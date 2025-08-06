漏洞详情如下：



在某些情况下，客户端会发出 HTTP/1.x OPTIONS 请求并包含 Expect: 100-Continue 标头，在使用废弃行折叠方式时，可能会导致两台位于路径中的 Akamai 服务器对请求的处理方式出现差异。Akamai 在处理使用 Expect: 100-continue 标头的请求时，两个问题的叠加导致了该漏洞。

当请求中包含 Expect: 100-continue 标头且使用了废弃的 HTTP 行折叠功能（即标头跨两行）时，最初接收请求的 Akamai 边缘服务器会正确地重写标头以删除行折叠，然后再转发请求，但它本身并未遵守 Expect: 100-continue 标头，这是由软件缺陷造成的。 由于在处理 OPTIONS 请求时存在特定实施缺陷，Akamai 服务器可能无法正确转发包含正文部分的 OPTIONS 请求。

这些问题叠加在一起，使得在传输路径上的两台 Akamai 服务器对同一请求会解析出不同的结果，从而导致请求正文被错误解析。攻击者可能利用这一不同，在请求正文中引发请求盗取。



作为常规事件响应和漏洞分析工作的一部分，我们向 MITRE 申请了一个常见漏洞和风险 (CVE) 标识符，MITRE 为此问题分配了 CVE-2025-32094。



Akamai 支付的漏洞赏金与 PortSwigger 提供的金额相当，PortSwigger 将全部奖金捐赠给了第 42 街青年心理健康慈善机构。我们非常感谢 James 与我们协同披露并成功开展合作，这有助于保障客户的安全，同时确保了为客户提供服务的兼容性和可靠性。