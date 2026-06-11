AI Brand Presenceは、AIシステムが貴社のコンテンツをどのように読み取り、解釈し、提示するかを制御し、AI主導の体験全体でブランドが適切に表示されるように支援する製品です。
重要ポイント：
- AIはブランドへの主なエントリーポイントとなり、ユーザーがWebサイトを訪れる前から、その関わり方を形成するようになっています。
- AIシステムが人間とは異なる方法でコンテンツを読み取り、要約し、動作していることから、従来のSEO対策だけではもはや不十分です。
- ブランドは、AI主導の体験全体において、自社のコンテンツがどのように解釈され、優先順位付けされ、表現されるかを制御する必要があります。
- エッジでのリアルタイム検知により、AIエージェントと人間のトラフィックを即座に識別して区別できます。
- 構造化されたAI最適化コンテンツを提供することで、重要なメッセージが正しく理解され、表示され、より高いエンゲージメントにつながります。
- 継続的な可視性とパフォーマンスに関する知見を活用し、AIの影響を測定し、競合と比較しながら経時的に改善することができます。
よくある質問（FAQ）
AIシステムは人間のようにWebページを閲覧するのではなく、コンテンツを解析し、要約し、応答を生成します。そのため、従来のページ単位の最適化ではなく、構造化された機械可読なコンテンツ設計が必要となります。
エッジでリアルタイムにAIエージェントを検知し、Webサイトに影響を与えたりCMSの変更を要求したりすることなく、AIに、最適化された構造化コンテンツを提供します。
いいえ。AI向けの最適化コンテンツはエッジでAIエージェントのみに対して提供されるため、人間のユーザー体験やサイト表示には影響しません。
どのAIエージェントがサイトにアクセスしているか、どのコンテンツが利用されているか、AIの応答内でブランドがどのように表示されているか、競合との比較といった内容を提供します。
はい。AI Brand Presenceは、AIプラットフォームにおけるShare of Voice（SoV）、サイテーションの傾向、およびリファラルトラフィックを追跡するため、パフォーマンスを定量的に把握することができます。
いいえ。最適化はエッジで行われるため、CMSを変更せずに、AIによるコンテンツ消費を改善できます。
AIによるコンテンツの提示方法と理解のされ方が改善するため、可視性が向上し、より質の高いトラフィックの獲得につながり、ユーザージャーニーの早い段階でエンゲージメントとコンバージョンに影響を与えることができます。