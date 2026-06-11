AI 시스템은 인간처럼 웹 페이지를 탐색하지 않습니다. AI는 콘텐츠를 구문 분석하고, 요약하고, 응답을 생성하므로, 기존의 페이지 기반 최적화보다는 구조화되고 머신이 읽을 수 있는 콘텐츠가 필요합니다.