고, 그 결과 요청 본문이 잘못 파싱될 수 있었습니다. 공격자는 이러한 해석 차이를 악용해 요청 본문 내에 다른 요청을 숨겨 전송할 수 있었습니다



정기적인 사고 대응 및 취약점 분석 과정의 일환으로 Akamai는 MITRE에 Common Vulnerabilities and Exposures(CVE) 식별자 할당을 요청했으며, 이 취약점에는 CVE-2025-32094가 할당되었습니다.



Akamai가 지급한 버그 바운티 보상금에 PortSwigger가 동일한 금액을 추가했으며, PortSwigger는 해당 금액 전액을 42nd Street 청소년 정신건강 자선단체에 기부했습니다. Akamai는 고객의 안전을 강화하는 동시에 호환성과 안정성을 보장할 수 있도록 James와 협력해 책임 있는 취약점 공개 절차를 진행해 준 데 깊이 감사드립니다.